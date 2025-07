La argentina Solana Sierra habló tras su histórico triunfo en Wimbledon y bromeó sobre el insólito problema que afronta

Solana Sierra logró uno de los hitos más importantes de su corta carrera profesional al vencer a la española Cristina Bucsa y clasificarse por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam. La joven marplatense de 21 años se impuso por 7-5, 1-6 y 6-1 en la tercera ronda de Wimbledon y confirmó su lugar entre las grandes sorpresas del torneo. Este resultado la convierte en la primera tenista argentina en acceder a esta instancia en el Major británico después de Paola Suárez, quien lo había conseguido en 2004.

El camino de Sierra hasta octavos tuvo ribetes de proeza. Tras haber quedado eliminada en la tercera ronda de la qualy, necesitó de una vacante de lucky loser para entrar al cuadro principal. Poco antes del debut, una baja le abrió la puerta y Sierra no desaprovechó la oportunidad: en su estreno, derrotó con autoridad a la australiana Olivia Gadecki y luego remontó para superar a la británica Katie Boulter, 43ª del ranking, en la emblemática Cancha 1 ante más de 11 mil espectadores. Contra Bucsa, la argentina volvió a mostrar su temple.

El partido ante la española empezó con paridad extrema, con cinco quiebres repartidos. En el undécimo juego, Sierra logró una rotura clave para liquidar el primer set. En el segundo parcial, un desafortunado accidente alteró la dinámica: tras perder una oportunidad, al arrojar su raqueta se golpeó el dedo mayor de la mano derecha con el encordado. “No me había dado cuenta. Ahora solo lo tengo hinchado, no pasa nada, un poco de hielo y ya está”, explicó a ESPN. Con un vendaje, el segundo set se escapó, pero nunca perdió el foco.

“No fue fácil. Estaba en el tercer set, tenía muchísimas ganas de ganar. Había que resetear la cabeza. Súper contenta que pude hacer ese cambio”. Su potencia y agresividad fueron determinantes en el desenlace, respaldada por una buena actuación con el saque, un aspecto que ella valora especialmente: “Mi juego se acomoda mucho al pasto. Mi agresividad siempre estuvo ahí. También estoy sacando bien, que es importante en el pasto. Me vengo sintiendo bien”.

Esa determinación y fuerza mental no pasaron inadvertidas. El entorno familiar ocupa un lugar especial en este momento de su carrera, como lo dejó en claro con el sentido abrazo a su madre Marta al finalizar el encuentro. “Super emocionada, super especial tenerla acá conmigo. Igual que mi papá en Argentina. Ellos son una parte importante, sin ellos no estaría acá”, afirmó la tenista, mientras que su madre sumó: “Super orgullosa. Y super emocionada. Obviamente se lo re merece por todo el esfuerzo que hace día a día y desde hace tantos años”.

Algo particular de este Wimbledon para Sierra han sido los cambios de alojamiento en Londres. El avance en el torneo la obligó a mudarse cuatro veces. Este insólito momento lo vive con humor y como una cábala: “Ayer nos cambiamos de vuelta. A otro departamento, es el cuarto. Lo extendimos hasta el martes. Tenemos unos días. Es la cábala”.

El presente la encuentra también bien posicionada en el circuito profesional. Su actuación en Wimbledon le permitió escalar 36 lugares en el ranking WTA, lo que la ubica actualmente entre las 65 mejores del mundo, con un salto también en lo económico: los más de 325 mil dólares en premios superan todo lo acumulado previamente en su carrera.

El desarrollo de Sierra está vinculado a la Rafa Nadal Academy, donde se instaló este año. La marplatense destacó la importancia de este centro de alto rendimiento en su crecimiento: “Estuvo muy bueno mi período de prueba, para ver cómo me sentía. Me encantó, es un lugar donde tenés todo. Son muy profesionales y me siento muy identificada con ellos, con todo el equipo. Es un lugar increíble para entrenar y ser profesional”.

El triunfo de la argentina no pasó desapercibido para figuras del tenis argentino. “No miré tanto el celular, pero los mensajes más importantes son los de mi familia, aunque fue muy loco para mí que me escribieron Sabatini y Nalbandian”, relató.

En la próxima ronda enfrentará a Laura Siegemund, experimentada tenista alemana que eliminó a la estadounidense Madison Keys. Sierra reconoció la dificultad del desafío: “Partido muy duro, creo que es una jugadora con mucha experiencia en este tipo de torneos. Ella es la favorita, yo voy a tratar de hacer lo mejor, lo que vengo haciendo en los partidos y confiar en mí”.

La marplatense se encuentra en el mejor momento de su incipiente carrera y sueña con seguir sorprendiendo en la Catedral del tenis. “Increíble, la verdad que todavía no caigo de todos los partidos que vengo teniendo. Súper feliz, súper contenta y con muchas ganas de más”, resume, con la mirada puesta en un objetivo que parece cada vez más cercano.