Las dos leyendas del deporte con las que Mascherano comparó a Messi tras su gran actuación en la goleada del Inter Miami

Messi y Masche, en un entrenamiento del Inter Miami (REUTERS/Hannah Mckay)

La noche en la que Lionel Messi volvió a deslumbrar a la Major League Soccer tuvo como escenario el Red Bull Arena, donde el Inter Miami se impuso con autoridad por 5-1 ante el New York Red Bulls. El astro argentino de 38 años, con dos goles y una asistencia, lideró una actuación colectiva que devolvió la confianza al equipo de Florida tras la derrota ante Cincinnati.

La magnitud de su impacto no pasó desapercibida para Javier Mascherano, quien, en rueda de prensa, no escatimó elogios hacia su excompañero y reflexionó sobre el fenómeno que representa Messi en el deporte mundial.

El partido comenzó con un dominio claro del conjunto de Florida, que supo capitalizar las oportunidades generadas. Messi abrió el marcador y, posteriormente, asistió a Jordi Alba, quien amplió la ventaja. El venezolano Telasco Segovia también se sumó a la fiesta goleadora con un doblete.

La Pulga atraviesa un momento excepcional: suma doce goles en sus últimos siete partidos de liga, con seis dobletes en ese lapso, y acumula un total de 18 tantos en 18 encuentros disputados en la presente temporada de la MLS. Este rendimiento ha convertido cada partido del Inter Miami en un evento de interés internacional, atrayendo a fanáticos de todo el mundo y consolidando la figura de Messi como un imán para el público. De hecho, en NY, el público celebró los tantos del campeón del mundo y bicampeón de América como si fueran de su equipo.

El compacto de la goleada del Inter Miami sobre New York Red Bulls

Tras el encuentro, Javier Mascherano compareció ante los medios y dedicó palabras de admiración a Messi, subrayando el alcance global de su figura. “Al final, creo que cualquier persona fanática del deporte, no solo del fútbol, siente admiración por este tipo de deportistas, ya sea Lionel Messi, Michael Jordan en su momento, Rafa Nadal...”, expresó el entrenador.

Masche profundizó en la trascendencia del capitán del Inter Miami. “Me ha tocado convivir con él durante ocho años en el Barcelona, más de 15 en la Selección y siempre la gente se vuelve loca. La admiración es total, pero no creo que sea solamente por la clase de futbolista que es, sino que es un ejemplo de deportista que trasciende lo que es el fútbol”, subrayó.

“Son gente que ha trascendido el deporte y, bueno, la realidad es que somos muy privilegiados los que tenemos la oportunidad de vivir esto de cerca”, añadió.

El estado del equipo y el desafío del calendario

En cuanto al presente del Inter Miami, Mascherano se mostró satisfecho con la reacción del equipo tras la seguidilla de partidos y el exigente calendario de la MLS. “La realidad es que era una etapa compleja, sobre todo por los viajes que tienes y el poco descanso entre partido y partido. De hecho, claramente el partido contra Cincinnati fue un poco el reflejo del cansancio que mostró el equipo, más allá de que nos superó”, explicó Mascherano.

El técnico valoró la importancia del triunfo ante New York Red Bulls para recuperar la confianza y destacó la oportunidad que representa el próximo periodo de descanso. “Ahora se viene una semana larga, una semana que vamos a aprovechar para que los que están más cansados descansen y también con la expectativa de recuperar ciertos jugadores que vienen de una lesión y poder recuperarlos. En agosto se viene la Leagues Cup y queremos ser competitivos en todas las competencias", detalló el orientador.

El calendario inmediato del Inter Miami contempla un receso antes del próximo compromiso, programado para el sábado 26 de julio, en el que el equipo actuará como local otra vez ante Cincinnati, en busca de revancha.

Mascherano y la posible llegada de Rodrigo De Paul

Uno de los temas que generó expectativa en la conferencia de prensa fue la posible incorporación de Rodrigo De Paul, actual jugador del Atlético de Madrid, al Inter Miami, que parece estar a un paso de concretarse.

“No, no, no hay nada oficial. Obviamente que me encanta hablar de buenos jugadores pero por respeto al club al que pertenecen este tipo de jugadores y por respeto al plantel, prefiero no opinar”, respondió Mascherano.