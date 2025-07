El vicepresidente de River Plate cuestionó el aumento de los aportes a la seguridad social en el fútbol: “Es confiscatorio”

La declaración del vicepresidente 2° de River Plate Ignacio Villarroel

La decisión del Gobierno, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, de aumentar significativamente la alícuota que los clubes de fútbol profesional deben aportar a la seguridad social generó un clima de rispideces entre las instituciones deportivas y funcionarios nacionales. En medio de las diferentes respuestas que lanzaron tanto desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como de distintas entidades, River Plate expuso una fuerte postura contraria a esta determinación y ahora fue el vicepresidente 2° Ignacio Villarroel quien planteó el disgusto del elenco millonario.

El directivo riverplatense aclaró que el comunicado que emitieron estuvo vinculado al mensaje que difundió el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, donde se detallaba que “River (contribuía con) unos 27.000 dólares por 1.530 empleados, a pesar de declarar ganancias de 28 millones de dólares y 65 millones de dólares en sus balances de 2024″, entre otros casos.

“El comunicado tiene su razón de ser en un tuit y unos comentarios que hizo el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien respeto mucho y tengo un aprecio personal, pero me parece que está mal asesorado o no le informaron bien, o leyó mal. Usa como ejemplo a River en un montón de cuestiones en base a una información que no es real. Honestamente no podíamos no salir a explicar al socio y al hincha de River realmente cómo gestionamos, qué es lo que hacemos, tanto en materia futbolística, pero también en materia educativa, social y deportiva”, afirmó Villarroel en una extensa entrevista con el periodista Hernán Castillo en el canal de stream Love/ST.

Uno de los hombres de peso en la entidad de Núñez recordó el “compromiso histórico” de River y detalló la contribución social: “Las más de 49 actividades deportivas que tiene el club, con más de 1900 deportistas que se forman y practican deportes en River, en todo lo que ustedes se imaginan. El colegio con más de 1200 chicos. La universidad con 200 personas que se forman en River. 600 chicos que todos los días entrenan con el sueño de ser futbolistas profesionales el día de mañana”.

Ignacio Villarroel, vice segundo de River Plate

“Quiero ser concreto: nada más alejado de la realidad”, expresó sobre los dichos de Sturzenegger. Y aclaró datos de las finanzas de la institución: “River hizo una obra de 17 mil millones de pesos. ¿Cómo? Con aportes propios, a través de una gestión transparente y eficaz. Los aportes que hacen los socios y las socias de River todos los meses con sus cuotas, del sponsoreo, de la venta de jugadores, de ticketing, de todos fondos que genera River como institución, sin el aporte, sin la ayuda, sin subsidio de ninguna entidad pública".

Villarroel explicó que detrás de eso hay “un esfuerzo enorme de los 350.000 socios que tiene River, de todo un montón de gente que trabaja en River para gestionar los fondos que ingresan sanamente en River” y reafirmó que no tienen “ningún tipo de subsidio, apoyo o ayuda de ninguna entidad de la Ciudad de Buenos Aires ni de la Nación” para operar “el colegio que tenemos, para tener el club que tenemos, para las obras de infraestructura que hacemos, para apoyar a los chicos que se forman en River con alimento, con becas educativas, con la cobertura médica”.

“La verdad que frustra y da bronca cuando se confunde las cosas”, se sinceró.

En relación al tema legal, el abogado advirtió que la AFA ya cuenta con un amparo que tuvo “favorable recepción por parte del juez que interviene con respecto al decreto de Milei que derogaba el Sistema Especial de Aportes previsionales y lo llevaba al fútbol argentino al sistema general”.

Más allá de eso, dejó en claro cuál es la postura de River ante este cambio en el sistema: “A nosotros, como club, nos parece absolutamente confiscatorio pasar de una alícuota del 8% al 19.2%. Es absolutamente confiscatorio e imprevisible. No se puede gestionar de esa manera. Con lo cual vamos a proceder también judicialmente con nuestras herramientas. Me parece que estamos ante una situación que legalmente es improcedente. Sepamos un dato básico: River hoy, estando en el sistema especial, ya lleva aportado casi 2 mil millones de pesos más de lo que hubiera aportado en el sistema general. River ya hoy, bajo el sistema especial que tiene el fútbol, ya aportó más de 2 mil millones de pesos por encima de lo que hubiera aportado si hubiera sido un contribuyente normal. Es falsa la afirmación de que el sistema especial del fútbol argentino beneficia a un club como River. Es categóricamente falsa. Al contrario, en un sistema solidario, como es y como realmente lo creemos en el fútbol argentino en cuanto a los aportes previsionales y el fondo que se construye, es falso afirmar que esto es en beneficio de un club como River”.

