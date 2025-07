El curioso dardo de Jannik Sinner a su hermano tras su conquista en Wimbledon

El italiano Jannik Sinner posando con el trofeo de Wimbledon en la pista central del All England Lawn Tennis Club (Foto: REUTERS/Andrew Couldridge)

Sobre el sagrado verde césped del All England Lawn Tennis Club, el italiano Jannik Sinner se consagró campeón del tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon. En la final, venció al español Carlos Alcaraz en cuatro sets. Durante la premiación, el número uno del mundo hizo un comentario emotivo para su hermano Marco.

El jugador nacido hace 23 años en San Cándido consiguió este domingo su título veinte en el ATP Tour, el primero en el Abierto inglés y el segundo del 2025 tras la consagración en el Australian Open. “Hace años, nunca hubiera imaginado estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Quiero agradecer a mi equipo y a todos los que me vinieron a ver. Me obligan a seguir empujando y trabajando, pero sobre todo porque me ayudan a ser mejor persona”, comentó Sinner.

Sobre el murciano, quien se había consagrado campeón en las últimas dos ediciones en Wimbledon, el italiano sostuvo: “Carlos hizo nuevamente un torneo increíble y gracias por el jugador que eres. Tenemos una relación increíble fuera de la cancha y espero lo mejor para ti. Este trofeo lo levantarás varias veces más.

Y continúo: “Creo que el mayor esfuerzo fue emocional, porque tuve una derrota muy dura ante Carlos en París. Hay que entender qué se hace bien y qué se hace mal y a partir de ahí seguir trabajando. Creo que por eso puedo sostener este trofeo hoy, que significa mucho para mi”.

Carlos Alcaraz, campeón defensor, perdió la final de Wimbledon ante el italiano Jannik Sinner (Foto: REUTERS/Andrew Couldridge)

Alcaraz, que en duelos personales frente a Sinner lo comanda por 8-5, tuvo palabras de elogios para su rival: “Es difícil perder una final. Tengo que felicitar a Jannik por el trofeo, jugó un gran tenis y felicitaciones a tu equipo también. Estoy muy feliz por ti y estoy contento por poder construir esta gran rivalidad dentro de la cancha y una gran relación fuera de ella”.

Además, hizo un balance sobre los primeros seis meses del año: “Estoy muy orgulloso de lo que he logrado, aunque no comencé la temporada de la mejor manera. Quiero agradecer a mi equipo porque gracias a ellos y mi familia me siento jugando un gran tenis. Sin ustedes sería imposible estar aquí. Es un gran viaje y estoy muy orgulloso. Seguro que estaré de vuelta es un lindo torneo, quizá el más lindo de todos. Me siento en casa cada vez que vengo y amo jugar acá. No quiero irme sin dejar de agradecerle al Rey de España por venir a apoyarme. Es un honor tenerlo aquí”.

Jannik Sinner, campeón de Wimbledon, tuvo un emotivo mensaje para su hermano, Marco (Foto: REUTERS/Toby Melville)

Uno de los momentos más divertidos en la premiación fue cuando el flamante campeón le agradeció a sus padres y a su equipo de trabajo. En cuanto a su hermano Marco, dijo: “Quiero agradecerle especialmente a mi hermano, ya que no hay Fórmula 1 y este fin de semana por eso está aquí”.

Cabe destacar que, en la final del Masters 1000 de Roma, su hermano no estuvo presente en el Foro Itálico, donde Jannik cayó ante Alcaraz. En su lugar, asistió al Gran Premio de Fórmula 1. Al recibir el trofeo, Sinner le había dedicado unas palabras: “Un agradecimiento especial a mi hermano, que en lugar de estar aquí, está en Imola viendo la Fórmula 1”.