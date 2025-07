“River siempre será tu casa”: el sentido mensaje a Franco Mastantuono antes de su partida a Real Madrid

Franco Mastantuono jugará en el Real Madrid durante la próxima temporada (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Los caminos de River Plate y Franco Mastantuono se bifurcarán a partir del último semestre de 2025. El futbolista de 17 años, que es el anotador más joven en la historia del Superclásico después de marcar una joya de tiro libre en el Monumental, se va del club tras 64 partidos, en los cuales marcó 10 goles y 7 asistencias, para ser flamante refuerzo de Xabi Alonso en el Real Madrid, que pagará 45 millones de euros netos (USD 51,7 millones) por su pase.

Es tiempo de despedidas en Núñez y la Banda le dedicó una publicación en sus redes sociales para desearle un próspero futuro en su primera experiencia fuera de la Argentina: “Un orgullo verte crecer con nuestros colores, Franco. Esta historia recién empieza y River siempre será tu casa”. “¡Mucho éxito en lo que viene y a seguir soñando en grande!”, agregaron, sumado a dos emoticones, entre ellos una pelota de fútbol.

Además, desde la entidad riverplatense eligieron ilustrar el posteo con una fotografía de Mastantuono besando el escudo de la institución y lo acompañaron con una de las frases que el mediocampista escribió en su cuenta oficial de Instagram: “River no es solo el club donde crecí como jugador. Es mi casa, mi familia, el lugar donde aprendí lo que significa ponerse esta camiseta con orgullo”.

La despedida de River Plate a Franco Mastantuono en redes sociales

El volante ofensivo será nuevo jugador del Real Madrid a partir de la próxima temporada europea tras el desembolso de una cifra histórica para el fútbol argentino, siendo la venta más importante en los pergaminos de la esfera doméstica.

“Hoy me toca escribir unas líneas que jamás imaginé tener que escribir tan pronto”, inició la carta de Franco Mastantuono para sus casi dos millones de usuarios en Instagram. Y habló explícitamente de su salida al Merengue: “Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera: se abre una nueva etapa, en otro club, en otro lugar, con nuevos desafíos. Es una oportunidad única, de esas que se presentan una sola vez en la vida, y que cualquier pibe que sueña con jugar a la pelota anhela desde chico”.

El oriundo de la localidad bonaerense de Azul cerró su misiva con su deseo a cuestas de retornar a River Plate en un futuro: “Hay algo que quiero que quede muy claro: mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento“. ”Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto“, concluyó.

La carta de Mastantuono en redes

Luego de estar presente en el Mundial de Clubes, Marcelo Gallardo está en la búsqueda de cómo suplir la baja de Mastantuono de cara a un semestre con la mirada puesta en la Copa Libertadores, en la que jugará los octavos de final contra Libertad de Paraguay. Debido a esto, la dirigencia, a cargo de Jorge Brito, está por cumplir su primer deseo porque, a falta de confirmación oficial, Maximiliano Salas sería refuerzo tras la ejecución de la cláusula de rescisión con Racing. Esto se suma al interés por Maher Carrizo, juvenil de Vélez, que podría ser parte de una negociación que involucra al City Group, el conglomerado encabezado por Manchester City.

River Plate debutará en el Torneo Clausura con Platense en el Estadio Monumental y, a la espera del duelo que se jugará el próximo domingo 13 de julio desde las 21, la Banda dejó atrás el traspié con eliminación en el Mundial de Clubes y retomó los entrenamientos el miércoles pasado en el River Camp de Ezeiza.