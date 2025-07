El blooper de un jugador de béisbol en la TV de Estados Unidos: hizo una pirueta, falló y se lastimó el rostro

El blooper de Robert Anthony Cruz en la TV

La televisión norteamericana vivió en las últimas horas un momento verdaderamente singular con el blooper que protagonizó RobertAnthony Cruz, un jugador de béisbol de los Savannah Bananas, un equipo que combina ese deporte con el espectáculo.

El atleta de 26 años fue invitado a realizar su clásico backflip en el piso de CNN News Central, pero la pirueta salió mal y cayó de boca al piso, generando una gran sorpresa en el estudio. “Eso nunca pasa”, alcanzó a decir Cruz, mientras la presentadora Kate Bolduan se tomaba su rostro y su compañero, John Berman, le quitaba dramatismo a la situación: “Eso que acaban de ver es una versión completamente nueva del pasatiempo favorito de Estados Unidos”. Según detalló el medio Sports Illustrated, el segmento continuó con “imágenes de estadios llenos y las travesuras del Banana Ball que han conquistado el mundo del deporte”, pero Cruz no reapareció en pantalla.

Lejos de tomarse mal el blooper, Cruz utilizó sus redes sociales para bromear en distintos posteos. “En la TV, en vivo, hermano”, escribió inicialmente junto con el video de su caída. En otra publicación, compartió una toma personal filmada desde el estudio: “El sonido lo hace 10 veces más divertido. Sí, tienes mi permiso para reírte. Sí, estoy bien. Algunos puntos de sutura, el orgullo un poco dañado y algunas anécdotas”.

“Hola, chicos, para que conste, tienen mi permiso para reírse. Yo tampoco puedo evitar reírme cada vez que lo veo. Con el sonido, es una locura”, dijo en una storie de su Instagram donde se veía que tenía el labio lastimado tras su caída. “Sí, chicos, estamos bien”, escribió en otra storie donde mostró la lesión en su boca.

Una de las imágenes que compartió mostrando la lesión que sufrió

Los Savannah Bananas es un equipo nacido en 2016 que juega una variante del béisbol denominada “Banana Ball”, que busca sumarle espectáculo al deporte. Esta delegación es comparada con los Harlem Globetrotters, el icónico equipo de básquetbol que desde hace décadas gira alrededor del mundo realizando eventos donde exponen sus habilidades y llevan a cabo piruetas en pleno partido.

Cruz compartió otra toma de su caída en TV

RobertAnthony Cruz, que cuenta con más de 750 mil seguidores en Instagram, realiza habitualmente en las presentaciones de este equipo esta misma pirueta que terminó fallida en la CNN. Antes de unirse a este elenco vinculado al deporte-espectáculo, había sido fichado por los Washington Nationals a mediados del 2021 y militó en las Divisiones 1 y 2 del béisbol norteamericano, aunque nunca llegó a la MLB (Grandes Ligas de Béisbol).

“Para quienes no me conocen, hago volteretas todo el tiempo, incluso mientras atrapo una pelota. Además, hace un par de meses, estaba en la sede de ESPN y en NFL Live atrapé un balón en vivo mientras hacía una voltereta hacia atrás. He hecho decenas de miles de volteretas hacia atrás en mi vida. No tenía ninguna razón para dudar de mis habilidades”, aclaró en otro de los videos que difundió en sus redes. “Cuando haces una voltereta, buscas el suelo mientras giras. Recuerdo saltar hacia atrás y ver una luz brillante en mi cara, y el suelo mismo era muy ligero. Como que perdí mi posición en el aire y terminé girando por debajo de lo necesario. Además, mis pies resbalaron. De repente, estaba en el suelo, desconcertado. Estaba bastante confundido”, agregó, antes de comentar que notó “sangre goteando” de su rostro.

“Terminé con varios puntos en el labio y la barbilla. Por suerte, había un médico en ese edificio, así que me revisaron. Aparte de mi orgullo herido, no sufrí ninguna lesión realmente grave”, detalló.

El jugador estaba en el canal promocionando la “Gira Mundial” de los Bananas, que en su página web anuncian que están “sold out” los próximos 17 eventos en agenda y recién hay tickets disponibles para una aparición en Houston ante The Texas Tailgaters el 26 y 27 de septiembre.

RobertAnthony Cruz realizando la pirueta durante un evento con los Savannah Bananas

En su sitio web, el equipo plantea que el “Banana Ball se ha convertido en el juego más rápido y entretenido del mundo del deporte” que con sus “reglas dinámicas” eliminó “los típicos momentos de calma y las largas pausas tan criticadas del béisbol tradicional” para ofrecer un “juego lleno de adrenalina y entretenimiento”. Según indican, esta variante del béisbol tiene sólo 11 reglas y “la más famosa es que si un aficionado atrapa una bola, cuenta como out”.