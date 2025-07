La contundente defensa de Gasly a Colapinto cuando le preguntaron por los rumores sobre Bottas en Alpine

El fuerte respaldo de Gasly para Colapinto en Alpine

En medio del Gran Premio de Gran Bretaña, Pierre Gasly salió al cruce de los rumores que apuntaban a una posible salida de Franco Colapinto de Alpine y respaldó públicamente al piloto argentino, que atraviesa su primera temporada con la escudería francesa. En diálogo con la prensa de la Fórmula 1, el galo defendió tanto a su compañero de equipo como al enfoque que debe tener la escudería en un momento crítico del campeonato, en el cual el team se ubica en el último puesto de tabla de Constructores.

Al ser consultado sobre las versiones surgidas de la prensa europea que colocaban a Valtteri Bottas, corredor reserva de Mercedes y ganador de 10 Grandes Premios de la Máxima, como posible reemplazo del joven argentino en la escudería francesa, Gasly fue contundente: “Creo que es mucho ruido y pocas nueces. Creo que el coche demuestra cada fin de semana lo que se puede hacer con él”. El propio sitio web de la F1 había difundido previamente estos rumores.

Y luego, añadió: “Lo estoy haciendo muy bien los sábados, estando en posiciones que, sobre el papel, todos coincidimos en que no deberíamos estar. Es complicado, la zona media está muy apretada y estamos atrás. Siempre habrá ruido, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó a principios de año, pero creo que, en última instancia, sólo tenemos que centrarnos en el trabajo que tenemos por delante”.

Pierre Gasly respaldó a Franco Colapinto en medio de los rumores de una posible salida de Alpine

En esta misma línea, el corredor hizo hincapié en el preocupante presente de la escudería y la poca fiabilidad que brinda el monoplaza A525: “Va a ser una temporada larga. No hemos evolucionado, el coche no está en su mejor momento. Creo que todos tenemos que centrarnos en lo que hemos hecho e intentar hacerlo lo mejor posible. Está todo muy apretado en la parte media, y nosotros parecemos estar más en la parte de atrás”. Cabe recordar que, tanto pilotos como miembros del equipo, aseguraron que no habrá más mejoras para el auto del 2025.

Las palabras del piloto francés llegan luego de un nuevo fin de semana adverso para Alpine en el Gran Premio de Austria, donde Gasly y Colapinto finalizaron en las posiciones 13.º y 15.º respectivamente. La escudería francesa no logra despegar del fondo del campeonato de constructores y apenas acumula 11 puntos tras once fechas, lo que ha encendido alarmas en la dirección técnica. A pesar de ese contexto, Gasly apuntó a la falta de evolución del monoplaza como principal causa del rendimiento deficiente.

De hecho, esto también se vio reflejado durante los primeros dos entrenamientos en Silverstone. Colapinto le sacó una diferencia de 0.246 segundos a Gasly durante la FP1, aunque solamente le alcanzó para ubicarse en el 16° lugar. En los segundos ensayos el que quedó por delante fue el francés, que le ganó al pilarense por una distancia de 0.115 en el mejor giro de ambos. Pese a esto, Pierre terminó 18°, mientras que Franco quedó último.

Gasly mostró su apoyo para Colapinto y dejó a entrever que los problemas del equipo pasan por el bajo nivel del monoplaza (REUTERS/Jakub Porzycki)

Por su parte, Gasly también hizo referencia sobre el funcionamiento del auto en carrera. “Estamos derrapando mucho en general, lo que con neumáticos nuevos a veces nos permite obtener un buen rendimiento. Pero en condiciones de carrera, con mayor degradación y temperaturas más altas, no es competitivo a lo largo de toda la distancia. Sabemos que hoy, cuando lleguemos a la clasificación, es muy probable que quedemos eliminados en la Q1”, detalló el francés, puntualizando en que el mayor problema se presenta en la gestión de los neumáticos.

En cuanto al presente del equipo, Gasly fue autocrítico pero también señaló que, dentro de las limitaciones, su rendimiento individual en clasificación ha sido uno de los pocos puntos altos. “En la clasificación, en general, siento que puedo sacarle mucho partido al coche. Obviamente, es difícil de pilotar. Siento que lo estoy llevando al límite. Por desgracia, la semana pasada en la Q3 no salió exactamente como quería en la última vuelta. Pero eso es todo lo que podemos hacer, porque es contra lo que tenemos que luchar”.

El respaldo de Gasly a Colapinto cobra especial relevancia considerando que el piloto argentino recaló como titular en Alpine como reemplazo de Jack Doohan, quien fue relegado de su butaca después de la sexta jornada del calendario. Desde su debut, no ha conseguido sumar puntos, pero ha mostrado progresión en clasificación y una capacidad de adaptación valorada dentro del paddock. El argentino pudo superar en ritmo de carrera al francés en algunas carreras. Incluso, logró terminar por delante de él.