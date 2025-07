El sentido posteo de LeBron James por la muerte de Diogo Jota y el gesto a la afición del Liverpool

El mensaje de LeBron James por la muerte de Diogo Jota

La muerte de Diogo Jota, delantero del Liverpool, generó una ola de mensajes de dolor y solidaridad procedentes de diversas figuras y organismos del deporte mundial. Entre todos los homenajes, el mensaje de LeBron James, estrella de la NBA y accionista del club inglés, sobresalió por su cercanía, sensibilidad y repercusión internacional. El fallecimiento del futbolista portugués y su hermano André, víctimas de un accidente de tráfico en Zamora, conmovió no solo al entorno del fútbol, sino también a referentes de otras disciplinas.

LeBron James se unió a los homenajes públicos a través de la red social X (antes Twitter), donde expresó su apoyo a los allegados de Jota y lanzó un mensaje directo que resonó tanto en Liverpool como en el ámbito deportivo global: “Mis oraciones están con sus seres queridos en este momento. Que todos sean guiados y protegidos. Nunca caminarás solo, Jota”. Con estas palabras, el basquetbolista de Los Angeles Lakers evocó el tradicional lema del Liverpool “You Will Never Walk Alone”, que se ha convertido en símbolo de unidad y fortaleza para el club y su afición.

La reacción de LeBron no pasó inadvertida para la comunidad del Liverpool ni para los seguidores de Jota en todo el mundo. Su publicación respondió al comunicado del club inglés, que también había manifestado sentirse “devastado” por la noticia, en un mensaje compartido en X e Instagram.

La relación del estadounidense con el Liverpool va más allá del cariño o la admiración deportiva: desde 2011 es accionista minoritario del club gracias a su participación en el Fenway Sports Group (FSG), conglomerado propietario del equipo. En 2021, LeBron amplió aún más sus vínculos comerciales y estratégicos con FSG, lo que lo integró más de lleno al universo Liverpool.

LeBron James mantiene una relación constante con el club de Anfield. No solo ha asistido a partidos en Inglaterra mostrando su cercanía con la plantilla, sino que también ha colaborado en estrategias y líneas de ropa licenciadas, articulando su figura global con los valores de la institución. Por ello, el mensaje lanzado por el cuatro veces campeón de la NBA en memoria de Diogo Jota y su hermano fue recibido como un gesto de auténtica pertenencia al espíritu del Liverpool.

El accidente de tráfico que le costó la vida a Diogo Jota, de 28 años, y a su hermano André, de 26, ocurrió la madrugada del jueves en la A-52, en Zamora. El vehículo en el que viajaban ambos deportistas sufrió un reventón de neumático que provocó la salida de la vía y el posterior incendio del automóvil. Los servicios de emergencia desplazados solo pudieron certificar su fallecimiento. La noticia fue confirmada por las autoridades españolas y por el propio Liverpool, dejando un profundo vacío en el fútbol internacional.

Las palabras de LeBron James se sumaron a los múltiples homenajes del mundo del fútbol y el deporte en general. El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO envió sus condolencias a las familias: “Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos. Que descansen en paz”. El exjugador del Liverpool Jamie Carragher lamentó la noticia y mostró su apoyo a la esposa de Jota, Rute, y sus tres hijos. También la Federación Portuguesa de Fútbol comunicó: “Hemos perdido a dos campeones. El fallecimiento de Diogo y André Silva representa una pérdida irreparable para el fútbol portugués y haremos todo lo posible para honrar su legado cada día”.

El impacto de la tragedia alcanzó incluso a clubes como el Sporting de Portugal, el Benfica y el FC Porto, con mensajes de dolor y reconocimiento hacia Jota y André. Sin embargo, la intervención de LeBron James reflejó hasta qué punto la figura del delantero portugués trascendía fronteras y disciplinas. Su legado en el Liverpool, donde cosechó títulos y reconocimiento desde 2020, fue motivo de elogio y recuerdo por parte de una leyenda viva del deporte mundial.