El padre de Verstappen tildó de “infantil” a Horner y recrudeció el escándalo en la Fórmula 1: “El importante aquí es Max”

Jos Verstappen, padre de Max, el piloto campeón de la Fórmula 1, volvió a lanzar dardos contra Christian Horner, dueño de la escudería Red Bull (REUTERS/Brian Snyder)

Un nuevo escándalo sacudió a Red Bull en la previa del Gran Premio de Austria e involucra a Jos Verstappen, padre del piloto campeón de la Fórmula 1, y Christian Horner, el jefe de la escudería que lidera el campeonato mundial de constructores.

Todo comenzó cuando el ex piloto neerlandés y padre Max Verstappen criticó al director del equipo austríaco por no haber sido incluido entre los ex corredores que participarán en el Desfile de Leyendas del Red Bull Ring. “He oído desde varios sectores que Christian Horner ha hecho todo lo posible para no dejarme conducir. Entonces pienso: ‘decímelo en la cara’. Esto no tiene que ser así para mí, me parece muy decepcionante”, declaró Jos Verstappen, según publicó el diario De Telegraaf.

En declaraciones a Formule 1, agregó que Horner también habría evitado que tomaran cualquier tipo de imágenes durante su aparición en el circuito: “Habría alguna filmación, incluso con un dron. Pero no quiso que me grabaran. ¿Cómo puede ser tan infantil? Estoy completamente harto de él. Parece un jardín de infantes. Podría haber conducido, pero me he retirado. Me parece tan infantil por parte de Horner. Dice algo de él, creo”.

En marzo pasado, Verstappen padre había advertido sobre los riesgos que, según él, corría Red Bull con Horner al frente, en medio de una investigación por presunto comportamiento indebido del director del equipo contra una empleada, de la cual fue exonerado. Desde entonces, Jos había mantenido un perfil bajo, enfocado en sus competencias de rallies.

El cuestionado Christian Horner durante los ensayos del equipo Red Bull en Austria para la nueva fecha de la F1 (REUTERS/Leonhard Foeger)

Durante la rueda de prensa posterior a las prácticas libres en Austria, Horner fue consultado sobre el tema y negó cualquier implicación en la situación. “El desfile de leyendas es algo que organiza el circuito. No hubo veto por mi parte ni nada por el estilo”, afirmó el director de Red Bull. Y agregó, para meter más leña al fuego: “No creo que sea realmente útil seguir hablando de Jos. El importante aquí es Max Él es nuestro piloto, él es con quien tenemos un contrato y él es con quien estamos centrados en tratar de ganar este Gran Premio”.

“Mi interés está en el rendimiento del equipo. Tenemos un equipo maravilloso, tenemos grandes pilotos. Y luego en Max, tenemos el mejor piloto del mundo. Y llegó a nuestro equipo como un hombre joven. Y ha crecido y crecido en estatura. Ha crecido como piloto y como ser humano. Y creo que la forma en que se comporta, la forma en que trabaja con el equipo es excepcional. Y ese es mi interés clave”, continuó Horner en declaraciones a Motor Sport.

Por último, Horner lanzó otros dardos contra Jos Verstappen y ratificó que su relación con su hijo es muy buena: “No se puede controlar todo en la vida. No puedo controlar las relaciones con los padres de los pilotos, pero mi atención se centra en el rendimiento de nuestros pilotos y el rendimiento de nuestro equipo. Y ahí es donde permanecerá”.