El show de medio tiempo en la final del Mundial de Clubes: del brillo de de J Balvin, Doja Cat y Coldplay a la actuación más emotiva

La final del Mundial de Clubes 2025 tuvo un espectáculo de medio tiempo que combinó entretenimiento musical y una historia que emocionó a los más de 80 mil espectadores presentes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar el duelo entre el Chelsea y el Paris Saint Germain. Fue la primera vez que la FIFA ofreció un show de este estilo, algo habitual en los grandes eventos que se realizan en Estados Unidos, como el Super Bowl.

Los asistentes al último encuentro de la cita ecuménica fueron testigos de la actuación de J Balvin, Doja Cat, Tems y Coldplay, quienes llenaron la velada de música y energía y de la participación especial de Emmanuel Kelly, quien llegó al escenario con una historia de vida muy dura.

La vida de Kelly es un testimonio de superación. Nacido en Irak, fue hallado en una caja en un campo de batalla por soldados de bandos opuestos. Las armas químicas dañaron gravemente sus extremidades y pasó sus primeros años en un orfanato de Bagdad. A los siete años, la trabajadora humanitaria Moira Kelly lo rescató y lo llevó a Australia, donde múltiples cirugías le permitieron acceder a nuevas oportunidades.

Los artistas brindaron un show de mediotiempo que combinó entretenimiento musical y emoción (REUTERS/Brian Snyder)

“Tuvimos que aprender todas las cosas básicas que los seres humanos damos por sentadas muchas veces, como caminar o alimentarnos”, recordó el artista, quien compartió este proceso con su hermano adoptivo Ahmed, hoy nadador paralímpico, en declaraciones a la FIFA.

La determinación de Kelly lo impulsó a forjar una carrera musical pese a las adversidades. A los 18 años, su interpretación de Imagine de John Lennon en The X Factor Australia en 2011 lo catapultó a la fama. “Tras unas cuantas reproducciones en plataformas digitales, viajé a Estados Unidos, donde he tenido la oportunidad de trabajar con gente increíble, desde Quincy Jones hasta Bruno Mars, y hace poco me fui de gira con Coldplay”, relató.

Su vínculo con Chris Martin, líder de Coldplay, se ha consolidado durante ocho años, y fue él artista quien asesoró la producción del espectáculo de medio tiempo para la inclusión de Kelly.

“Hay pocas cosas en el mundo que consideraría universales, y entre ellas están varios deportes. La música, el cine y la televisión, y el deporte son los tres idiomas universales. Entre todos los deportes, la FIFA, el fútbol, el soccer, como quieras llamarlo, es probablemente el único que llega a cada rincón del mundo", afirmó Kelly.

J Balvin imprimió el ritmo latino al escenario, consolidando su posición como máximo exponente mundial del reguetón. Con los temas ‘Mi gente’ y ‘Reggaeton’ el cantante colombiano le dio su impronta al espectáculo.

Por su parte, Doja Cat ofreció una presentación de pop contemporáneo con gran impacto visual -lució un traje que simuló una camiseta de fútbol azulgrana-, mientras que Tems –quien ya había colaborado con figuras como Rihanna y Drake– aportó la esencia africana al espectáculo. La interpretación de Coldplay sumó un toque adicional de nivel internacional al evento con el tema ‘A Sky Full of Stars’.

Antes del encuentro, habían cantado Robbie Williams y Laura Pausini, encendiendo la pasión del público, ávido por la llegada del encuentro.

Con este despliegue, la FIFA logró combinar fútbol, cultura pop y música en una misma escena, situando la final del torneo a la altura de otros grandes eventos globales y dejando un nuevo parámetro para futuras celebraciones deportivas.