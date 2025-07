Con varias bajas, Russo confirmó la lista de Boca Juniors para jugar ante Atlético Tucumán por Copa Argentina

Miguel Russo viaja a Santiago del Estero con varias bajas (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Boca Juniors jugará por los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Atlético Tucumán. La cita será mañana, a partir de las 21:10, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Para este encuentro, Miguel Ángel Russo acaba de confirmar la lista de concentrados, que contará con varias bajas por diversos motivos. Entre ellas, se destaca la del chileno Carlos Palacios, uno de los titulares indiscutidos en este ciclo del entrenador.

Según pudo averiguar Infobae, el ex Colo Colo no se entrenó con normalidad tras el encuentro del viernes pasado por el Torneo Clausura ante Unión de Santa Fe por una tendinitis de rodilla. Debido a esto, será preservado y posiblemente tampoco esté disponible el fin de semana próximo, cuando Boca visite a Huracán en Parque Patricios por el campeonato (domingo por la tarde).

Al mismo tiempo, otros jugadores se bajaron de la delegación que parte a Santiago del Estero para la cita de copa nacional. Ander Herrera, quien sufrió una nueva lesión. Ayrton Costa, quien todavía no se recuperó de un desgarro provocado en el Mundial de Clubes. Y Nicolás Figal, otro en la nómina de la enfermería tras una ruptura fibrilar en el debut contra Argentinos Juniors en La Paternal.

En paralelo, otros futbolistas que no están en la consideración de Miguel Russo tampoco viajarán con el grupo. Son los casos de Sergio Romero, quien fue sondeado por Newell’s pero finalmente permanecerá en el Xeneize, Cristian Lema (el DT ya le avisó que no será tenido en cuenta), Marcos Rojo, con charlas abiertas con Estudiantes de La Plata, y Marcelo Saracchi, quien podría acordar su arribo a Independiente de Avellaneda en las próximas horas. El uruguayo pasaría a préstamo, con cargo y una opción de compra fijada en 4 millones de dólares.

Carlos Palacios, baja en Boca para jugar por Copa Argentina (Reuters/Steve Roberts)

En contraposición, el que volverá a la lista de citados es Exequiel Zeballos, quien luego de ausentarse en los dos primeros compromisos por el Clausura por determinación del cuerpo técnico, ocuparía un lugar entre los suplentes. Quien repetirá es Edinson Cavani, quien sumó minutos en el empate ante Unión el viernes pasado y cuenta con chances de ser titular en Santiago del Estero.

Todavía no hay una alineación confirmada, ya que el DT la anunciará puertas adentro en la jornada de mañana. No obstante, se especula con que Leandro Paredes y Milton Delgado tengan minutos por primera vez desde el arranque. ¿Un probable once? Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes; Kevin Zenón, Alan Velasco, Malcom Braida, y Miguel Merentiel.

Vale recordar que Boca había eliminado a Argentino de Monte Maíz en el inicio del 2025 y ya tiene potencial rival en octavos de final: espera el Newell’s del Ogro Fabbiani, que viene de sacar del cuadro a Kimberley de Mar del Plata y Defensa y Justicia.

Respecto al mercado de pases, Boca está absolutamente retirado al menos hasta el cierre de este jueves 24 de julio. Desde el Boca Predio le desmintieron a este medio que exista algún interés por Gastón Hernández (San Lorenzo) o Ignacio Vázquez (Platense). En el Xeneize solamente volverán a la carga en esta ventana de pases siempre y cuando sea vendido algún futbolista al exterior, excepción por la que la AFA le permitirá reforzarse con fecha tope hasta el 31 de agosto.

LA LISTA DE CONCENTRADOS