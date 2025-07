“No me vas a pelear...”: las imágenes del primer encuentro entre Otamendi y Richard Ríos en el vestuario del Benfica

El argentino recibió al colombiano, con quien tuvo un fuerte cruce en el partido de las Eliminatorias

Benfica presentó al colombiano Richard Ríos como su nuevo refuerzo para afrontar la temporada entrante y el futbolista de 25 años, titular en la selección de su país, se reencontró con Nicolás Otamendi, capitán y referente del equipo portugués, quien tuvo un fuerte cruce con el cafetero durante el partido de Eliminatorias Sudamericanas que terminó empatado 1-1.

Ayer, la cuenta de redes sociales de las Águilas difundió un video en el que se ve a Ríos ingresando al predio de entrenamiento para conocer a sus nuevos compañeros y fue recibido en primera instancia por el argentino Gianluca Prestianni, quien lo lleva al vestuario, donde aguardaba Otamendi golpeando a una bolsa con guantes de boxeo. “Vamos a ver quién es más viejo ahora”, soltó el defensor en una escena cinematográfica y que sirvió para sellar la paz entre ambos. El detalle final lo dio ex jugador del Palmeiras, quien salió del cuarto abrazado, junto al dueño del brazalete, y dijo: “Capitán, vamos juntos para el Benfica”.

Este jueves, el club de Lisboa realizó un segundo video en el que los futbolistas sudamericanos dialogan en el vestuario del equipo, dejando de lado las viejas discrepancias. “Tranquilo, eh. No me vas a pegar, ¿no? ¿Todo tranquilo? No me vas a querer pelear...“, expresó, entre risas, Otamendi antes de abrazarse con Ríos.

Ambos futbolistas serán compañeros en Benfica

“Estoy un poco cansado, pero bien. Fue un viaje muy largo ayer”, expresó tímidamente el colombiano que llegó a Benfica a cambio de unos 31 millones de dólares por el pase. Luego, Otamendi le consultó si ya había encontrado una vivienda para su estadía en Lisboa. “El club es espectacular”, le dijo el argentino, quien lleva disputadas cinco temporadas en el club portugués.

La llegada de Ríos a la institución de Lisboa recordó de manera inmediata la discusión mantenida con Otamendi al término del empate 1-1 entre Argentina y Colombia por la clasificación al Mundial 2026, cuando intercambiaron duros reproches: “Sacate la vinchita, bobo”, lanzó el defensor; “Estás viejo. Cerrá el c..., bobo. Estás viejo, no te da ni para correr”, replicó el colombiano.

En su arribo al país europeo, la prensa se mostró expectante ante el reencuentro con el campeón del mundo con la selección argentina. En esa oportunidad, el volante de 25 años buscó dejar atrás el choque dialéctico y fue conciliador.“Ahora vamos a ganar títulos juntos”, respondió con una sonrisa en portugués, dejando atrás cualquier especulación sobre posibles tensiones. Luego, destacó sus sensaciones ante la nueva etapa: “Estoy en un club con mucha historia y quiero aportar desde el primer día”.

Nicolás Otamendi y Richard Ríos compartirán equipo en Benfica de Portugal

Richard Ríos disputó 138 partidos oficiales con Palmeiras, anotó 11 goles y repartió 10 asistencias, números que alimentaron la expectativa sobre su incorporación al Benfica. Según la página especializada Transfermarkt, es el cuarto fichaje más caro en la historia del club, por debajo de Enzo Fernández, Darwin Núñez y Orkun Kokcu.

Anteriormente, su carrera en Brasil incluyó etapas en Flamengo y Guarani antes de consolidarse como pieza clave en Palmeiras. Ahora, afronta su primer desafío europeo y buscará adaptarse con rapidez para aspirar a un puesto en el once que dirige Bruno Lage. Benfica tiene como prioridades reconquistar el campeonato local y avanzar desde el repechaje rumbo a la fase principal de la Champions League esta temporada.

Por otro lado, Otamendi renovó su contrato con la entidad portuguesa durante su participación en el Mundial de Clubes. El nuevo vínculo se extiende hasta junio de 2026, justo antes de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.