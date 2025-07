El plan que diseñó Miguel Russo para el debut de Leandro Paredes en Boca Juniors

Russo concentraría por primera vez a Leandro Paredes para jugar ante Unión

Miguel Ángel Russo está decidido a concentrar a Leandro Paredes para el segundo compromiso que afrontará Boca Juniors en la Zona A del Torneo Clausura. Tras el empate sin goles ante Argentinos Juniors en La Paternal, cita en la que el campeón del mundo estuvo presente en uno de los palcos del estadio Diego Armando Maradona, el cuerpo técnico notó que se reacondicionó desde el aspecto físico como para tenerlo en cuenta de cara al viernes, día en que el Xeneize se medirá con Unión de Santa Fe en la Bombonera.

Según pudo averiguar Infobae, el plan del entrenador contempla que Paredes sume minutos ante el Tatengue aunque todavía no es seguro que sea titular. A esta hora, Russo tiene en mente dejarlo en el banco de suplentes y que tenga su reestreno en el segundo tiempo, con un período de entre 20 y 30 minutos según responda en las próximas horas. Y, si todo va por los carriles esperados, podría llegar a tener su chance como titular en Santiago del Estero el próximo miércoles 23, cuando Boca se mida ante Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina.

“Es día a día. Ayer (sábado) entrenó muy bien, hoy (domingo) le dimos descanso, seguramente mañana (lunes) entrenará con más intensidad y veremos cómo se va sintiendo. Mejor que él no se conoce nadie, tiene experiencia y forma. Si lo veo bien a Paredes, no tengo dudas en ponerlo, tiene una cabeza futbolística distinta, nos va a ayudar muchísimo en muchas cosas, podrá ser el viernes o el miércoles, no tengo apuros", había adelantado Russo en conferencia.

Leandro Paredes tendría su reestreno este viernes en la Bombonera (@BocaJrsOficial)

Russo tendrá que suplir la baja por lesión de Nicolás Figal y definir si retorna Ayrton Costa, quien puede llegar a ser resguardado para el encuentro que viene (arrastra un desgarro desde el Mundial de Clubes). En tanto, Luis Advíncula se ausentó por un viaje personal a Perú y también quedó en observación (Lucas Blondel y Juan Barinaga están en las gateras). Frente a este panorama, el DT optaría por recibir a Unión con un once similar al del debut ante Argentinos.

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón; Alan Velasco, Carlos Palacios, Malcom Braida; y Miguel Merentiel serían los titulares. Di Lollo reemplazaría a Figal, Pellegrino se mantendría en la zaga para no arriesgar a Costa y el chileno Alarcón actuaría en lugar de Leandro Paredes, firme candidato a repartirse la mitad de cancha con Battaglia cuando esté al 100% desde lo físico. El choque contra los santafesinos comenzará a las 19:30 en el estadio Alberto J. Armando.

Vale mencionar que dos nombres importantes que continúan con su rehabilitación son Ander Herrera y Edinson Cavani. El español, lesionado en el debut del Mundial de Clubes contra Benfica, no formaría parte de la delegación para recibir a Unión y sí viajaría a Santiago del Estero. El uruguayo, quien ya había sido convocado para la primera fecha y quedó al margen por un golpe que se originó en una de las prácticas previas, ocuparía un lugar entre los suplentes frente al Tate.

A Boca se le viene una semana movida. Este viernes recibirá a Unión (19:30) por la segunda fecha del Clausura. El miércoles que viene (21:10) se enfrentará ante Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina sabiendo que en la próxima ronda ya espera Newell’s, y el domingo 27 de julio visitará a Huracán en Parque Patricios a partir de las 18:30 por la tercera jornada de la Zona A del campeonato. El fin de semana del domingo 3 de octubre no habrá actividad por el Clausura ya que así se había dispuesto por la celebración de las elecciones PASO que se suspendieron, por lo que recién está fijado en el calendario el choque ante Racing en la Bombonera en la semana posterior.