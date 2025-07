De la advertencia del umpire al furioso saque que sacudió a una espectadora: la extraña secuencia en un torneo de tenis

Cuando una autoridad realiza una advertencia con argumentos, es porque intenta evitar lo que todos temen. Y así ocurrió en los octavos de final del ATP 500 de Washington, donde Ben Shelton se impuso con autoridad sobre Gabriel Diallo.

La contundente victoria por 6-3 y 6-2 pasó en segundo plano cuando en uno de los momentos del partido el umpire le envió un claro mensaje al público presente: “Señoras y señores: si están sentados en la primera final, tengan cuidado con los servicios porque vienen muy rápido”.

Fue entonces cuando el singlista estadounidense apeló a su servicio con toda potencia y la pelota rebotó contra el rostro de una de las espectadoras que se encontraba mejor ubicada. Un axioma que suele ocurrir en este tipo de eventos.

Otro de los puntos destacados del encuentro tuvo una relación directa con las altas temperaturas. “Obviamente, en un día con 35 grados en una pista dura, se siente como si hicieran 46 o 49”, subrayó la figura local que se enfrenta a uno de los mayores desafíos de la temporada: la adaptación al calor extremo y a la exigencia física de las canchas duras en la gira norteamericana.

En este contexto, la ausencia de estrellas de la talla de Novak Djokovic, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en el próximo Masters 1000 de Canadá abre una ventana de oportunidad para quienes, como Shelton, buscan consolidarse en la élite del tenis mundial.

La gira sobre cemento en Norteamérica marca un punto de inflexión en el calendario del circuito masculino. Tras semanas de competencia en arcilla y césped, los jugadores deben ajustar su preparación para afrontar una superficie que, según el propio Shelton, resulta “mucho más dura para las piernas, sin duda”. El singlista de Atlanta que ocupa actualmente el puesto número ocho del mundo, ha compartido con la ATP los detalles de su proceso de aclimatación, consciente de que el éxito en esta etapa depende tanto de la fortaleza mental como de la capacidad física para resistir condiciones extremas.

La figura local ha descrito con precisión los métodos que emplea para adaptarse al calor sofocante de los veranos en Estados Unidos. “El calor es algo muy importante para mí. Mientras estoy en Florida, intento aclimatarme lo más rápido posible. Solo he tenido una semana, así que me metí en el jacuzzi hasta el cuello durante 15 minutos cada vez, haciendo sesiones como esa. A menos que tenga una sauna, entonces también hago sesiones de sauna, que son muy importantes. Pero para poder acostumbrarme al calor y sobrepasarlo, para que no se sienta tan caluroso en la cancha”, explicó el zurdo.

La transición de las superficies blandas del circuito europeo a las pistas duras del norte implica un cambio radical en las exigencias físicas. Shelton lo resume al señalar que, en canchas de tierra batida, “es fácil resbalar”, mientras que la hierba representa “otra historia”. Sin embargo, el cemento impone un contacto más severo con el suelo, lo que incrementa el desgaste muscular y obliga a los jugadores a modificar su preparación y estrategias de recuperación.

El torneo de Washington se convierte así en el primer gran escenario donde se pone a prueba la capacidad de adaptación. Para Shelton, que ya alcanzó las semifinales en ediciones anteriores, la gira representa una oportunidad para capitalizar su experiencia y aprovechar la ausencia de algunos de los principales favoritos. La combinación de altas temperaturas, humedad y la dureza de la superficie exige una preparación meticulosa, en la que cada detalle cuenta para marcar la diferencia en la pista.

Tras la victoria frente al canadiense, el estadounidense accedió a los cuartos de final, donde se medirá ante Frances Tiafoe, otro de los intérpretes locales que acapara la atención del público.