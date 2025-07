El tenso cruce que habría tenido Christian Horner con el padre de Max Verstappen días antes de su despido en Red Bull

Ambas figuras habrían protagonizado una discusión reciente

El despido de Christian Horner como director del equipo Red Bull Racing marcó el cierre de un ciclo de dos décadas en la cúspide de la Fórmula 1. La decisión llegó tras una sucesión de conflictos internos y pérdida de cohesión dentro de la escudería, factores que han sido comentados por figuras clave del deporte, como Ralf Schumacher. Las declaraciones del hermano del legendario piloto alemán arrojaron luz sobre el clima que se vivía en el equipo y la figura cada vez más polémica del británico tanto dentro como fuera del paddock.

Christian Horner, de 51 años, fue apartado de su puesto tras una serie de acontecimientos que reflejaron la tensión acumulada en Red Bull. Una de las situaciones recientes que contribuyó a la escalada del conflicto habría sido un enfrentamiento durante el Gran Premio de Gran Bretaña.

Según las palabras del ex piloto Ralf Schumacher en diálogo con el podcast Boxengasse: “Hubo otra discusión o un intercambio acalorado, al menos visual y verbal, entre Jos Verstappen, Christian Horner y el jefe de prensa. Se notaba que Jos no estaba nada contento con la situación”, expresó según replicó el diario británico The Sun.

La relación entre Horner y Jos Verstappen, ex piloto y padre del campeón mundial Max Verstappen, se había deteriorado a lo largo de la temporada anterior. Incluso en el Gran Premio de Bahréin, donde el equipo consiguió la victoria, ambos se enfrentaron en una discusión que dejó en evidencia la fractura en el grupo directivo de Red Bull. Jos Verstappen llegó a tildar de “infantil” a Horner en junio del año pasado, una declaración que anticipaba el desenlace de las hostilidades internas.

El comentarista habló de Horner tras su despido de Red Bull (Reuters)

Schumacher, ahora comentarista y analista, describió a Horner como una figura compleja dentro del equipo. “Para mí, Christian Horner también es una persona un poco difícil. Tengo que decirlo. Simplemente no logró mantener bien unido al equipo, lo cual no siempre es fácil, por supuesto. Pero también creo que su comportamiento actual, solo lo puedo mencionar yo, pero él realmente no puede lidiar con las críticas”, expresó Schumacher durante su intervención en el stream.

El conflicto no se limitó al espacio privado de las reuniones o al paddock. Schumacher reveló que Horner ha optado por evitar el diálogo con algunos medios: “Estamos, o yo estoy, ahora, en una llamada lista negra, por lo que ya no habla con nosotros ni conmigo y cosas así. En realidad es una broma, porque un hombre que ha ganado tanto debería poder hablar de ello delante de la cámara”.

El despido de Horner se produjo tiempo después de un escándalo por mensajes inapropiados que involucraron a una empleada de la escudería. Aunque fue absuelto y negó las acusaciones, el hecho causó daños en su imagen y tensó aún más la convivencia en el equipo. Jos Verstappen, señalado como amigo de la denunciante, insistió varias veces en la necesidad de separar a Horner del cargo después del incidente.

Horner fue despedido tras 20 años en el equipo

Desde su ventana de análisis para Sky Deutschland, Schumacher hizo un balance de la trayectoria de Horner: “Básicamente, hay que decir que Christian Horner tuvo un tiempo increíblemente exitoso con Red Bull, 20 años, y ganó muchos títulos”. Sin embargo, subrayó que los problemas personales en los últimos años debilitaron la estructura interna de Red Bull y que Horner “simplemente no fue capaz de reconstruir el equipo o reclutar gente nueva. Así que era el momento”.

La percepción del ambiente en Red Bull se transformó con el tiempo, según Schumacher. El equipo, que alguna vez fue visto como una organización revolucionaria y joven, perdió parte de esa identidad bajo la gestión de Horner: “Red Bull siempre fue el equipo joven, simpático, un poco revolucionario, justo al principio… Eso se ha perdido un poco con Christian Horner, que tiene un estilo de liderazgo bastante diferente”.

En los círculos de la Fórmula 1, la situación de Horner era un secreto a voces. Schumacher precisó que el deterioro de su imagen y la dificultad para atraer y retener talento habían mermado el potencial de la escudería: “Al final, realmente fue el caso de que ya no eran capaces de atraer o retener a buenos profesionales. Simplemente no querían venir debido a su personalidad. Creo que por eso Red Bull al final desenchufó”.

Para Guenther Steiner, ex director de equipo del Haas F1 Team entre 2016 y 2024, en el despido de Christian Horner “influyó” la mala relación con Jos Verstappen: “Hubo críticas abiertas, no fueron rumores. Jos criticó abiertamente a la dirección de Red Bull, principalmente a Christian, así que todos éramos plenamente conscientes de que la relación no era buena. Si no se llevaba bien, o su padre no se llevaba bien con Christian, seguro que eso influyó”, planteó en declaraciones a talkSPORT recogidas por Europa Press.