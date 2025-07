Todo lo que hay que saber sobre la presentación de Leandro Paredes en Boca Juniors

Paredes pisará nuevamente la Bombonera como futbolista de Boca Juniors

La espera terminó y Leandro Paredes volverá a ponerse la camiseta de Boca Juniors como futbolista nuevamente en La Bombonera. A la espera de la confirmación de su primera convocatoria y reestreno, los hinchas podrán disfrutarlo esta tarde en el estadio Alberto J. Armando, donde se llevará a cabo su presentación formal a partir de las 18 horas.

La convocatoria de Boca fue para todos sus socios y fanáticos: a través de la plataforma virtual, los asociados de todas las categorías tuvieron la chance de reservar su lugar en la cancha desde ayer. Pero además habrá remanentes de espacio para simpatizantes que no portan carnet, por lo que el evento será a puertas abiertas para todos. Las puertas de la cancha se abrirán a partir de las 17 horas. Promete ser un evento masivo, al igual que los retornos de Carlos Tevez y la llegada de Edinson Cavani.

Quedó todo listo para el primer contacto de Paredes con el hincha de Boca, que esperó 12 años el retorno de un hijo pródigo que vuelve con un campeonato mundial ganado con la selección argentina, en vísperas de la Copa del Mundo 2026, en la que seguramente representará al equipo nacional siendo parte de la institución de la Ribera. El anhelo de Leandro será ahora ganar un título con la casaca azul y oro siendo protagonista, ya que hasta ahora solo cosechó el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2011/2012, cuando recién daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. ¿El gran sueño? Alzar la séptima Libertadores para convertirse en ídolo.

Paredes ya había sido homenajeado por la dirigencia de Boca en la Bombonera

El nuevo 5 (dorsal que usará, ya que fue cedido por Rodrigo Battaglia) de Boca arribó a Argentina ayer a primera hora y se dirigió a una clínica porteña para someterse a los estudios médicos previo a la firma de su contrato. De allí se fue al predio de Ezeiza, donde se entrevistó con Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme para empezar a planificar su estadía en el plano futbolístico.

Este domingo, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, Boca visitará a Argentinos Juniors por la primera fecha del Torneo Clausura. No es probable que Paredes sea convocado para este compromiso, aunque todo dependerá de cómo lo vea el cuerpo técnico, las evaluaciones de los preparadores físicos y, fundamentalmente, el diálogo que mantenga con su DT. El ex volante de la Roma no juega un partido oficial desde el 10 de junio, cuando enfrentó a Colombia con la Selección en el estadio Monumental. Al día siguiente, comenzaron sus vacaciones familiares.

En cuanto a la desvinculación con el club italiano, tanto desde el entorno del futbolista como desde Boca no quisieron precisar detalles respecto a lo económico. Sí hay que decir que fue el propio jugador el que se encargó de romper el vínculo con la Loba, que había sido renovado hasta mediados de 2026. Se presume que el Xeneize desembolsó una suma cercana a los 3.5 millones de euros para quedarse con su ficha. En tanto, también pudo saberse que en la Ribera a Paredes le igualaron el contrato que percibía en Europa. En Boca firmó hasta diciembre de 2028.

Paredes se reunió ayer con Russo y Riquelme

El categoría 94, oriundo de San Justo, debutó oficialmente en Boca de la mano de Claudio Borghi el 6 de noviembre de 2010 en una derrota (2-0) contra Argentinos Juniors en la Bombonera. Reemplazó a Lucas Viatri a falta de pocos minutos del final. Con la camiseta xeneize disputó 38 partidos oficiales y convirtió 5 goles antes de ser transferido a la Roma a finales de 2013. También jugó en Chievo Verona, Empoli, Zenit de Rusia, París Saint Germain y la Juventus antes de retornar al club romano.

En su carrera profesional lleva ganados 16 títulos, incluidos los tres con la selección argentina (Copa América 2021 y 2024, más el Mundial 2022, ya que estuvo lesionado en la Finalissima ante Italia) y dos con el Xeneize (Apertura 2011 y Copa Argentina 2011/2012). Su último cotejo oficial con la camiseta boquense fue en la caída (2-0) contra All Boys el 24 de noviembre de 2013, en La Bombonera, por el Torneo Inicial de ese año.

Ahora, abrirá su libro para seguir escribiendo páginas en azul y oro.