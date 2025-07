Dieron a conocer un video de los minutos previos al fatal accidente de Felix Baumgartner: “Lo filmé sin saber que sería su último vuelo”

El video de Felix Baumgartner que publicó Miha Schwartzenberg

El mundo del deporte extremo atraviesa días de profundo dolor por la muerte de Felix Baumgartner, el austriaco que se convirtió en leyenda al saltar desde la estratósfera en 2012 y romper la barrera del sonido en caída libre. A los 56 años, el atleta perdió la vida tras un accidente sufrido durante un vuelo de parapente en la localidad italiana de Porto Sant’Elpidio. En medio de la conmoción por la noticia, un mensaje y video compartido por su pareja, Miha Schwartzenberg, en redes sociales, sumó un testimonio íntimo en las horas posteriores al accidente fatal.

“Lo filmaba despegando sin saber que este sería el último vuelo de su extraordinaria vida”, escribió Schwartzenberg. El video, publicado en su cuenta de X (ex Twitter), muestra los últimos momentos previos al despegue de Baumgartner en el parapente que utilizaría para un vuelo recreativo. La filmación, que se extiende por poco más de un minuto, muestra al deportista alistando los últimos detalles y el posterior despegue, junto con los primeros segundos del vuelo.

Según las autoridades italianas y el alcalde de Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella, Baumgartner experimentó un repentino malestar en las alturas, perdió el conocimiento y cayó cerca de una piscina. “Se iba a realizar una autopsia”, comunicó Ciarpella al dar detalles del accidente, una noticia que fue confirmada tanto por Red Bull, la empresa que lo patrocinaba, como por medios locales como Il Corriere della Sera y Rai.

Felix Baumgartner era una figura reconocida a escala mundial dentro del deporte extremo. Su nombre se consolidó tras el salto del 14 de octubre de 2012, cuando ascendió en una cápsula elevada por un globo de helio a casi 39 mil metros para lanzarse desde la estratósfera y batir varios récords. En esa hazaña, superó los 1.340 kilómetros por hora y se transformó en la primera persona en atravesar la barrera del sonido en caída libre. “Créeme, cuando estás ahí arriba, en la cima del mundo, te vuelves muy humilde. Ya no se trata de romper récords. No se trata de obtener datos científicos. Se trata de regresar a casa”, declaró el propio Baumgartner después de aquella misión.

Unas horas antes del accidente, Baumgartner compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se veía el cielo nublado y la manga de viento ondeando. “Demasiado viento”, escribió el austríaco, una referencia que después tendría otro significado a la luz de lo sucedido.

El mensaje con el video del deportista

Miha Schwartzenberg, compañera del paracaidista durante más de una década, relató la rutina que compartían ante cada vuelo: “Durante más de 12 años estuve presente en cada despegue y aterrizaje, desde paracaidismo, parapente, vuelos en helicóptero, paramotor y espectáculos acrobáticos. Y cuando no podía estar presente en algunos vuelos en helicóptero, teníamos el código WLC: ‘La llamada de aterrizaje de mi esposa’. Nunca me perdí uno. Excepto... este”. La viuda también escribió: “Felix Baumgartner regresa a casa ahora, allá arriba, donde fue más feliz que nunca. Gracias a todos por su apoyo y por mantener en alto su legado único. Este hombre fue realmente especial, en muchos sentidos, y me aseguraré de seguir contando su historia. Pero ahora... tengo que lidiar con la conmoción, el dolor, los amaneceres en los que puedo preparar solo un café, no dos…”.

En Instagram también le dedicó un mensaje, todavía conmocionada por el suceso: “Ahora no me salen las palabras. Pero agradezco las tuyas...Felix, eras tan amado... Éramos AMOR”.

El accidente ocurrió mientras Baumgartner volaba por placer en la costa adriática. El parapente perdió el control y el impacto tuvo consecuencias fatales. Las investigaciones exploran tanto la posibilidad del malestar repentino como eventuales fallos técnicos. Una joven resultó herida en la caída, pero no tuvo complicaciones graves para su salud.

Reconocido por transformar el salto BASE en una disciplina profesional, Baumgartner representó durante tres décadas el espíritu de desafío constante. “Siempre buscaba metas que nadie hubiera logrado antes, porque aunque te hicieras daño, habrías hecho algo excepcional y único”, reflexionó alguna vez en la revista Outside. Además, asumió con claridad los riesgos: “Tienes que hacerte daño de verdad, tienes que pasar por el fuego, pero al menos debería merecer la pena”.

El deportista extremo se convirtió en leyenda por el salto que realizó en 2012

Desde su salto desde las Torres Petronas en 1999 hasta el cruce del canal de la Mancha con un ala de fibra de carbono cuatro años después, fue protagonista de hitos que convirtieron al deporte extremo en un fenómeno de masas. Según Matt Higgins, autor del libro Bird Dream: Adventures at the Extremes of Human Flight, Baumgartner “personificaba la imagen audaz e intrépida” que Red Bull buscaba impulsar y fue “pionero en el aspecto profesional del salto BASE”.

Aunque sin dudas que el evento que colocó su nombre en la fama mundial fue el del 2012 cuando paralizó a los espectadores al saltar desde la estratósfera. Se tiró desde 39.045 metros y según informaciones oficiales de los organizadores, cayó a 1.342 km/h.