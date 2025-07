Convirtió un gol en Belgrano luego de 10 años, fue la figura ante Huracán y se emocionó: “Me cuesta hablar”

Belgrano de Córdoba dio el golpe en el estadio Tomás Adolfo Ducó al golear 3-0 al subcampeón Huracán en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Una de las figuras del partido fue Lucas Zelarayán, quien además marcó un golazo espectacular en el segundo tiempo.

El Chino, quien retornó al Pirata tras una década jugando en el exterior (México, Estados Unidos y Arabia Saudita), no pudo ocultar su emoción en la entrevista para la televisión luego del partido. “Es una emoción muy grande. Me cuesta hablar, te juro, porque yo amo a este club, volví hace seis meses, no se me daba el gol, la pelee mucho y nada... perdón, pero estoy muy emocionado. No puedo hablar”, soltó el volante de 33 años.

Para Zelarayán, el triunfo ante el Globo en el debut tiene un sentido especial, ya que volvió a marcar un tanto en el Celeste tras 10 años. A los 56 minutos, el Chino sacó un tremendo remate desde afuera del área con pierna derecha, que se metió en el ángulo superior izquierdo de Sebastián Meza. El festejo del jugador cordobés con sus compañeros demostró cuán especial fue la conquista.

“Esto es para mi familia, para mis amigos que me bancaron todo este tiempo y saben lo que vengo sufriendo. También para todo el equipo porque merecíamos empezar el torneo así. La hemos peleado mucho, hemos sufrido y metimos una pretemporada entrenando doble turno sin quejarnos, entonces estoy muy contento por ellos también”, resaltó en diálogo con ESPN.

*El golazo del Chino Zelarayán para Belgrano ante Huracán

En cuanto al partido, Belgrano se impuso en Parque Patricios desde los 4 minutos, cuando la visita aprovechó un lateral mal jugado para recuperar la pelota en terreno ajeno y acelerar el ataque con un pase de Gabriel Compagnucci a la presencia de Franco Jara. El delantero se sacó a un rival de encima, se fabricó el espacio y ensayó un zurdazo a distancia, que se metió en la valla de Meza sellando el 1-0.

Con este flojo inicio a cuestas, Huracán se intentó rebelar ante la adversidad con una serie de avances profundos sobre el costado derecho, pero la firmeza de Thiago Cardozo para atenazar las pelotas desactivó casi todas las aproximaciones. Vale destacar que Cardozo es uno de los refuerzos de la visita para este mercado de pases y llegó cedido desde Unión de Santa Fe. Su arribo se sumó a los defensores Lisandro López (Olimpia), Leonardo Morales (Gimnasia) y Adrián Spörle (Independiente).

De igual manera, el anfitrión tuvo una ocasión muy clara a los 26 minutos a través de un pelotazo largo hacia el lado diestro. Allí, Matko Miljevic controló el balón con el pecho y resolvió con una volea que se desvió en Mariano Troilo y salió a centímetros del palo derecho. Se le agregó un tiro elevado de César Ibáñez en los instantes finales del primer acto y, en la última acción, el travesaño le negó el empate a Miljevic tras una buena jugada preparada.

La buena imagen que dejó el dueño de casa no tuvo su correlato en la parte final, en la que solo preocupó al comienzo con un tiro de Eric Ramírez a las manos de Cardozo y la respuesta de Belgrano fue letal. Tras una pérdida del Colorado Gil, los conducidos por Ricardo Zielinski iniciaron un contraataque resuelto por Lucas Zelarayán con un tremendo derechazo a un ángulo (2-0). Fue el primer gol del volante de 33 años desde su retorno al club a comienzos de este año.

*El 3-0 de Lucas Passerini para Belgrano

Lo que todo se encaminaba a una alegría para los de celeste terminó con mucha polémica en el cierre. En primera instancia, el arquero de Huracán agarró la pelota con la mano fuera del área y el árbitro Sebastián Zunino le mostró la tarjeta amarilla, a pesar del pedido rival por una posible tarjeta roja. Segundos después, Zunino cobró un penal en favor del local por un presunto contacto de Tobías Ostchega a Juan Bisanz a los 40 minutos. Leonardo Sequeira fue el encargado de estrellar la pelota en un palo. El que sí convirtió su pena máxima fue Lucas Passerini para estampar el 3-0 en el cuarto minuto adicionado.

Luego de cosechar su primer triunfo, Belgrano recibirá el próximo domingo a partir de las 19 a Racing en el Estadio Julio César Villagra, mejor conocido como Gigante de Alberdi. Es un semestre clave para el cuadro cordobés, ya que está obligado a mejorar la irregular campaña del Apertura, donde solamente cosechó 17 puntos, lejos de los puestos de clasificación a Playoffs y muy cerca de Talleres (13), que estaría descendiendo a Segunda División.