Argentina venció 3-0 a ADH Brasil y terminó invicto la fase de grupos del Torneo L’Alcúdia: el golazo de Tomás Parmo

La selección argentina Sub20 terminó con una sonrisa la fase de grupos del Torneo L’Alcúdia COTIF 2025: le ganó por 3-0 a ADH Brasil y accedió a las semifinales como primera de su zona, con puntaje perfecto. Los goles del triunfo los marcaron Matías Satas y Thomas de Martis, en la primera etapa, y Tomás Parmo, con un golazo en el complemento.

Cabe recordar que la Albiceleste llevó un plantel Sub 17 con la premisa de foguear a los jugadores para el Mundial de la categoría, que se desarrollará del 3 al 27 de noviembre próximo en Qatar.

El próximo partido del conjunto nacional que dirige Diego Placente será el lunes (con horario a definir) frente al Alboraya, que terminó en la segunda colocación del Grupo A por detrás de Mauritania, en busca de un lugar en la gran final.

El elenco argentino, que ya se encontraba clasificado a la siguiente instancia tras derrotar al Valencia por 2-1, impuso las condiciones desde el arranque, mientras que la academia brasileña se dedicó a cortar los avances y a replegarse en campo propio. Es por eso que los primeros 15 minutos en el estadio Municipal Els Arcs transcurrieron sin emociones.

La primera ocasión tuvo lugar cerca de la media hora de juego. Thomas de Martis se hizo cargo de un libre en la puerta del área, remató, pero su disparo fue despejado por el arquero, Luis Fernando, que envió la pelota al tiro de esquina con una volada espectacular.

Argentina venció a ADH Brasil por a tercera fecha de la fase de grupos del Torneo COTIF 2025

Tiempo después, el arquero brasileño volvió a salvar a su equipo. Can Armando Güner ejecutó un tiro libre desde la banda derecha que lo obligó a estirarse y a mandar el balón al córner. Inmediatamente, Facundo Jainikoski envió el esférico al área en la pelota parada y Matías Satas arremetió con un frentazo preciso para establecer el 1-0 parcial.

A los 32 minutos, De Martis estiró la ventaja. El delantero de Lanús recibió un pelotazo dentro del área, el cual dominó de manera ejemplar con su pecho, y definió sin que la pelota toque el piso ante la salida del arquero.

En el complemento, las acciones carecieron de intensidad. Al tener la clasificación en el bolsillo, Placente optó por darle rodaje a jugadores que habían tenido pocos minutos en el certamen y preservar a otros de cara al duelo con Alboraya.

Sin embargo, el ingresado Tomás Parmo se las ingenió para marcar un verdadero golazo. A pura habilidad, el número 10 que representa a Independiente, se metió dentro del área con algunas gambetas y puso el 3-0 con un zurdazo rasante y esquinado junto al palo del arquero.

*El golazo de Tomás Parmo para Argentina en L’Alcúdia

La selección argentina integró el grupo B junto a Chile, ADH Brasil U-20 y Valencia U-20, mientras que el grupo A estuvo compuesto por Mauritania Sub 20,Arabia Saudita Sub 20, Venezuela Sub 20 y Alboraya, que reemplazó a Uruguay Sub 20. Al mismo tiempo, cada partido consta de dos tiempos de 40 minutos, con un entretiempo de 10. Además, la cancha es de césped sintético.

Hay que destacar que para el torneo, que este año celebra su 41ª edición y que el límite es para jugadores de 20 años, el plantel de la selección argentina está integrado por juveniles de la categoría 2008, quienes en su mayoría participaron del último Sudamericano Sub 17.

“Por más que el torneo es para jugadores sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grandes los va a ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien, pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales”, explicó el entrenador Diego Placente.

Formación de Argentina vs ADH Brasil

El once inicial de la selección argentina

El plantel argentino

Los convocados por Placente para afrontar el Torneo COTIF 2025

EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL TORNEO DE L’ALCÚDIA

Fase de grupos

Lunes 21/7: Argentina 2-0 Chile U-20

Miércoles 23/7 Argentina 2-1 Valencia U-20

Viernes 25/7 Argentina 3-0 ADH Brasil U-20

Partido por el séptimo puesto *

Sábado 26/7 - 17:30: 4° Grupo A vs. 4° Grupo B

Partido por el quinto puesto *

Domingo 27/7 - 17:30: 3° Grupo A vs. 3° Grupo B

Semifinales *

Lunes 28/7 - 15:00: Primera semifinal

Lunes 28/7 - 17:30: Segunda semifinal

Final *

Miércoles 30/7 - 17:30