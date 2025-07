La explosiva crítica de un ex campeón del mundo en Boca contra el chileno Palacios: “Si soy Riquelme, le rescindo el contrato”

Cristian Traverso le apuntó al chileno Palacios en Boca

Carlos Palacios quedó excluido de la lista de Boca Juniors de cara al partido por Copa Argentina de mañana ante Atlético Tucumán en Santiago del Estero y su ausencia despertó algunas críticas entre los fanáticos. Entre ellos, la de un ex campeón del mundo que opinó como hincha y le apuntó por sus constantes faltas en los entrenamientos. Si bien la versión que aportaron desde el club habla de una baja por tendinitis de rodilla, Cristian Traverso deslizó que podría tratarse de una falta de compromiso para con la institución.

En el programa del que participa en TyC Sports, arremetió: “¿Vos te pensás que en el cuerpo técnico son boludos? No son boludos. Los lunes siempre hay una excusa. Los lunes son como el día del peluquero o del panadero. ¿Viste que antes no se abrían las peluquerías ni nada? Los lunes no quiere entrenar. Si vos me hacés ganar 5 a 0, el lunes yo te hago masajes".

Traverso, elevando la temperatura de su tono, recordó su vieja época como futbolista de Boca: “Nosotros salíamos también, pero a la hora de entrenar, ¿sabés que? Santella (el preparador físico de Carlos Bianchi) nos rompía a todos. Eso es importante donde vos estás. Si alguno venía malherido y había que cuidarlo, pero el domingo te solucionaba el problema, u otro venía sin dormir bien porque tenía un bebé, por ahí no entrenaba porque tus compañeros sabían que vos después te vas a matar y que es una ocasión cada tanto. Ahora, si te pasa todos los lunes y todos los post partidos… Hay momentos".

Lejos de bajar la efervescencia de sus dichos, el ex jugador que ganó siete títulos con la camiseta xeneize (cuatro de ellos internacionales), prosiguió: “Si no le entra en la cabeza y no le entra en la cabeza, bueno listo, loco, afuera. Ya está, porque Boca tiene que continuar, muchachos. Boca no se va a parar porque Palacios no juegue hoy. Y eso que yo quiero verlo con Paredes, yo quiero verlo a Palacios. Ahora, si él no quiere mostrarse, si él no tiene ganas, bueno, maestro, sigamos para adelante”.

Cristian Traverso fustigó a Carlos Palacios

“Si todos los lunes tiene problemas, ya está. Cansa, muchachos. Si tiene tendinitis en las dos rodillas, bueno, parte médico, ‘el señor Palacios tiene tendinitis hace un mes y no puede jugar’. Y ya vi el otro día que no le gusta que lo critiquen, porque le tiró a Pablo Mouche. Entonces, no le tires a Mouche porque él también jugó en Boca. Y, como dijo, habrá sido bueno o malo, pero se rompió por Boca. Porque lo único que tenés que hacer es romperte. No poner excusas los lunes porque ‘ay, me duele la rodillita’. No juegues más loco, listo, se acabó”, fue otra de sus explosivas frases.

Más tarde, se dirigió directamente hacia Juan Román Riquelme: “Román, mala tuya, listo. Esto hay que investigarlo antes. Uno piensa que lo puede arreglar y encaminar. Porque llegan a Boca y mirá que le habrán explicado, ‘Charly, no salgas por esto y por aquello’. Se ve que no le entra. Bueno, Román, tomala como una mala y devolvelo a Colo Colo o donde sea feliz”.

En una última línea, Traverso dijo: “No me hagan enojar más, porque trato de defenderlo adentro de la cancha, pero estas cosas no las puedo defender. Si querés salir, salí, pero el lunes tenés que entrenar y el domingo romperla. Agarrá la pelota y hacé tres pases gol, pegale al arco, hacé lo que quieras".

Y concluyó: “Ya está. Para mí se terminó Palacios en Boca. Si soy el presidente de Boca, yo le rescindo el contrato. Porque ya me cansé. Y hablo como hincha, no por haber estado ahí adentro. No cansen más al hincha. Se ve que les importa un carajo. Pero por lo menos empiecen a respetar a Boca”.