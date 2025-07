La particular conferencia de prensa de Kudelka en la previa de Huracán-Boca: la explicación táctica que dio en una pizarra

Huracán y Boca Juniors protagonizarán uno de los duelos más vibrantes de la tercera jornada del Torneo Clausura. El Globo recibirá al Xeneize en el Estadio Tomás Adolfo Ducó en un encuentro de necesitados, ya que ambos elencos vienen de recibir duras caídas que generaron un cimbronazo en la institución. Frank Darío Kudelka, entrenador del equipo de Parque Patricios, hizo alusión a la importancia del partido en la conferencia de prensa previa, en la cual también dejó una llamativa situación: se puso a explicar conceptos tácticos frente a los periodistas en una pizarra.

Después de la pregunta de un periodista en la que le consultó al DT cómo se iba a plantear el enfrentamiento contra el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, Kudelka respondió rápidamente. “Usaría la pizarra para explicarte. ¿A qué le llamas defensivo? Tengo una ganas de ir ahí...”, comentó entre risas el director técnico de 64 años. Después de un ida y vuelta con el cronista, ambos se pararon para intercambiar conceptos tácticos frente a la pizarra.

“Este es un debate que para mí es importante. Nosotros siempre cuando el rival sale jugando, nos paramos acá (en campo rival). Entonces, el rival puede salir jugando en largo o con asociación. Nosotros nos paramos alto, ya de por sí, para plantear un juego ofensivo y con recuperación rápida”, explicó de pie y escribiendo en la pizarra.

La explicación en una pizarra táctica de Kudelka en medio de la conferencia

Posteriormente, volviendo a la silla frente al micrófono, agregó: “Siempre que nos planteamos un partido, no es que no tengamos en cuenta al rival. Nosotros tenemos en cuenta al rival, en función de sus formas de salir jugando. No de sí le tenemos más respeto o no, que es algo que para mí no pasa por ahí”.

Siguiendo con su análisis, Kudelka profundizó en los conceptos que argumentó y comentó por qué no tiene problemas en decirlo frente a las cámaras. “Nuestros rivales nos estudian como nosotros los estudiamos, entonces no tengo problema en decirlo. No escondo nada. Sé poquitito así. Si escondo, no sé nada. Lo ejemplifico ahí, con tres cruces (por la pizarra), tiene que ver porque nunca planificamos un partido en relación con el respeto o el miedo que le tenemos al rival. Respetamos la calidad de los jugadores de Boca, por supuesto que la respetamos, pero ellos tendrán que respetar la nuestra”, describió.

En otro plano, en diálogo con ESPN, Kudelka habló sobre el planteo táctico que puede esperar del equipo de Miguel Russo. “A mí se me hace difícil pensar que un equipo como Boca venga a defenderse para no perder. Se me hace difícil porque iría en contra de su historia”, comenzó.

“Yo no soy el técnico de Boca, pero no veo que los laterales de Boca no vayan a pasar al ataque y solamente defiendan. No veo a Paredes o quien sea sin la impronta de ser poseedor de la pelota más que recuperador. En lo que depende de nosotros, intentaremos que no se sienta cómodo en el inicio. Somos un equipo de mucha presión ascendente y de mucho posicionamiento alto. Si el rival nos lleva a campo propio, intentaremos ser ordenados. Pero mi equipo siempre sale para adelante en busca de la recuperación. Y en la posesión buscaremos ser verticales, sin tanto juego asociado, sino buscando ganar espaldas”, reflexionó.

Pese al mal arranque en el Clausura, el Huracán de Kudelka llegó a la final del Torneo Apertura, donde perdió contra Platense (Eduardo RAPETTI / AFP)

En esta misma línea, concluyó: “El nombre desafía. Es una realidad. Ya que venga Boca, más allá de su situación, que es problema de ellos, plantea un partido de necesidad para nosotros, porque tenemos que ganar, y que te pone en un estado de alerta lindo, desafiante, convincente, por el rival que vamos a tener enfrente”.

Cabe recordar que el Xeneize viene de recibir un durísimo golpe en la Copa Argentina, donde quedó eliminado en los 16avos de final al perder por 2-1 contra Atlético Tucumán. Esto se suma a los dos empates por el Torneo Clausura: 0-0 en el debut contra Argentinos Juniors y 1-1 contra Unión de Santa Fe en La Bombonera.

El arranque de Huracán está en la misma sintonía, ya que cayó por 3-0 contra Belgrano de Córdoba en condición de local y perdió 2-1 contra Estudiantes en La Plata. De esta manera, ambos elencos llegan al choque en Parque Patricios con la necesidad de conseguir su primera victoria en el certamen local. El duelo se jugará el domingo desde las 18:30 y contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.