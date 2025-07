Los rumores sobre el interés del Sevilla por Miguel Merentiel que encendieron las alarmas en Boca Juniors

Miguel Merentiel estaría en la mira del Sevilla español (Reuters/Steve Roberts)

No hay que ser muy rebuscado para percatarse de que Miguel Merentiel es uno de los jugadores más valiosos que Boca Juniors tiene en la actualidad. Desde que arribó al club proveniente de Palmeiras, el uruguayo se ganó la titularidad, la capitanía y hoy es uno de los más vitoreados por los fanáticos en cada presentación del equipo en la Bombonera. Sin embargo, este mercado de pases puede ser el que marque la despedida de la Bestia.

En las últimas horas, desde Uruguay se informó que existe un serio interés del Sevilla de España por Merentiel. Así lo informó el periodista del país oriental Martín Charquero, quien no solamente hizo referencia a la posibilidad de mudarse a territorio andaluz sino que también mencionó que el ex Godoy Cruz y Defensa y Justicia figura en carpeta del Villarreal, entidad con la que Juan Román Riquelme tiene un fuerte lazo afectivo y dirigencial.

Lo concreto es que la cláusula de salida del delantero de 29 años que le convirtió un tanto al Bayern Múnich en el Mundial de Clubes escala a los 18 millones de dólares. Hay voces en la Ribera que aseguran que el Consejo de Fútbol solamente se desprenderá de él por esa cifra, aunque lo que pudo averiguar Infobae es que existe otra realidad que atañe al club y el futbolista.

El atacante formado en El Tanque Sisley de Uruguay tuvo un breve paso por el fútbol europeo entre 2017 y 2019. Alló defendió al Lorca FC de la segunda división y al equipo filial del Valencia en tercera. Luego desembarcó en el fútbol argentino con otro paréntesis en Palmeiras de Brasil. Desde el entorno del futbolista aseguran que a esta altura de su carrera profesional todavía no consiguió hacer la diferencia económica que buscan muchos y eso es lo que invita a pensar que, ante una oferta potable, Boca lo dejará ir.

Miguel Merentiel es uno de los jugadores más cotizados en Boca

No está definida la cifra de la felicidad, pero si un club europeo viene a la carga por él, Merentiel intentará resolver su salida dejándole el mejor número posible en caja a Boca. No se filtró qué monto requeriría el Consejo de Fútbol, pero a la hora de analizar propuestas no hay que perder de vista que cumplirá 30 años en febrero y su vínculo concluirá en diciembre de 2027, cuando esté por cumplir 32. Esto quiere decir que su poder de reventa, independientemente de su nivel, decaerá de forma indefectible debido a su edad.

Otro punto a destacar en esta historia es que si bien hace algunos meses se esperaba la aprobación de la ciudadanía argentina de Merentiel para que no ocupara una plaza de extracomunitarios en el plantel de Boca, esto todavía no sucedió y seguramente recién se establezca para fines de 2025.

Para Miguel Russo, la Bestia es uno de los intocables. De hecho, el flamante DT xeneize lo puso como titular en los tres encuentros que disputó su equipo en el Mundial de Clubes y también en el debut por el Torneo Clausura ante Argentinos Juniors en La Paternal. Además, frente a la ausencia de su compatriota Edinson Cavani, también le cedió el brazaleta de capitán (un tema de debate desde el arribo del campeón del mundo Leandro Paredes).

Boca se prepara para afrontar la segunda fecha del campeonato local: mañana recibirá a Unión de Santa Fe, a partir de las 19:30, en la Bombonera. Luego viajará a Santiago del Estero para enfrentarse a Atlético Tucumán por los 16avos de finald e la Copa Argentina el miércoles 23 de julio (arrancará a las 21:10). Hay que mencionar que el cierre de los mercados en las ligas más importantes del mundo será el 31 de agosto, por lo que en la Ribera deberán lidiar con la posibilidad latente de una transferencia del uruguayo hasta esa fecha.