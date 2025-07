El álbum de las románticas vacaciones de la tenista Aryna Sabalenka con el empresario Georgios Frangulis

Sabalenka y el "rey del açaí"

Aryna Sabalenka retomó su actividad en redes sociales tras su eliminación en las semifinales de Wimbledon. La tenista bielorrusa, que ocupa el primer puesto del ranking WTA a sus 27 años, perdió la oportunidad de debutar en una final del torneo londinense al caer ante Amanda Anisimova. La victoria posterior de Iga Swiatek en el certamen privó a Sabalenka de medirse ante la jugadora polaca por el título.

Pese al resultado, las imágenes compartidas en su perfil muestran a Sabalenka pasando unos días de descanso en Mykonos, Grecia, acompañada de su pareja, Georgios Frangulis. En las fotografías, la deportista aparece junto al empresario, con quien inició una relación pública en julio de 2024. Una de las capturas exhibe a Sabalenka posando para una selfie mientras Frangulis la abraza desde la espalda, en tanto que, en otra, la pareja camina junta hacia el restaurante Spilla en la isla griega.

En otras publicaciones, la tenista aparece luciendo un bikini verde frente al mar, con el libro “Maybe In Another Life” de la autora Taylor Jenkins Reid en las manos. Una imagen adicional se centra en un reloj de la marca Audemars Piguet que Sabalenka porta en su muñeca.

La tenista disfruta de la piscina

Las respuestas de sus 3,2 millones de seguidores incluyen mensajes de aliento y admiración por la deportista. Los comentarios en la plataforma varían desde frases como “No ganaste Wimbledon, pero ganaste mi corazón”, hasta llamados para que disfrute de su tiempo libre y elogios relacionados con su aspecto y su carrera en el tenis.

La deportista y el empresario hicieron público su vínculo en julio de 2024, seis meses después de que Sabalenka se convirtiera en embajadora de Oakberry, la marca de açaí fundada por Frangulis. Estudió Derecho en la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP), aunque nunca se presentó al examen de la OAB (Colegio de Abogados de Brasil). Más adelante, eligió el camino del emprendimiento y fundó su propia empresa. “Siempre supe que no sería abogado. Pensaba que el derecho me ayudaría en cualquier campo. Lo que realmente quería era ser emprendedor”, aseguró en una entrevista con Forbes.

El origen exacto de la relación entre la tenista y el emprendedor no fue detallado personalmente por la pareja, pero diversos indicios apuntan a que su acercamiento habría comenzado en el marco de la colaboración de Sabalenka con la firma brasileña de Frangulis, quien vivió mucho tiempo en San Pablo. En la primera serie de fotos públicas juntos, ambos posan con productos de Oakberry, se les observa en una cancha de tenis y también frente al Coliseo de Roma, lo que sugiere que la relación ya llevaba un tiempo consolidada antes de su anuncio público.

El vínculo entre ambos comenzó siendo comercial

El noviazgo de Sabalenka con el empresario se dio luego de la muerte de su anterior pareja, Konstantin Koltsov, ex estrella del hockey, de quien estaba separada. “La muerte de Konstantin es una tragedia inimaginable y, aunque no estábamos más juntos, mi corazón está roto. Por favor respeten mi privacidad y la de su familia en este momento tan difícil”, fue el mensaje que compartió entonces, a través de una storie de Instagram.

La ex estrella de la NHL había saltado desde un balcón en Miami. Tenía 42 años.

La bielorrusa dedicó un tiempo para la lectura