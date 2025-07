Las contundentes sentencias de uno de los responsables de Red Bull sobre el futuro de Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda no tendría lugar en Red Bull en 2026 (REUTERS/Mathieu Belanger)

En las últimas semanas, la atmósfera del equipo Red Bull de Fórmula 1 experimentó un giro notable. Tras la salida del ex jefe del equipo, Christian Horner (9/7), su reemplazo por Laurent Mekies y la confirmación de que Max Verstappen permanecerá en el equipo, la tensión que dominó el último año y medio parece haberse disipado. Sin embargo, es una incertidumbre el futuro del otro piloto del equipo, Yuki Tsunoda.

Según el medio austriaco Krone, para el asesor del equipo principal de la bebida energizante, Helmut Marko, el futuro del corredor japonés de 24 años no está garantizado en la escudería.

“El segundo puesto en el campeonato de constructores no es realista porque Yuki puntúa muy pocas veces. Estamos luchando por el tercer puesto con Mercedes. El segundo puesto también es una desventaja para Ferrari con Hamilton y para Mercedes con Antonelli”. El Doctor Marko dejó entrever que el futuro de Tsunoda podría estar lejos de Red Bull, al señalar: “Normalmente no hablamos de pilotos hasta las vacaciones de verano. Yuki siempre ha sido un protegido de Honda, y la semana que viene hablaremos con él y veremos qué camino tomar”.

Los diez puntos obtenidos por Tsunoda en once Grandes Premios han generado descontento en el equipo, y el nombre de Isack Hadjar ha comenzado a sonar como posible reemplazo para 2026. Aunque, por las palabras de Marko, ¿el francés podría ser ascendido al primer equipo luego del receso por el verano boreal?

Helmut Marko puso en duda la continuidad de Yuki Tsunoda en Red Bull (REUTERS/Manon Cruz)

Yuki, por su parte, esgrimió que no tiene las mismas herramientas que Verstappen. “La manera en que él (Verstappen) saca rendimiento de forma constante en cada sesión, en cada gran premio, es muy impresionante. No es algo que se pueda hacer fácilmente. Y parece que él sí puede. Parece que lo hace con facilidad", sentenció el asiático en testimonios que fueron consignados por Fox Sports.

“Pero, al mismo tiempo, no creo que sea justo comparar. Y no quiero compararme directamente con él porque él lleva nueve años en ese coche y yo acabo de subirme. Y además, no... bueno, ya veremos si algún día tengo exactamente el mismo coche. Hasta ese momento, no puedo compararme directamente”, agregó Tsunoda previo al Gran Premio de Hungría.

Como indicó Marko, Tsunoda logró ser promovido en Red Bull debido a la provisión de motores de Honda. El japonés debutó en 2021 con Alpha Tauri, actual Racing Bulls. En 2026, la casa nipona pasará a entregarle impulsores a Aston Martin y los dos equipos de la bebida energizante tendrán plantas motrices de Ford.

Yuki Tsunoda sumó diez puntos en once Grandes Premios con Red Bull (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En este contexto, el futuro de Tsunoda en el mundo Red Bull es poco probable y tampoco tendría lugar en la escuadra inglesa de Silverstone, que tiene a Felipe Drugovich como piloto de reserva desde 2022, año en el que consiguió el título de la Fórmula 2.

En tanto que, de cara a Budapest, Marko reconoció las dificultades históricas del circuito para Red Bull, aunque anticipó la introducción de “otras pequeñas innovaciones” y destacó que la última actualización ha ampliado el margen de rendimiento del monoplaza. “Si terminamos segundos detrás de McLaren, estaremos satisfechos, pero me temo que será Ferrari”, añadió.

En cuanto a la adaptación de Mekies, Marko valoró positivamente su llegada: “Se ha integrado bien en el equipo y, al ser un ingeniero experimentado, ha tenido excelentes conversaciones con nuestros pilotos. Max sabe que estamos trabajando duro y no hay frustración”.

En el último año y medio Red Bull vivió un terremoto interno. Desde el Hornergate, que fue la denuncia contra el ex jefe de equipo por un supuesto comportamiento inapropiado a una compañera de trabajo; más tarde la salida del cerebro y diseñador de todos los coches hasta 2023, Adrian Newey (hoy en Aston Martin); la partida de varios ingenieros a otros equipos y la pérdida de rendimiento en sus autos que desde la mitad de 2024 ya no son los monopostos a batir.