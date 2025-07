Arsenal contrató a la joya del mercado Viktor Gyökeres por una cifra millonaria: usará el mítico dorsal de una leyenda del club

Viktor Gyökeres fue el jugador de moda en el último mercado de pases. El tanque de 27 años llegó a mitad de 2023 al Sporting de Lisboa procedente del Coventry City del ascenso inglés y no paró de romper redes. Fue el máximo goleador en las dos ligas portuguesas que ganó con los Leones, aunque en el último curso lo hizo con una abrumadora ventaja sobre el resto. Anotó 39 tantos, muy lejos de los 19 de Vangelis Pavlidis y Samu Omorodion, sus inmediatos perseguidores, incluso por encima de Kylian Mbappé (31), Mohamed Salah (29), Robert Lewandowski (27) y Harry Kane (26) en sus torneos locales. Estos números lo hicieron ser la joya más buscada en esta ventana de transferencias y el Arsenal llegó a un acuerdo millonario para su contratación, que incluirá lucir un mítico dorsal de los Gunners.

El sueco de 1.89 de estatura será el cuarto futbolista en los últimos 18 años en vestir el número 14, el mismo que llevó Thierry Henry, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del club de Londres. Vale destacar que el delantero francés lo utilizó en su primera etapa en la entidad entre 1999 y 2007.

En ese lapso, levantó 3 FA Cup, 2 Premier League y 2 Community Shield. Como si fuera poco, estuvo a un paso de levantar la Champions League, pero cayó en la final contra Barcelona en 2006. Fue el máximo goleador del campeonato doméstico en cuatro oportunidades, entre los que resaltan los 30 gritos del curso 2003/04 en el equipo denominado como Los Invencibles, ya que se consagró de manera invicta, algo inédito en la historia del certamen.

Bajo este escenario, Gyökeres no se achicó ante esa responsabilidad, luego de que Sporting Lisboa confirmó que la operación por su traspaso se realizó por un monto total de 76.020.513 euros (USD 89.000.000), de los cuales 65.764.103 euros (USD 77.000.000) corresponden a una cuota fija y los 10.256.410 euros (USD 12.000.000) restantes están atados al cumplimiento de objetivos relacionados con su rendimiento deportivo, según detalló el club luso en una nota presentada a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVM) a la que tuvo acceso la agencia EFE.

Arsenal llegó a un acuerdo con Sporting Lisboa por USD 89.000.000 (Crédito: @Arsenal)

Arsenal presentó a su flamante refuerzo con un video en redes sociales, en el que resalta la convicción y la confianza del centro delantero escandinavo con un discurso leído por el artista musical británico, Kojey Radical: “Determinación. La cualidad de estar centrado y decidido en un único objetivo o propósito. La característica de estar comprometido con un ideal. Cada paso que has dado te ha llevado hasta aquí. Así que ignora el ruido y doblega tu voluntad. Fe. Ferocidad. Concentración en quién eres. Bienvenido a la familia”. La grabación está acompañada de un breve escrito: “Aquí es donde tienes que estar. Viktor Gyökeres es un Gunner”.

El heredero del 14 tomará un dorsal utilizado por Theo Walcott entre 2008-2017, Pierre-Emerick Aubameyang fue el siguiente de la nómina hasta 2022 y Eddie Nketiah fue el último portador hasta su salida al Crystal Palace. Ninguno pudo emular los 228 goles y 101 asistencias marcadas por Henry en 377 partidos. Números demenciales para marcar un antes y un después que Gyökeres buscará desafiar tras marcar 50 goles en 48 partidos de la última temporada, según precisa el portal especializado Transfermarkt.

El entrenador, Mikel Arteta, le mandó un mensaje a su nuevo pupilo: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Viktor Gyökeres al club. Su regularidad en el rendimiento y su disponibilidad han sido excepcionales, y sus aportaciones goleadoras hablan por sí solas”. La entidad inglesa detalló que se unirá al grupo con efecto inmediato para afrontar la pretemporada en Asia, que lo tendrá jugando una serie de amistosos este sábado desde las 8:30 (hora argentina) contra Newcastle y el jueves a la misma hora ante Tottenham.

Gyökeres se suma a un plantel con varias caras nuevas, luego de que la dirigencia del subcampeón de la última Premier League y semifinalista de la Champions pasada invirtió más de 200 millones de euros (USD 234 millones) en su contratación, sumado al arquero Kepa, el defensor Cristhian Mosquera, los volantes Martín Zubimendi y Christian Norgaard y el delantero Noni Madueke.

Viktor Gyökeres se sumará rápidamente a la pretemporada del equipo en Asia (Crédito: @Arsenal)

El oriundo de Estocolmo creció como futbolista durante 13 años en el Aspudden, un modesto club de las afueras de su ciudad natal que lo vio crecer, hasta el verano de 2014, momento en el que fichó por la escuela de fútbol más prestigiosa de Suecia, la del club Brommapojkarna. Su carrera lo llevó a dar el salto al Brighton en 2018, pero nunca llegó a debutar en la Premier League y pasó por préstamos en St. Pauli (Alemania) y Swansea de Gales hasta que el Coventry City lo fichó en julio de 2021. Dos años más tarde, se tomó un vuelo con destino a Portugal.

Allí, revolucionó a los fanáticos con un festejo que patentaría con el tiempo. Su manera de celebrar cada gol, entrelazando los dedos con las manos colocadas tapándose la cara a modo de máscara, está inspirada en el universo Batman, en el personaje de Bane, cuando dice “Nobody cared until I put on the mask” (A nadie le importaba hasta que me puse una máscara).

*Con información de EFE