Federico Sturzenegger

Villarroel consideró que las definiciones desde el Gobierno se dieron “sin ver el impacto social, educativo y deportivo que tiene River como institución y muchos otros clubes de fútbol argentino”. Al mismo tiempo, planteó que es erróneo el análisis: “Están mirando mal los números. Cuando habla de 27.000$ que aporta River para casi 1500 empleados es falso. River en el 2024 tuvo un aporte de 8 mil millones de pesos en materia de aportes previsionales, con lo cual no solamente es un enfoque equivocado desde el punto de vista del rol social que tienen los clubes, sino que aún, si vamos netamente a los números, también son erróneos. A mí me llama la atención que una persona tan respetada como es Federico Sturzenegger, con tanto tiempo de ejercicio en la función pública, maneje de una manera tan superficial los números”.

El vicepresidente 2° de la entidad de Núñez recordó que el tema tuvo una mesa de diálogo donde hubo una “propuesta concreta para que esto dé cero, que no sea deficitario” y que la comisión que se creó para evaluar tal fin la “consideró apropiada”. Pero de todos modos, no se llegó a buen puerto: “No hubo ninguna respuesta del jefe de Gabinete, con lo cual, como preveía el decreto, a los seis meses, al no haber un acuerdo, se deroga el sistema vigente, resumidamente llamado 1212, y el fútbol pasaba al sistema general. Ahí AFA interpone un amparo, que es favorablemente recogido por un juez, y hoy está en stand by. Está suspendida la aplicación del decreto hasta el mes de octubre. Hay un fundamento y hay un juez que resolvió con una lógica jurídica, con fundamentos jurídicos, con precedentes judiciales similares, de una manera”.

Sobre esta decisión judicial, también planteó: “A unos les puede gustar, y a otros no les puede gustar. Tampoco me parece apropiado ni respetuoso de la división de poderes salir a fustigar a un juez por resolver algo que a uno no le gusta. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Tenemos que ser cuidadosos quienes ocupan lugares de gestión, de poder, de gobierno, en cómo se expresan, cómo se comunican. Me parece que hay riesgo de algo peor. Tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que decimos”.

Si bien River busca generar “ingresos sanos y fidedignos” por intermedio de sponsoreo, ticketing y demás, Villarroel aclaró que eso no significa que el club pueda afrontar esta modificación. “Pensalo vos en tu bolsillo: pasar de un impuesto del 8%, a una retención del 19.12%, para River es un problema, pero también para el resto de los clubes del fútbol argentino es un problemón. Es inabordable, imposible de afrontar. ¿Por qué no mantenemos lo que está bien? Corregimos las cosas que corregir, pero no destruyamos todo. Los problemas no se corrigen destruyéndolos, se corrigen dando soluciones concretas a problemas concretos", reflexionó.

Si bien planteó no ser “alarmista”, afirmó que el tema afectará al “socio del fútbol de los clubes” ya que “alguien lo va a pagar” el costo extra que se generaría. “En River estamos convencidos de que los problemas siempre se han solucionado con diálogo, en búsqueda de consenso, de los puntos comunes. Es información pura y dura. Son números puros y duros. No hay mucho que inventar. Esta es la realidad, ¿cómo la afrontamos? Pero si la búsqueda de soluciones va a ser a través de tuits y a través de información errónea, por no decir falsa, y no de una búsqueda de una mesa de diálogo... La vocación del presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue siempre buscar el acuerdo y que esto no dé perdida. Pero de repente, y sin que nadie nos diga nada, fracasó y nos encontramos con el sistema derogado, forzados a introducir un amparo para que esto se corrija y se arregle".

El dirigente, que integra el trinomio que lidera el presidente Jorge Brito y completa el vicepresidente 1° Matías Patanian, insistió en que es “errónea la idea de que River, o el fútbol argentino, existen gracias al apoyo del Estado”. En esa línea, detalló: “River tiene becas para los chicos, tiene más de 60.000 personas que gozan gratuitamente de las visitas a los museos, tiene 600 pibes que se forman en River y tienen un soporte alimentario educativo. Es tan grande lo que River aporta a nivel social, sin ningún mango, apoyo, del Estado. Sin ningún peso que sea a raíz de un subsidio del Estado. Entonces, la verdad que da bronca, porque hay mucho esfuerzo, mucha gente que aporta mensualmente para que esto pueda subsistir y pueda generar ingresos”.

Como conclusión, también diferencia la estructura escolar de River con la de un establecimiento educativo privado: “Una comparación con un colegio privado que cuesta el doble de River en su cuota mensual y que encima, como corresponde, me parece bárbaro, recibe un subsidio, y aún así cuesta el doble de lo que cuesta River. Hay alguien que no tiene las mejores intenciones para plantear el tema y para buscar una solución”.