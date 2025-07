La cláusula en el contrato de Verstappen que podría ser clave frente al interés de Mercedes en el pase que puede sacudir la F1

Verstappen podría reemplazar a Russell en 2026 como nuevo piloto de Mercedes. ¿Dejará Red Bull? (REUTERS/Imad Creidi

El mercado de pilotos de Fórmula 1 podría enfrentar un enorme impacto si Max Verstappen decide dejar Red Bull para incorporarse a Mercedes a partir de 2026. El piloto neerlandés, cuatro veces campeón del mundo, no está atravesando la mejor temporada tras los títulos y su salida de la estructura de la bebida energizante podría generar más modificaciones en la grilla de la máxima categoría del automovilismo en el mundo.

En las últimas horas, una publicación de la cadena Sky Sports F1 activo los rumores de una negociación. “Mercedes, negociaciones concretas con Max Verstappen. El neerlandés, listo para liberarse para la próxima temporada”, fue el breve pero contundente mensaje que salió publicado en la cuenta de X de la empresa con los derechos de TV en Gran Bretaña.

Más allá de esta noticia, hay que remarcar que los rumores sobre una posible salida de Max se activaron hace semanas y en medio del mal presente de Red Bull. El último domingo, en el marco del Gran Premio de Austria, el número 1 tuvo una complicada clasificación, largó en el séptimo puesto de la grilla y abandonó en la primera vuelta de la carrera tras recibir un toque del italiano Kimi Antonelli.

Ante las especulaciones, hay que remarcar que una cláusula en el contrato de Verstappen podría ser clave en su futuro. El acuerdo, firmado en 2022 y vigente hasta 2028, estipula que el piloto puede rescindir anticipadamente si no figura entre los cuatro primeros en el campeonato al inicio del receso veraniego, que será luego de los GP en Silverstone del próximo fin de semana, y las competencia en Bélgica (25 al 27 de julio) y Hungría (1 al 3 de agosto)

Actualmente, Verstappen ocupa la tercera posición en el campeonato de pilotos con 155 puntos, nueve puntos por delante de George Russell (146) y 36 unidades por delante de Charles Leclerc (119). Hay que mencionar que Oscar Piastri es el líder en la carrera por el título con 216, seguido por su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris (201).

De no poder activar esa cláusula, Sky Sports informó que Mercedes debería desembolsar 100 millones de libras para liberar a Verstappen de su contrato con Red Bull. La situación agrega presión a la escudería austríaca para mantener su rendimiento en las próximas tres carreras antes del descanso estival.

Verstappen con su Red Bull es seguido por el Mercedes de Russell (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Frente a este escenario, el futuro en Mercedes también es incierto. Russell y Kimi Antonelli terminan contrato este año, y las negociaciones sobre posibles reemplazos agregan una dosis de especulación al mercado. Sky Italia apuntó que, en caso de irse de las Flechas de Plata, el piloto británico podría interesar a Red Bull -para reemplazar a Verstappen- o Aston Martin para conformar dupla con Fernando Alonso.

Consultado por la situación durante la carrera en el circuito Red Bull Ring, Toto Wolff admitió que las conversaciones sobre pilotos están abiertas: “Hay que ser respetuoso con las partes interesadas en todo ese proceso: la organización, los pilotos, todos. Siento que estamos en un buen momento, estamos en junio y hay muchas discusiones al respecto. En un momento dado, en los próximos meses, hasta las vacaciones de verano, todo estará listo”, mencionó el director de Mercedes en la F1.

Desde Red Bull, Christian Horner minimizó las versiones y defendió la vigencia del vínculo del neerlandés: “Creo que a Max le molesta bastante. Somos muy claros con el contrato que tenemos con Max hasta 2028. Todo lo que se dice es puramente especulativo, pero tendemos a no prestarle demasiada atención”.

En las últimas horas, y según declaraciones que recogieron medios especializados en el deporte motor como Planet F1 y Racing News 365, Verstappen, evitó confirmar o desmentir un cambio de escudería. “No tengo mucho que añadir. Cuanto más lo diga, más se informará en los medios. Y desde luego no quiero eso. Yo decido mi propio futuro”, dijo en diálogo con Viaplay.

Al referirse a su situación deportiva, el múltiple campeón expresó: “Por supuesto que habrá actualizaciones, así que no puedo decir inmediatamente que es ahora... Realmente no puedo dar una respuesta definitiva sobre si es un éxito o no. Alrededor de las vacaciones de verano creo que quedará claro qué sucederá esta temporada en términos de rendimiento. Pero no es que de repente piense más que el año pasado o los anteriores. Estoy muy tranquilo con todo, simplemente hago lo mío”, concluyó.

Cuando quedan algunos fines de semana para el parate veraniego en el mundo de la F1, el futuro de Verstappen acapara la atención de todos en el paddock. La situación de Red Bull, que marcha en el cuarto puesto del Campeonato de Constructores (suma 162 puntos), muy lejos del líder McLaren (417) y también de Ferrari (210) y Mercedes (209), pone en el foco el futuro del mejor piloto de la categoría de los últimos años.