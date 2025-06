Se posterga el sueño de jugar en River Plate: Nicolás Otamendi renovó su contrato con Benfica

Otamendi renovó contrato con Benfica

Nicolás Otamendi renovó su contrato con Benfica. El defensor argentino, capitán del equipo, extendió su vínculo con el club portugués, donde se ha consolidado como una de las piezas fundamentales en la defensa. La rúbrica fue hasta junio de 2026, justo antes de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el año próximo. De esta forma, se posterga nuevamente la posibilidad de que se ponga la camiseta de River Plate, club del cual es hincha confeso.

“Hola benfiquistas, estoy con la misma ambición e ilusión de siempre, estamos juntos siempre defendiendo a este escudo que nos representa y vamos por todo. ¡Vamos carajo!“, fueron las palabras del defensor argentino en el video que el club lusitano publicó con imágenes suyas para confirmar la noticia en las redes sociales.

Desde su llegada al Benfica, Otamendi ha aportado experiencia y liderazgo, contribuyendo en la obtención de títulos nacionales y el rendimiento del equipo en competiciones internacionales. La renovación refuerza el proyecto deportivo de Benfica, que mantiene al campeón del mundo en sus filas.

Vale mencionar que la que viene será la sexta temporada consecutiva de Otamendi con las Águilas, ya que arribó en plena pandemia del coronavirus en 2020. El surgido en la cantera de Vélez Sársfield también militó en Porto, Atlético Mineiro, Valencia y Manchester City. Con Benfica lleva ganados tres títulos: una liga, una Supercopa de Portugal y una Copa de la Liga portuguesa.

Otamendi confirmó que continuará en Benfica hasta mediados del año que viene (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El año pasado, Otamendi había declarado su anhelo de vestir la camiseta de River: El mes pasado, en entrevista con ESPN, Otamendi había dicho: “Nunca se sabe... Me queda este año de contrato con Benfica. Por respeto al club, trato de estar siempre enfocado acá, y una vez que finalice el contrato, se verá qué será de mi futuro. No quiero ilusionar a la gente, porque si no me c... a puteadas. Pero saben que yo soy hincha, miro todos los partidos, tengo muy buena relación con los dirigentes y con los chicos que están en el club. Dios dirá qué pasa más adelante".

Al armarse demasiado revuelo por sus dichos, tuvo que aclarar en las redes sociales sobre su futuro: “Ante las sucesivas notas periodísticas de malintencionada falsedad, me veo obligado nuevamente a repetir que yo tengo contrato con Benfica hasta junio de 2025 y estoy enfocado 100% en mi club y sus objetivos, y vamos a luchar día a día junto con mis compañeros para poder cumplirlos”. Ahora se confirma que seguirá ligado al equipo portugués, que mañana disputará los octavos de final del Mundial de Clubes contra Chelsea.