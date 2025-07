Boca Juniors presenta a Leandro Paredes como flamante refuerzo: la Bombonera ya abrió sus puertas

“No sé por dónde empezar 😔 Fuiste el primero en darme la bienvenida cuando era sólo un niño, en darme a mí y a mi familia el amor que necesitábamos para sentirnos en casa y lo hizo, ROMA siempre será mi segundo hogar, mi primer y último equipo en Europa, siento mucho no haber podido ganar algo contigo pero me voy con calma porque lo di todo. Espero haber sido un gran profesional y un ejemplo para los niños pero sobre todo una gran persona. ❤️ ❤️Dos de mis hijos son romanos pero los tres son romanos 💛❤️Es hora de volver a casa donde siempre he soñado con el equipo de mi corazón 💙💛 y se que el gran romanista me entenderá 💪🏽gracias por todo Roma y LA ROMA, siempre te llevaremos en nuestros corazones, siempre serán amarillos-rojos. Te quiero 💛“.