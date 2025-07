Los juveniles argentinos también pisan fuerte en Wimbledon: la promesa que se entrenó con Jannik Sinner

Durante su estadía en Wimbledon, Dante Pagani tuvo el honor de entrenar con el número 1 del mundo, Jannik Sinner

Los Grand Slam de la categoría Junior -18&U- se desarrollan en paralelo al inicio de la segunda semana de los cuadros de profesionales. A la par de la histórica actuación de Solana Sierra, quien se convirtió en la primera albiceleste en alcanzar la cuarta ronda de Wimbledon desde Paola Suárez en 2004 y en la primera Lucky Loser en la Era Abierta que consigue instalarse entre las 16 mejores, otros tres argentinos desplegaron su tenis sobre el impoluto césped de las canchas auxiliares del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

El certamen juvenil se puso en marcha este sábado 5 de julio con la fase inicial del main draw. Dante Pagani, Luna Cinalli y Sol Larraya Guidi fueron los representantes de Argentina en dicha instancia del tercer Major del calendario. Los acompaña Martín Errecalde, quien forma parte del área de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

En tanto la qualy, que no contó con presencia nacional, comenzó el pasado jueves en el Centro Comunitario de Roehampton, el mismo predio que recibió a los mayores. 6 dEn las vísperas de su estreno absoluto en La Catedral, Pagani repitió un lujo del cual ya había gozado hace algunas semanas en Roland Garros: entrenó con el líder del ranking mundial ATP, Jannik Sinner. El italiano, quien también practicó con el junior argentino Valentín Garay en la cita parisina, ya está en la cuarta ronda del Abierto.

Dante Pagani fue el único representante argentino entre los varones en la versión junior de Wimbledon

“Fue una gran experiencia. La práctica se dio porque mi entrenador conoce a los de él. Jannik fue muy buena onda, me deseó suerte para el torneo y la verdad que tenerlo del otro lado de la red es una motivación enorme. Aprendés mucho solo con verlo entrenar”, le reveló Pagani a Infobae desde la capital inglesa.

El nacido en San Lorenzo, una ciudad ubicada en la zona sur de Santa Fe, hace 16 años, ocupa el puesto 42 del escalafón juvenil. Su estilo de juego se caracteriza por la potencia de sus tiros y su capacidad física, en la que destaca su estatura (1,85) para los chicos de su edad. “Soy un jugador ofensivo, me gusta dominar con la derecha y tratar de ir para adelante, buscar el punto. Me siento cómodo tomando la iniciativa. Mis referentes son Del Potro y Federer”, sostuvo.

Dante compitió en The U14 Championships en 2022, luego de consagrarse en la Copa COSAT, el certamen regional que otorga plazas a dicho evento. “Siempre me impacta estar acá: el ambiente, la historia, todo está cuidado al detalle. Como junior es igual de especial, se siente la misma magia y la misma emoción de estar en un torneo tan único”, expresó.

Durante la pasada semana, el sanlorencino estuvo presente en The Boodles, un torneo exhibición del cual también participaron los argentinos profesionales Thiago Tirante, Facundo Mena y Camilo Ugo Carabelli, además de otras figuras del circuito como Andrey Rublev. “Fue una experiencia increíble. Poder jugar con un tenista del circuito ATP te exige al máximo. Más allá del resultado, lo disfruté muchísimo. Me quedo con lo que aprendí, con cómo maneja los ritmos y la intensidad. Además, el público acompañó mucho y se generó un lindo clima”, contó el junior albiceleste que cayó ante el japonés Yoshihito Nishioka (82 ATP) en ese evento, por un ajustado 6-4 y 7-6.

Este sábado Pagani perdió en su presentación en Wimbledon ante el ruso Egor Pleshivtsev (30). El encuentro se desarrolló en el Court 10 y concluyó con un 6-3 y 6-4 para el europeo. El joven prospecto nacional analizó la particularidad del césped del tradicional certamen: “Obviamente es una superficie que no pisamos mucho en el año, pero me adapté bien en los entrenamientos”.

