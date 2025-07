Los detalles detrás de la grave denuncia de un futbolista de Deportivo Español: “Ofrecen plata para ir para atrás”

La fuerte denuncia de Ezequiel Cohen de Deportivo Español (Instagram)

Cuando Ezequiel Cohen hizo su posteo en Instagram el día después de la derrota 2 a 1 frente a Lugano por el torneo de Primera C, destapó un escándalo. El volante había marcado el gol de Deportivo Español y había hecho el particular gesto del Topo Gigio que patentó Riquelme, como para que alguien escuchara. Como lo hizo frente a la platea local, se pensó que estaba apuntando contra los propios hinchas. Por eso debió salir a aclarar la cuestión, y explotó la bomba: “Quiero aclarar mi festejo que se malinterpretó no fue para ningún hincha sino para los boludos que se hacen Instagram truchos y te ofrecen plata para ir para atrás. Esto no se negocia, puede salir bien puede salir mal pero el amor que tengo por el fútbol desde que tengo uso de razón no lo cambio por nada”.

Al principio la publicación sólo tuvo repercusión entre los que siguen la divisional. Pero Deportivo Español tomó cartas en el asunto. Un jugador propio había denunciado que la mafia de las apuestas lo había querido comprar. En la charla con la dirigencia, Cohen mostró las pruebas que había guardado en su teléfono con los mensajes recibidos. Todos eran de cuentas genéricas de fútbol. Pensando que la situación podía ser generalizada, se hizo una reunión con todo el plantel. Y ahí, dos futbolistas más levantaron la mano: ellos también habían sido contactados. Pero no por páginas genéricas sino por gente del fútbol que en la Justicia ubican en la zona de Zárate Campana. La olla estaba a punto de explotar. Es más, uno de los futbolistas “tocados” para ir para atrás ese partido con Lugano ni siquiera estaba concentrado, pero lo habían llamado para que hiciera de contacto y convenciera a varios jugadores del plantel de ir para atrás. La paga por esa situación era una oferta de 8000 dólares. Ahí nomás, el presidente Diego Elías, la secretaria Verónica Hermida y el abogado Fernando Mezzina tomaron cartas en el asunto y fueron a AFA a denunciar ante el Tribunal de Ética y ver los pasos a seguir. Allí les recomendaron ir directo a la fiscalía de Eventos Masivos de la Ciudad, que dirige el doctor Maximiliano Vence, y donde AFA ya radicó una denuncia por un tema similar sobre jugadores de El Porvenir dos meses atrás. La presentación en Tribunales se hizo el viernes y allí Cohen y los otros dos jugadores de los que Infobae reserva el nombre presentaron todas las pruebas. Y algunas cosas llamaron poderosamente la atención porque habría involucrada gente del ambiente con ramificaciones en otra categoría del Ascenso.

Ezequiel Cohen denuncia que recibió un intento de soborno

“No sabemos quiénes son pero apenas supimos de la situación nos pareció que el club debía actuar. Por eso yo hice todos los pasos legales para resguardar a Deportivo Español y para que esto salga a la luz. Yo soy abogado del club pero también hincha del fútbol y lo que queremos es tener un deporte limpio. Hoy está todo sospechado y lamentablemente en algunas ocasiones parece que con razón. También es cierto que no sabemos cuántas veces ocurren estas situaciones porque nosotros nos enteramos por el posteo de Ezequiel en sus redes y ahí actuamos. Y a partir de nuestra decisión hubo otros dos jugadores que levantaron la voz y con pruebas bastante contundentes. Ahora es la Justicia la que debe determinar quiénes intentaron comprarlos”, le dice Fernando Mezzina, el abogado de Español, a este medio.

El caso quedó caratulado bajo el artículo 24 de la Ley del Deporte que pena con hasta tres años de prisión al que, por si o por tercero, ofreciere o entregare una dádiva, o efectuare promesa remuneratoria, a fin de facilitar o asegurar el resultado irregular de una competencia deportiva o el desempeño anormal de un participante en la misma.

Claro que la pena podría llegar a ser mayor si el fiscal descubre detrás una asociación ilícita, dado que algunos nombres que se contactaron con los players parecen estar detrás de otras maniobras similares aunque antes hay que confirmar que son los nombres y datos reales y no hubo alguna maniobra de sustitución de identidad. El fiscal Vence ya pidió medidas de prueba y se supone que podría haber novedades en los próximos días.

La situación no provocó según cuentan en el club una división en el vestuario como en otros equipos. Algo que podría haber sucedido teniendo en cuenta que la derrota contra Lugano fue la primera de local de Español en el torneo y cuyo invicto en casa se remonta a noviembre del año pasado. Y el rival además venía de tres partidos sin victorias y estaba en la parte de abajo de la tabla. Pero el Gallego se rehízo y le ganó el partido siguiente a Puerto Nuevo para seguir peleando por los puestos de vanguardia. Tras la victoria Cohen habló con el programa Furia Española y dijo: “Hice lo correcto y mi descargo es para esos inadaptados que saben que nos deben plata y te ofrecen esas cosas y quizá algunos acceden. Pero lo mío es adentro de la cancha dejando todo. Tuve el respaldo de mis compañeros y del club porque hay que cortarla con todo esto”.

Lo ocurrido se suma a la denuncia contra cuatro jugadores de El Porvenir y un representante serbio que realizó la AFA dos meses atrás en la misma fiscalía y que está en pleno proceso de investigación y al caso anterior de El Porvenir que fue denunciado por el club tras conocer rumores de algunos jugadores y que terminó con la condena del representante de jugadores Brian Simone. Este nombre volvió a estar en la palestra en las últimas horas en San Juan, ya que la Liga Sanjuanina presentó una denuncia en la Justicia por amaño de partidos para favorecer apuestas ilegales en la plataforma Bplay, que no es legal en la provincia cuyana a diferencia del resto del país, y también en otra página ilegal llamada Celu Apuestas. Todo se dio tras un partido entre Sportivo Desamparados y Peñarol jugado en mayo que tuvo cuatro penales, tres expulsados y 15 minutos de adición al tiempo reglamentario. Tras ese encuentro se suspendió el fútbol por una fecha, se inició una investigación interna y hubo 10 protagonistas que aceptaron que recibieron presiones para arreglar partidos. En medio de eso la periodista Carla Acosta del diario Tiempo de San Juan accedió a la historia de la empresa AD1 Sport, que gerencia a Desamparados, que fue inscripta en la provincia de Buenos Aires y uno de sus titulares es un ex arquero del Ascenso, Alan Deppote, ex compañero de Inferiores en Independiente del hoy representante Brian Simone, que no aparece en los papeles de la misma pero a quien según la nota se lo ve seguido en los partidos del equipo y del que se publica una imagen con la ropa de la empresa en el Estadio del Bicentenario.

Todo esto enmarca en una situación donde la mafia de las apuestas está cada vez más instalada en el fútbol argentino y sobre todo en el Ascenso y en las divisiones menores. Cohen fue valiente al denunciar la situación públicamente y sus dos compañeros también, al entregar las pruebas a la Justicia. Ahora será el momento de actuar para tener un fútbol lo más transparente posible.

EL COMUNICADO DE DEPORTIVO ESPAÑOL