Éxodo masivo en Red Bull tras el despido de Christian Horner: las salidas en puestos clave de la escudería de la F1

Paul Smith, uno de los aliados de Christian Horner, que también se marchó de Red Bull (REUTERS/Andrew Boyers)

Los últimos años de Red Bull están siendo un auténtico caos. Más allá del éxito deportivo con Max Verstappen, la escudería entró en un ciclo de polémicas internas que terminaron en el sorprendente despido de Christian Horner, quien se desempeñó durante 20 años como jefe del equipo. Pese a que los motivos reales de su marcha todavía no son claros y las especulaciones entre los medios especializados circulan constantemente, la noticia causó un auténtico cimbronazo en el paddock de la Fórmula 1. Aunque el cierre de ciclo de dos décadas del CEO no fue la única salida del team con sede en Milton Keynes, ya que el organigrama de la empresa viene sufriendo un éxodo masivo desde hace varias temporadas.

Según informaron los portales europeos The Race y Racing News 365, la salida de Horner no fue un hecho aislado. Junto a él, dos figuras clave de la alta dirección también abandonaron sus cargos: Oliver Hughes, director comercial y de marketing del grupo, y Paul Smith, director de comunicaciones y redes sociales de Red Bull Racing y Red Bull Technology. Los dos medios confirmaron que ambos fueron relevados de sus funciones, lo que refuerza la percepción de un cambio profundo en la estructura de liderazgo de la escudería. Aunque su cese no es algo que pasa desapercibido dentro de la polémica en la que está sumergida la escudería, ya que eran considerados “aliados” del ex jefe dentro del equipo.

Hughes, quien se incorporó a Red Bull en 2017, desempeñó varios roles ascendentes en el área de marketing antes de asumir la dirección comercial y de marketing en junio del año pasado. Por su parte, Smith, que llegó en 2022, se convirtió en la mano derecha de Horner en materia de comunicación, especialmente durante el periodo en el que el británico enfrentó acusaciones de conducta inapropiada por parte de una empleada de la empresa. Tras investigaciones internas y externas, el CEO fue absuelto, y Smith jugó un papel destacado en la gestión de la crisis mediática.

Oliver Hughes y Paul Smith junto a Christian Horner en la grilla de salida (REUTERS/Kaylee Greenlee Beal)

La remoción de Hughes y Smith, ambos promovidos a sus cargos actuales bajo la dirección de Horner, sugiere que la matriz austríaca de Red Bull busca desmantelar el modelo de centralización operativa que Horner había instaurado en Milton Keynes. “Esto respaldaría un esfuerzo de larga data de Red Bull GmbH para ejercer más control sobre la gestión de sus operaciones de F1 (que incluyen Red Bull Racing, Red Bull Technology y Red Bull Powertrains) desde la muerte del cofundador Dietrich Mateschitz, quien había empoderado a Horner para establecer un imperio en expansión en Milton Keynes y tomar la responsabilidad diaria del mismo”, describió el medio The Race.

Durante los últimos años, la escudería ha visto partir a varios miembros influyentes, en parte debido a controversias personales y profesionales en las que Horner estuvo involucrado. Entre ellos destacan el ex jefe técnico Adrian Newey, el director deportivo Jonathan Wheatley, el director de ingeniería Rob Marshall y el jefe de estrategia Will Courtenay, quien se unirá a McLaren junto a Marshall el próximo año.

A pesar de estas salidas, muchos colaboradores de Horner permanecieron en el equipo desde sus inicios o fueron contratados bajo su liderazgo, lo que hacía previsible que la marcha del británico motivara a sus aliados más cercanos a reconsiderar su permanencia.

Paul Smith jugó un papel clave en la defensa tras las acusaciones por conducta inapropiada con una empleada de Red Bull que recibió Horner (REUTERS/Johanna Geron)

Otros beneficiados por el respaldo de Horner incluyen al director técnico Pierre Wache y al renovado equipo de liderazgo en pista, reorganizado tras la salida de Wheatley. El ingeniero de carreras de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, fue promovido a jefe de carreras, asumiendo la responsabilidad general de los equipos de carrera, herencia y construcción de automóviles, así como del grupo de estrategia.

Por encima de Lambiase se encuentran Steve Knowles, director interino de deportes enfocado en asuntos regulatorios, y Rich Wolverson, nombrado director de operaciones del equipo de carreras, encargado de las operaciones diarias y del patrimonio.

No se ha confirmado si otras figuras relevantes seguirán el mismo camino que Horner o si se producirán más cambios en el equipo bajo la dirección del nuevo CEO de Red Bull, Laurent Mekies, que viene de ser el Team Principal de Racing Bulls. La llegada del ingeniero francés a la cúpula del equipo significa un cambio profundo en la estructura organizativa de uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1 moderna.