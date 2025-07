El futbolista de San Martín de San Juan Matías Orihuela fue detenido en una ruta de Mendoza: el video del altercado con los policías

La detención del futbolista de San Martín de San Juan Matías Orihuela en Mendoza (Crédito Diario Huarpe)

La detención de Matías Orihuela, reciente refuerzo del club San Martín de San Juan, en Potrerillos, Mendoza, generó una fuerte conmoción tanto en el ámbito deportivo como en el judicial. El incidente, ocurrido este lunes por la mañana durante un control de tránsito, derivó en acusaciones de resistencia a la autoridad y lesiones leves, y puso en el centro del debate las versiones contrapuestas entre la Policía Vial de Mendoza y el propio futbolista.

Según el informe de la Policía Vial de Mendoza que reprodujo el Diario Huarpe, el hecho se produjo pasadas las 10 de la mañana en el kilómetro 1107 de la Ruta 7, a la altura de Potrerillos, en el departamento de Luján de Cuyo. Los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta negra que, según las autoridades, había cruzado una doble línea amarilla, lo que constituye una infracción a la normativa vial vigente.

Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor, identificado como Matías Orihuela, descendió del vehículo. Fuentes policiales citadas por el periódico sanjuanino señalaron que el futbolista de 33 años adoptó una actitud agresiva desde el primer momento. El ayudante Cañizares, el agente interviniente, intentó calmar la situación y explicar el procedimiento, pero, según el relato policial, Orihuela abrió la puerta del vehículo de manera brusca, golpeando al uniformado, y luego lo agredió físicamente con golpes de puño.

La situación se tornó aún más tensa cuando, al ser conducido hacia el móvil policial, Orihuela se abalanzó nuevamente sobre el agente, provocando su caída al suelo tras un nuevo ataque físico. Durante el procedimiento, el jugador habría ofrecido resistencia activa, profiriendo amenazas y manifestando su condición de futbolista profesional, negándose a colaborar con los efectivos.

La intervención de otros policías y de dos civiles que presenciaron el hecho permitió finalmente reducir al jugador. Según el reporte oficial, Orihuela se negó a firmar el acta vial y la destruyó delante de los agentes, un acto que quedó registrado en video. Este material fue remitido a la Justicia y se encuentra a disposición de las autoridades judiciales para su análisis.

El fiscal Horacio Iturbide tomó intervención en el caso tras recibir el informe policial. Ordenó la detención de Orihuela y su traslado a la Comisaría 11° de Luján de Cuyo, donde se le imputaron los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves. En el Diario Huarpe detallaron que el policía agredido sufrió lesiones de carácter leve e informaron que toda la actuación fue debidamente comunicada al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de Mendoza, incluyendo las grabaciones del procedimiento.

La causa quedó formalmente a cargo del fiscal Iturbide, quien dispuso las medidas procesales correspondientes. El episodio, por su gravedad y por la notoriedad del involucrado, generó un fuerte impacto tanto en Mendoza como en San Juan, donde el club San Martín seguía de cerca la evolución del caso.

La detención de Orihuela provocó una inmediata reacción en la dirigencia del Santo sanjuanino. El presidente del club, Jorge Miadosqui, expresó su preocupación por la situación del futbolista. Miadosqui, según replicó el periódico mencionado, sentenció: “No entiendo el ensañamiento de la justicia de Mendoza con el jugador”.

El mandatario también manifestó su malestar por la imposibilidad de comunicarse con Orihuela tras la detención. “No lo dejan hablar con el jugador”, señaló Miadosqui, quien explicó que, aunque el abogado del club ya se encontraba en Mendoza, las gestiones legales no habían permitido un contacto directo con el deportista que arribó al Verdinegro en este mercado. “No sirve que ellos vayan porque no pueden hacer nada”, agregó el dirigente.

Desde San Martín, las autoridades informaron que realizaron todas las gestiones dentro de los protocolos legales y que incluso se le había proporcionado alojamiento al jugador. Sin embargo, la preocupación persistía, especialmente ante la posibilidad de que Orihuela fuera trasladado a un penal. “Con mucho miedo”, expresó Miadosqui, al relatar que desde la comisaría le advirtieron sobre esa posibilidad.

Mientras la versión oficial lo acusaba de resistencia a la autoridad y agresión a un efectivo, Matías Orihuela ofreció su propio relato de los hechos. En audios enviados a un allegado y difundidos por Diario Huarpe, el futbolista denunció haber sido agredido por la Policía Vial de Mendoza mientras se encontraba con su familia.

“En la ruta yendo a Penitentes, un policía me pegó y me están llevando detenido", relató Orihuela desde el interior de un móvil policial, el lunes por la mañana. El jugador explicó que estaba acompañado por su esposa y su hija, disfrutando de un día libre, cuando fue interceptado por los efectivos. “Me bajaron de la camioneta y uno de los policías me agredió sin ningún motivo”, afirmó el defensor, quien insistió en que su familia fue testigo de lo ocurrido.

Orihuela sostuvo que no había faltado el respeto a los agentes ni había tenido problemas previos de este tipo. “Jamás le falté el respeto ni jamás tuve un problema así”, aseguró en los audios. El futbolista remarcó que la agresión policial se produjo “de la nada” y que su esposa podía dar testimonio de lo sucedido.

La causa, a cargo del fiscal Horacio Iturbide, sigue su curso, con la imputación por resistencia a la autoridad y lesiones dolosas leves.

Orihuela firmó su contrato con San Martín de San Juan días atrás

En esta línea, el Tiempo de San Juan dio a conocer un comunicado oficial de San Martín de San Juan sobre el tema: “Como es de público conocimiento, el futbolista del Plantel Profesional, Matías Orihuela, fue detenido en la jornada de ayer en la provincia de Mendoza debido a un altercado con la policía de dicha provincia, tras haber sido imputado de una presunta infracción de tránsito, procediendo a nuestro entender de una manera arbitraria e ilegítima para la privación de la libertad de Orihuela. Desde el Club se ha puesto a disposición del mismo un abogado con jurisdicción para actuar en Mendoza para que entienda en la causa y se procure el respeto del debido proceso de acuerdo con las leyes procesales locales, a la espera de que el Juez de garantías tome audiencia de ley para poder decidir acerca de la libertad del mismo, que entendemos debería dictarse inmediatamente. Cualquier novedad las informaremos por los medios adecuados”.

Orihuela, lateral volante de 33 años, desembarcó en San Martín de San Juan en los últimos días tras quedar libre de Atlético Tucumán. Con pasado en Estudiantes de La Plata, Quilmes, Tigre, Newell’s y el fútbol griego, el jugador se había desempeñado durante los últimos cuatro años en el Decano tucumano.