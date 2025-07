“Es hora de volver a casa”: la emotiva despedida de Leandro Paredes de la Roma con un guiño a Boca Juniors

Así se despidió Leandro Paredes de la Roma antes de sumarse a Boca

Leandro Paredes se despidió de la Roma mediante un emotivo comunicado en sus redes sociales casi al mismo tiempo en el que es presentado oficialmente como nuevo jugador de Boca Juniors en una Bombonera repleta de hinchas. El mediocampista de 31 años oriundo de San Justo escribió unas sentidas palabras al club italiano con un video de sus mejores momentos en la Loba y titulado “Mil Gracias”.

“No sé por dónde empezar. Fuiste el primero en darme la bienvenida cuando era sólo un niño, en darme a mí y a mi familia el amor que necesitábamos para sentirnos en casa y lo hicieron. Roma siempre será mi segundo hogar, mi primer y último equipo en Europa“, comenzó el texto publicado este jueves 10 de julio por el campeón del mundo con la selección argentina.

Paredes, quien disputó 135 partidos con la entidad romana, con 13 goles y 11 asistencias, resaltó el amor que siente por el club al que arribó desde Boca en 2014, cuando fue vendido. “Siento mucho no haber podido ganar algo contigo pero me voy con calma porque lo di todo. Espero haber sido un gran profesional y un ejemplo para los niños, pero sobre todo una gran persona", agregó Lea, quien en su periplo por Europa jugó con las camisetas del Zenit de Rusia, Empoli, Juventus y PSG.

“Dos de mis hijos son romanos, pero los tres son romanistas. Es hora de volver a casa donde siempre he soñado con el equipo de mi corazón y sé que el gran romanista me entenderá. Gracias por todo Roma y La Roma, siempre te llevaremos en nuestros corazones, siempre serán amarillos y rojos. Te quiero", cerró Paredes en el posteo que alcanzó en cuestión de minutos más de 70 mil me gusta (y en aumento) y con cientos de comentarios.

El posteo de Paredes con el que se despidió de la Roma (Instagram)

Su esposa, Camila Galante, comentó el posteo con la frase: “Por siempre Roma” (acompañada de un corazón rojo y otro amarillo). El futbolista argentino Matías Soulé, compañero de equipo, le escribió a Paredes: “Te voy a extrañar, hermano. Mucha suerte, gil”.

La presentación de Leandro Paredes en La Bombonera

Este jueves, en un escenario colmado, Paredes fue presentado oficialmente. El jugador brindó una conferencia de prensa previa a la salida al campo de juego acompañado del presidente del club, Juan Román Riquelme, para saludar a los fanáticos.

“La familia fue lo más importante para que hoy esté acá. De momento que dije que estaba la posibilidad de volver no dudaron un segundo en decirme en armar las valijas y vamos. Me emociono, pero el sueño era volver a conseguir cosas importantes. Es muy fácil decir la Libertadores, pero hay que ir paso a paso. Ganar la mayor cantidad de títulos posibles”, fue una de las declaraciones más resonantes de Paredes.

Para concretar el regreso desde la Roma, Boca adquirió su pase por una cifra cercana a los 3,5 millones de euros y le igualó el contrato que tenía en Europa. El futbolista firmó con el club hasta diciembre de 2028.

En Boca, Paredes jugó 38 partidos oficiales y marcó 5 goles antes de emigrar a Europa. En su carrera, el integrante de la Scaloneta acumula 16 títulos. Su último partido oficial con el Xeneize fue en noviembre de 2013.

La presentación de Leandro Paredes en Boca Juniors