La tajante frase de George Russell ante las versiones del posible desembarco de Verstappen en Mercedes

George Russell dejó en claro que es la primera opción para Mercedes en 2026 (AP Photo/Darko Bandic)

George Russell dejó clara su postura sobre su futuro en Mercedes, en medio de un ambiente marcado por rumores y especulaciones sobre posibles cambios en la alineación del equipo alemán para la temporada 2026 de Fórmula 1. Sus declaraciones, recogidas en los boxes de Spa-Francorchamps, resume la confianza del piloto británico en su rendimiento y su convicción de que su lugar en la escudería depende exclusivamente de sus resultados en la pista.

La inquietud en torno a Mercedes se ha intensificado tras dos semanas de pausa en el calendario de la F1. Los focos apuntan tanto a Russell como a Kimi Antonelli, mientras persisten las versiones sobre contactos entre el equipo y Max Verstappen. Aunque Toto Wolff ha reiterado públicamente que no prevé cambios en la alineación para 2026, el rumor de una posible llegada del piloto neerlandés sigue circulando en los boxes belgas, alimentando la incertidumbre sobre el futuro de los actuales integrantes del equipo.

En declaraciones recogidas por ORF y citadas por la prensa especializada, Wolff aseguró que Russell y Antonelli son “la prioridad absoluta” para la escudería de cara a 2026. Sin embargo, el propio Russell relativizó el impacto de esas palabras, al señalar que “eso fue para ustedes (los medios), no para mí. Lo que se dice entre cuatro paredes, queda entre cuatro paredes. Por mi parte, no cambió nada. Ni siquiera estaba al tanto de esa declaración hace una hora. Así que no es algo que esté buscando, ni algo que realmente me importe”. Sus declaraciones fueron en el marco del Media Day, la jornada en la que los pilotos tienen pleno contacto con los medios en la previa al inicio de la actividad, en este caso, el Gran Premio de Bélgica.

El británico, ganador del Gran Premio de Canadá este año, subrayó que no mantiene conversaciones con ningún otro equipo fuera de Mercedes. Recordó que su carrera profesional está gestionada por la propia estructura de Wolff, lo que añade una particularidad a su situación contractual: “Es una situación un poco particular estar representado por el mismo equipo para el que corro, pero es lo mismo para Kimi (Antonelli), y así son las cosas".

Russell afirma que tiene la confianza del jefe del equipo, Toto Wolff (REUTERS/Hamad I Mohammed)

A lo largo de sus intervenciones, Russell insistió en que su enfoque se mantiene en el rendimiento y los resultados, factores que considera determinantes para asegurar su futuro en la F1. “No estoy realmente frustrado por mi futuro. Ya no pienso tanto en eso, porque sé que todo depende del rendimiento y los resultados. Siempre es así. Eso es lo bueno de un deporte como la F1. Así que todo se resolverá a su debido tiempo”.

El propio Russell reconoció que las dos semanas de descanso recientes le han permitido alcanzar un mayor equilibrio mental y emocional. “Por ahora, estas dos semanas de descanso me vinieron muy bien en lo psicológico y mental. Probablemente me siento más feliz ahora que en los últimos meses, en paz con todo lo que está pasando, y me concentro simplemente en cada carrera, sin apurarme por asegurar mi futuro. Que sea lo que tenga que ser”, aseguró.

En cuanto a la gestión de su futuro, Russell se mostró pragmático: “Siempre he tenido presente mi propio interés, y ya veremos qué trae el futuro. Pero no tengo ninguna razón para preocuparme por mi futuro en Mercedes. Y, en el peor de los casos, ¿qué podría pasarme? Si rindo, seguiré en la F1 y estaré en un equipo competitivo. Así que, para mí, eso es lo importante. Todo depende de mí. Soy dueño de mi destino".

“Mercedes necesita a los mejores pilotos en sus coches, y creo que yo soy uno de los mejores. No creo que haya muchos que lo hagan mejor que yo. Así que yo los necesito, y ellos me necesitan a mí. Así es el automovilismo”, sentenció.

George Russell ganó en Canadá y le dio el único triunfo a Mercedes en lo que va de la temporada (David Kirouac-Imagn Images/)

“La verdad es que pienso en esto los jueves porque ustedes (la prensa) me preguntan, pero estos últimos meses me sirvieron para reflexionar sobre cómo me siento ante esta situación. Uno puede elegir estresarse, puede intentar asegurar su futuro, o puede elegir no preocuparse y enfocarse en lo que realmente garantiza ese futuro: el rendimiento”, subrayó

En el contexto de una temporada que él mismo califica como la mejor de su carrera, Russell atribuye parte de su éxito al nivel del monoplaza: “Creo que esta es mi mejor temporada, probablemente porque es el mejor coche que he tenido, así que uno siempre depende de eso”.

“Las conversaciones continúan, pero no directamente conmigo como tal. Hay mucho más revuelo afuera que adentro (del equipo)”, reconoció.

A pesar de la presión mediática y las especulaciones sobre posibles movimientos en el mercado de pilotos, Russell mantiene la serenidad y la confianza en su capacidad para definir su destino en la F1. "No hay razón para perder el sueño por eso", concluyó.