Fútbol en familia y decoración a tono: la intimidad de Wanda Nara para el debut de Argentina en el Mundial 2026

Wanda Nara y su hijo Constantino López posan juntos luciendo la camiseta de Argentina, mostrando su apoyo incondicional a la selección durante el debut en el Mundial 2026.

El debut de la selección argentina en el Mundial 2026 se vivió en miles de hogares con una intensidad que paralizó al país. En uno de estos hogares, el de Wanda Nara, la previa y el festejo del primer partido se convirtieron en una postal de la pasión argentina, donde la familia y los amigos compartieron cada momento en un ambiente de celebración.

La antesala del encuentro entre Argentina y Argelia estuvo marcada por la preparación minuciosa de la casa, además de una serie de instantáneas que calentaron la previa. Las imágenes muestran un living amplio, moderno y cuidadosamente iluminado, donde el televisor ocupa un lugar central y la transmisión del partido acapara todas las miradas. Frente al televisor, sus hijos varones y un grupo de amigos, uniformados con camisetas de la selección, se disponen a vivir el partido de pie, atentos a cada jugada. La disposición del mobiliario sugiere un espacio pensado para la reunión, con sillones al fondo y una mesa grande en primer plano.

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Sobre la mesa principal se destaca un arreglo temático: dos pelotas de fútbol ubicadas como centro de mesa, junto a la vajilla perfectamente ordenada y bandejas de sushi que aportan un toque moderno y festivo. El mantel blanco contrasta con los colores celeste y blanco de los objetos alusivos al fútbol, reforzando la identidad argentina de la reunión. Cada lugar tiene su propio juego de platos, cubiertos y vasos, lo que evidencia una preparación pensada para disfrutar tanto del partido como de la comida.

La familia de Wanda Nara se reúne para ver el debut de Argentina en el Mundial 2026, compartiendo una cena temática con motivo del importante evento deportivo.

En la secuencia de imágenes, puede verse cómo la atención del grupo se concentra en la pantalla. El momento retratado corresponde a distintas instancias del partido: en una de las tomas, la televisión muestra a los jugadores argentinos abrazándose, lo que coincide con los festejos tras uno de los goles de Lionel Messi. La atmósfera es de entusiasmo y camaradería, con los jóvenes conversando entre ellos y algunos gesticulando, posiblemente comentando las jugadas o celebrando alguna acción del equipo nacional.

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La noche del debut no solo fue un evento deportivo, sino también social y familiar. Wanda, protagonista de la velada, se muestra junto a uno de sus hijos, Constantino, en una fotografía tomada en primer plano. Ambos visten la camiseta argentina: ella luce una versión clásica con el número 10, mientras su hijo lleva la camiseta oficial de la selección, que ostenta el escudo de campeón del mundo 2022 y las franjas celestes características.

El gesto relajado y la sonrisa tenue en sus rostros reflejan el clima de alegría y complicidad familiar. Detrás de ellos, se adivina la luz cálida del ambiente y una pantalla que transmite el partido, reafirmando la centralidad del evento futbolístico en la casa.

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Wanda Nara en la previa del debut de la Selección

La experiencia de los hinchas argentinos durante el debut de la selección quedó retratada en estas postales domésticas. Mientras Messi brillaba en la cancha con un triplete, las celebraciones en los hogares se multiplicaban. El festejo de cada gol se vivió con euforia, y los videos y fotos publicados en redes sociales por Wanda mostraron cómo tanto ella como sus hijos y amigos celebraron de manera espontánea y desbordada. Se observa un clima de ansiedad en los minutos previos al encuentro, seguido por la descarga emocional de los goles y la victoria.

La presencia de famosos en el partido no se limitó al entorno hogareño. La empresaria compartió en sus redes una imagen de Maxi López y Zaira Nara desde el estadio, donde ambos se encontraban cubriendo el evento. Este detalle conecta la vivencia doméstica con lo que ocurría en el epicentro del Mundial, y refuerza la idea de que la pasión por la selección atraviesa todos los ámbitos, desde las casas hasta las tribunas.

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