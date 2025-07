Nico Varrone con Infobae: su desafío en el WEC, qué pasa con la Fórmula 2 y la frase sobre Cadillac que ilusiona

Nico Varrone habla sobre su presente, la Fórmula 2 y el proyecto de Cadillac en la Fórmula 1

(Enviado especial a San Pablo) Se lo nota confiado a Nicolás Varrone. Mientras espera su chance en la Fórmula 2 y se mantiene expectante en el proyecto de Cadillac para la Fórmula 1, el bonaerense sonríe mientras firma una bandera de Brasil en la hora y media que el público acreditado puede caminar por la calle externa de boxes y tiene media hora para compartir con los pilotos. Fue el sábado al mediodía, antes de clasificar para las 6 Horas de San Pablo, por la sexta fecha del Campeonato Mundial de Endurance (WEC). El corredor de 24 años oriundo de Ingeniero Maschwitz demostró de lo qué es capaz para correr en la antesala a la Máxima y busca su mejor resultado con el Porsche 963 del equipo Proton Competición. Luego de agradecerle a un joven que llevó una bandera argentina con su nombre, aceptó con su habitual amabilidad el mano a mano con Infobae.

“Estar acá en Interlagos para mí es como competir en casa, es como estar en Buenos Aires. Hubo muchísimos argentinos que vinieron, ver todas las banderas argentinas que hay con mi nombre y también los brasileños muy amables. La verdad es que disfrutando mucho el fin de semana”, cuenta Nico, que comparte la conducción de su sport prototipo con el chileno Nicolás Pino y el suizo Neel Jani.

Sobre el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, que es sede de la única fecha latinoamericana de la categoría, explica que “es una pista muy linda, con muchas subidas, bajadas, desniveles. Es angosto, tiene curvas rápidas, con peraltes, algunos invertidos y se termina haciendo curvas lentas y técnicas. Con las bajadas lo hace muy especial”.

Nico y sus compañeros marchan en el puesto 24º en el campeonato con un coche que es de una escudería sin apoyo de fábrica y por ende no tiene los mismos elementos que el equipo oficial de la marca alemana. Si bien apunta que en el auto se debe corregir “un poco de la ida de trompa a mitad de curva”, aunque aclara que el “ritmo de carrera del auto va muy bien”.

Nico Varrone firmando una bandera de Brasil de un fan local

Este sábado por la tarde el coche tuvo la mejora esperada y con Varrone al volante en la clasificación, consiguieron el registro 12º, que es la mejor marca que lograron en toda la temporada. Este domingo, el Porsche número 99 partirá desde esa posición y plantea que el objetivo es “mejorar carrera a carrera. Hasta ahora fue un inicio de año complicado. La verdad es que se hace difícil, no tenemos muchos repuestos, no tenemos pisos, tenemos solo el que está puesto en el auto. Entonces todas esas cosas infieren en la performance. Tenemos que tratar de maximizar el set up (puesta a punto). Nosotros como pilotos tenemos que hacer el mejor trabajo posible, tratar de no cometer errores, imprecisiones y tener buen ritmo para llegar al final lo más rápido posible”.

Varrone corre en Europa desde 2018 y este año tiene doble actividad ya que se suma su programa del International Motor Sports Association, más conocido como IMSA, que es la categoría de Endurance más importante de Norteamérica. Estuvo presente con un Porsche de la división mayor en Watkins Glen, New York, pero no pudo correr el pasado 22 de junio porque Pino golpeó su auto en un despiste. También tiene confirmado su presencia en la última fecha que será con la competencia llamada Petit Le Mans, en Road Atlanta el 11 de octubre, pero allí manejará un Corvette ya que es piloto oficial de General Motors.

Pasa la mayor cantidad del año en el exterior y cuenta que cada vez que viene a la Argentina “me desconecto estando con mi familia, con mis amigos, con mi novia, con la gente que está conmigo siempre. Entrenando, obviamente a full físicamente, andando en karting, volviendo al lugar donde me vio crecer y nacer con la misma gente. Acá en Interlagos se siente como en casa por la cantidad argentinos y también por la cercanía del país”.

Un hincha argentino de Nico Varrone recorriendo los boxes

Cabe recordar que Cadillac entrará el año próximo en la Fórmula 1 y Nico sueña con tener una posibilidad en el plantel de pilotos que integre ese equipo que tendrá motores de Ferrari. Aún no se confirmó ningún nombre. “Estoy en conversaciones, pero primero que nada mi prioridad es subir a la Fórmula 2, dar buenas carreras, rendir bien. Ellos (Cadillac) me vienen siguiendo. Soy parte de General Motors, hago simulador con ellos, tengo relación, somos muy cercanos, pero tienen que pasar ciertas cosas para que se de lo otro”. Del equipo de F1 de Cadillac, revela que “ellos están armando todo, el simulador, no mucho que pueda decir, pero sé que trabajan fuerte para arrancar bien el año”.

En tanto que de la posibilidad de debutar en la Fórmula 2, responde que “depende de que algún piloto se baje o haya un hueco disponible porque están todas las puertas cerradas ya desde principio de año y todavía ninguno ni se está por bajar. Nosotros ya hicimos todo lo que tenemos que hacer, estamos ahí, a la espera y bueno, espera expectante a que se abra un hueco para poder subir y hacer alguna carrera”.

Infobae pudo saber que el presupuesto para que Nicolás Varrone pueda correr este año en Fórmula 2 sigue en pie y, como dijo el piloto, esperan a que se abra esa chance. La posibilidad de Bélgica el 27 de julio no prosperó y tampoco sería posible en el siguiente fin de semana en Hungría. Ahora se apunta a la segunda parte del año luego del receso por el verano boreal. Una vez que se reinicie la temporada quedarán cuatro fechas para la categoría antesala a la F1: Italia (6 y 9/09), Azerbaiyán (20 y 21/09), Qatar (29 y 30/11) y Abu Dhabi (7 y 8/12). Por lo pronto, este domingo desde las 11.30 disputará las 6 Horas de San Pablo del WEC.