La profunda renovación del Atlético de Madrid para pelear por la Champions: seis caras nuevas y salida en masa de figuras

Thiago Almada con la camiseta del Atlético Madrid

El Atlético de Madrid renovó a su plantel con la misión de dar pelea a las grandes potencias del Viejo Continente. Además de la lucha por La Liga y la Copa del Rey frente a gigantes como el Barcelona y el Merengue, el Colchonero sueña con conquistar por primera vez la Champions League. Además, el fracaso en el reciente Mundial de Clubes motivó a Diego Simeone a realizar grandes cambios en un equipo que tiene objetivos ambiciosos.

El vínculo de Thiago Almada con Julián Álvarez dentro y fuera de la selección argentina fue una de las claves del desembarco de la ex figura de Vélez. “Conectamos muchísimo. Le he podido dar asistencias y creo que, poco a poco, nos vamos conociendo cada vez más. Ahora que estamos juntos en el equipo, vamos a entrenar y conocernos todavía un poco más para tratar de hacer las cosas mejor juntos”, explicó el mediapunta durante su presentación con el Aleti.

La llegada de Almada al conjunto de la capital española marcó un punto de inflexión en la renovación del Colchonero. El argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, fue presentado oficialmente en el auditorio del estadio Riyadh Air Metropolitano, donde no ocultó su emoción por cumplir un anhelo personal. “La verdad es que era mi sueño jugar acá y por suerte pude cumplirlo. Elegí el Atlético de Madrid porque le tengo mucho cariño, por la historia y porque tuve varios amigos que jugaron acá y siempre miraba los partidos. Cuando me dijeron que estaba la oportunidad de venir no lo dudé en ningún momento. Ahora, a demostrar por qué estoy acá”, expresó el jugador de 24 años, quien portará el número 11 en sus espaldas.

Su recorrido hasta recalar en el Atlético de Madrid incluyó un paso intermedio por el Olympique de Lyon, donde disputó el primer semestre de 2025 en calidad de préstamo. Su pase pertenecía al Botafogo, entidad que lo había adquirido en una operación relevante el año pasado y con la que logró conquistar la primera Copa Libertadores en la historia del club carioca. El contrato que lo une al equipo español se extiende hasta el 30 de junio de 2030, consolidando la apuesta de la institución por un proyecto a largo plazo basado en la juventud y la proyección internacional.

Durante su intervención ante los medios, Almada hizo hincapié en el ambiente de camaradería que encontró en el vestuario, especialmente gracias a la presencia de otros argentinos. “Mis compañeros me recibieron de la mejor manera y eso me hace sentir más cómodo, entregarme al máximo, disfrutar y darle lo mejor al Atlético. Hace mucho más la unión con los argentinos, con Julián (Álvarez), ‘Moli’ (Nahuel Molina), con el entrenador... Creo que es algo muy bueno porque compartimos muchos momentos juntos y después también nos entendemos adentro de la cancha”, remarcó.

En cuanto a su rol dentro del esquema táctico de Simeone, el ex Vélez manifestó su disposición para desempeñarse en cualquier posición ofensiva, aunque reconoció una preferencia por actuar “un poco por la izquierda o por adentro”. Esta versatilidad, sumada a su capacidad para asociarse con figuras como La Araña y Molina, refuerza la idea de un Atlético de Madrid que busca dinamismo y creatividad en la zona de ataque.

Johnny Cardoso, otro refuerzo para el Aleti

Otro de los refuerzos que presentó el club ibérico fue el estadounidense Johnny Cardoso, quien ha asegurado que está “listo” para “aprender y evolucionar mucho” al lado del Cholo Simeone. “Estoy muy contento con mis compañeros y el staff, desde el principio. Cumplo un sueño de estar aquí en un club enorme que tiene las mismas ilusiones que tengo yo”, aseguró.

La figura procedente del Real Betis, sabe lo que es enfrentarse a la hinchada ‘colchonera’ y espera, ahora, tenerla de su lado. “Tengo el privilegio de tener a toda esta afición de mi lado y estoy disfrutando de cada día. Seré un aficionado más dentro del campo. Con toda certeza, con su apoyo y la calidad que tenemos en el equipo vamos a disfrutar mucho”, prometió.

En tanto, el lateral italiano Matteo Ruggeri confesó en su presentación oficial que es un “orgullo” tener como técnico a Simeone, y afirmó que le han impactado sus entrenamientos en la concentración de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael (Segovia).

“Para mí es un orgullo tener a un entrenador como Simeone. Me ha impactado el tipo de entrenamiento y la intensidad que le pone en todas las actividades, el tipo de ejercicio que hacemos durante los entrenos. Me encanta su forma de entrenar y su estilo. Jugar en el Atlético ha sido un sueño hecho realidad, porque es un equipo maravilloso con una historia increíble”, dijo en el acto celebrado en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano.

El italiano Matteo Ruggeri

Otro de los nombres nuevos que se pondrá la camiseta albirroja será Álex Baena, de último paso por el Villarreal. “Con Simeone hemos tenido alguna charla, pero lo que hemos hablado se queda entre nosotros. Yo vengo a demostrar todo lo que he demostrado en el Villarreal, a poder ayudar al equipo con todo lo que vengo haciendo y, sobre todo, vengo aquí a ganar títulos”, destacó.

Por su parte, Marc Pubill auguró que va “a encajar genial” en el esquema del Cholo, a quien “siempre” dice haber “admirado mucho”. “Soy un chico sencillo, bastante hiperactivo, la verdad. Soy muy nervioso, me gusta correr. A mí lo de subir y bajar, subir y bajar, se me da bastante bien, así que creo que voy a encajar genial aquí”, declaró el lateral derecho a los medios oficiales de su nuevo club. Y agregó: “Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad que es un momento inmejorable. Es un paso muy importante para mi carrera y en un club como el Atlético de Madrid, que siempre es una institución soñada“, analizó el defensor de Tarrasa.

Marc Pubill y Johnny Cardoso se incorporan a la concentración del Atlético en Los Ángeles de San Rafael

Finalmente, Dávid Hancko, defensa central internacional eslovaco de último paso por el Feyenoord afirmó en declaraciones difundidas por el club español que está “en el lugar adecuado, donde quería estar” y afirmó que va a dar lo mejor de sí mismo por el club.

“Ha sido una larga espera para llegar hasta aquí y no podría estar más feliz. Estoy en el lugar adecuado, donde quería estar. Quiero agradecérselo a todos los que hicieron esto posible en el club. Voy a dar lo mejor de mí por el club. Ojalá después de muchos años, cuando me vaya, se diga que siempre ofrecí lo mejor de mí por el club dentro y fuera del campo y que mi principal prioridad fue hacer todo lo posible por el éxito del club y del equipo”, señaló.

Dávid Hancko: "Simeone es una de las grandes figuras del fútbol de las últimas décadas"

La renovación incluyó múltiples salidas, como las de Samu Lino y Saúl Iñíguez al Flamengo; Ángel Correa a los Tigres de Monterrey -se presentó con dos goles-; Rodrigo de Paul al Inter Miami -debutó ante Atlas de México-; Rodrigo Riquelme al Betis; más Reinildo, Azpilicueta y Witsel, quienes finalizaron sus contratos.