Luna Cinalli sigue en carrera en Wimbledon después de llegar a cuartos de final en Roland Garros

Por su parte, Luna Cinalli de 17 años nació en Ricardone, curiosamente una comuna del Departamento de San Lorenzo. La diestra, que posee un elegante y quirúrgico revés a una mano, digno de una jugadora de épocas anteriores, es catalogada como uno de los proyectos más ambiciosos del tenis nacional. Con 14 años, 3 meses y 18 días, Luna se convirtió en la segunda argentina más joven de la historia en lograr una victoria a nivel profesional, siendo superada únicamente por Gabriela Sabatini, quien lo consiguió a los 13 años en 1984. Hoy en día, Cinalli se ubica en el decimosexto escalón del ranking ITF y es la mejor tenista del continente en su categoría.

La joven disputa su segundo cuadro principal de Wimbledon Junior, luego de alcanzar la segunda ronda en 2024. Este sábado debutó con triunfo, por 6-4 y 6-2 ante la rumana Giulia Safina Popa (48º) en el cuarto turno del Court 5. “Estoy muy contenta, con muchas ganas de jugar. Estoy hace bastantes días entrenando sobre césped. Me está gustando bastante, aunque es un poco duro cuando jugás con jugadoras agresivas. La bola pica bajo y se acelera. Pero cuando te acostumbrás está bueno”, le comentó con lujo de detalle a Infobae desde la capital británica.

Hace aproximadamente un mes, Cinalli selló una destacada actuación en Roland Garros Junior, donde alcanzó los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera juvenil. “Fue una semana increíble. Trabajé muchísimo para llegar ahí. Creo que sirve bastante jugar estos torneos para cuando llegás al profesionalismo, tener esa experiencia”, recordó.

En cuanto a compartir las mismas instalaciones que sus ídolos, comentó: “Me crucé a Djokovic, a Sinner, a Sabalenka bastantes veces. La verdad que es increíble”.

Sol Larraya Guidi formó parte del cuadro principal de Wimbledon Junior entre las mujeres

Larraya Guidi comparte año de nacimiento con la propia Cinalli: es categoría 2008 y tiene 17 años. La diestra, pero con un extravagante armado de revés a dos manos, es oriunda de Tandil, uno de los puntos del país que más tenistas profesionales exportó. Juan Martín Del Potro es, sin lugar a duda, su muestra ejemplar de éxito. También se podría destacar a Juan Mónaco, Mariano Zabaleta o Patricia Tarabini, entre tantos otros. En septiembre de 2023 quedó al borde del Top 800 WTA, luego de llegar a su primera final a nivel profesional en el W15 de Rosario con tan solo 15 años.

Durante esa misma temporada ganó una invitación al main draw de Major galo al conquistar Roland Garros Junior Series, un certamen que reúne a los mejores juveniles del continente sudamericano y que tiene a La Torre de Tandil como cara visible. “Estoy muy contenta de estar acá. Wimbledon y Roland Garros son los torneos que más me gustan", comentó la argentina que, al igual que Pagani, participó del torneo de menores de 14 años en 2022.

En su debut de este sábado, Larraya Guidi no pudo con la local y número tres del mundo, Hannah Klugman. La británica que semanas atrás disputó la final de Roland Garros se impuso 6-4 y 6-0. Sol realizó una extensa gira por el viejo continente, que inició en los primeros días de mayo en Italia y consistió de cinco torneos en total y algunas semanas de entrenamiento. “Me costó un poco la gira. Estar lejos de mi familia, fuera de casa. No me gusta mucho. Pero al final llegó mi papá”, expresó la joven de 17 años.

Previo a finalizar una de las fechas más trascendentes del calendario, la tandilense quiere cumplir un objetivo: tener una sesión de práctica con una profesional. “No tuve la oportunidad. Ojalá irme con eso. Me gustaría. Pero está muy bueno que compartimos casi todos los lugares con ellos. El restaurante, el gimnasio, el vestuario. Siempre los tenemos muy cerca. Está buenísimo, me encanta estar en su mismo ambiente”, contó una de las promesas del tenis nacional.