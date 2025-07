Sorpresa en el fútbol argentino: Diego Cocca renunció a su cargo como entrenador de Talleres de Córdoba días antes del debut

Diego Cocca, afuera de Talleres de Córdoba (REUTERS/Raquel Cunha)

La jornada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli terminó con la inesperada salida de Diego Cocca como entrenador de Talleres, quien se despidió de sus jugadores este martes y puso fin a un ciclo que duró menos de dos meses, sin haber dirigido un solo partido oficial. La noticia sacudió al club, que ahora enfrenta el desafío de recibir a San Lorenzo este viernes a las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, en el inicio del torneo Clausura, sin DT.

La sorpresiva salida de Cocca marca el fin de un ciclo que duró tan solo 41 días, tomando como punto de partida el anuncio formal del club de Córdoba el pasado 28 de mayo. El ex entrenador de la selección de México había asumido el cargo en el lugar de Alexander Cacique Medina y había dado su primera conferencia de prensa como líder de la T al día siguiente de su oficialización, el jueves 29 de mayo, aunque la primera imagen al frente del plantel se conoció el 11 de junio en el arranque de la pretemporada. Es decir que su trabajo con los jugadores se extendió por apenas 27 días.

Según detalló el medio cordobés Cadena3, las causas detrás de esta sorpresiva determinación estarían en la “falta de refuerzos y diferencias con la Comisión Directiva”. Este mismas motivaciones citaron en ElDoceTV de Córdoba a la hora de explicar la intempestiva salida. Ni el DT ni la entidad hicieron oficial la partida hasta el momento.

Cocca fue presentado el 28 de mayo, pero inició su ciclo con el plantel el 11 de junio

Cocca se había puesto el traje de DT que previamente había lucido el Cholo Guiñazú como interino ante la salida del Cacique, a la espera de un acuerdo formal con un entrenador. El técnico de 53 años había firmado su regreso al país luego de dirigir durante los últimos años a Atlas y Tigres de México, sumar un breve paso por la selección mexicana y una corta estadía en el Valladolid de España, su último trabajo.

Por su parte, la entidad cordobesa atraviesa un período complejo desde lo deportivo tras haber quedado eliminado de la Copa Libertadores en el último lugar de fase de grupos –lo que le impidió saltar a la Sudamericana–, marcharse de la Copa Argentina en 32avos con una caída en los penales ante Deportivo Armenio y quedar afuera como anteúltimo en la Zona B de los playoffs del Torneo Apertura argentino. En ese contexto, sólo sumó como caras nuevas los regresos de Luis Sequeira (desde Independiente Rivadavia) y Luis Angulo (desde Central Córdoba), mientras que las bajas tuvieron apellidos como el de Cristian Tarragona (a Unión de Santa Fe) y Blas Riveros (firmó en Cerro Porteño de Paraguay), entre otros, quienes no iban a estar en la órbita de Cocca.

Uno de los temas que más había resonado durante las últimas horas en Córdoba estuvo en el arribo de Lisandro López a Belgrano. El defensor de 35 años reconoció que lo buscaron de la T durante la presentación de los cinco refuerzos del Pirata: “Belgrano desde el primer momento fue prioridad. Franco Jara me llamó y a mí me hizo dar ganas de ir a un lugar donde me quieren. El llamado del otro club (Talleres) fue verdad pero ya tenía todo cerrado con Belgrano”.

En este marco de inestabilidad, el DT llegó a completar amistosos contra Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín en los últimos días antes de pegar el portazo.

Un detalle, para nada menor, es que la T está anteúltimo en la Tabla Anual que define uno de los descensos, apenas cuatro puntos por delante de San Martín de San Juan, que al día de hoy también es colista en la Tabla de Promedios que definirá el otro equipo que perderá la categoría.

Talleres será uno de los equipos que pondrá en marcha el Clausura este viernes ante San Lorenzo (a las 20hs en Córdoba) y luego visitará Avellaneda para chocar con Independiente en la segunda fecha del certamen, el domingo 20 de julio desde las 21. La otra jornada que ya está programada es la tercera, que será el domingo 27 de julio como local contra Godoy Cruz.