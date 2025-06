Briatore analizó la clasificación de Alpine en la previa al GP de Austria de Fórmula 1: “Colapinto quedó demasiado lejos”

Flavio Briatore habló de la clasificación de Alpine para el GP de Austria (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Tras la clasificación para el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, el asesor ejecutivo de Alpine Flavio Briatore realizó un análisis sobre la actuación de la escudería y destacó la necesidad de seguir mejorando, especialmente tras la eliminación de Franco Colapinto en la Q2.

Briatore remarcó que Alpine consiguió progresar luego de tres sesiones complicadas en el circuito de Red Bull Ring. Hay que recordar que el fin de semana no comenzó de la mejor forma para el equipo con sede en Enstone: el viernes, Pierre Gasly había sido 14º y Franco Colapinto 20º. El sábado, en el último entrenamiento, la situación apenas logró mejorar, ya que el piloto francés se ubicó 17º y el argentino quedó dos puestos detrás.

La clasificación mostró una mejoría en el rendimiento de los A525. Gasly logró avanzar a Q3 y largará en el puesto 10 la carrera. Colapinto consiguió pasar la Q1 en el último lugar (15°), y luego quedó fuera de los diez primeros en Q2 al terminar en 14° lugar.

“El equipo hizo un buen trabajo para encontrar algo de rendimiento después de un par de sesiones de entrenamientos complicadas”, señaló Briatore. “Pierre iba camino a un mejor resultado, pero cometió un error y tuvo un trompo en la última curva durante su vuelta final. Es una lástima, porque sin eso habríamos largado mañana desde la sexta o séptima posición”, agregó en diálogo con la prensa en el paddock.

El asesor italiano subrayó que el auto fue suficientemente competitivo para llegar a la Q3, pero insistió que aún falta lograr que ambos monoplazas estén a la altura: “Está claro que el auto era lo suficientemente competitivo para llegar a la Q3, pero todavía nos falta tener los dos autos donde deberían estar”. Sobre Colapinto, Briatore reconoció la superación del primer corte pero sostuvo que “quedó demasiado lejos como para alcanzar la Q3, algo que debemos mejorar si queremos ponernos en una posición más competitiva con ambos autos”.

*Colapinto analizó su clasificación en Austria

La jornada volvió a dejar a Alpine entre los equipos con mayor desafío de cara al domingo. Briatore remarcó que sumar puntos en Austria es prioritario por la posición de la escudería en el campeonato de constructores: “Veremos qué nos depara la carrera. Va a hacer calor, la estrategia y la gestión de los neumáticos serán clave, y cada vez se vuelve más importante sumar puntos dada nuestra posición actual”.

El que también dio su mirada sobre la clasificación fue Colapinto, que tras su eliminación en Q2, señaló que el equipo creció respecto a las tandas de entrenamientos: “Se avanzó”. Sin embargo, el piloto argentino lamentó el margen ajustado que lo dejó fuera de la lucha por la Q3: “Creo que cometí un pequeño error en la 3 y acá que está todo tan cerca y tan pegado es muy difícil. Una pena porque cuando veo que estoy a una décima del Top 10 me da un poco de bronca. Hay que seguir trabajando”.

Colapinto recalcó que se sintió más cómodo con el auto y reconoció mejoras desde su debut en Alpine, aunque señaló que “hay que seguir progresando”. El piloto oriundo de Pilar comentó que el equipo hizo cambios en el monoplaza durante el fin de semana y mostró intención de luchar por los puntos en carrera.

“Creo que en las curvas lentas, con respecto a Canadá, mejoramos mucho. Me está faltando ahora en curva rápida un poco de confianza con el auto y acá está lleno de curvas rápidas”, analizó el joven de 22 años. Además, admitió que el viento en el circuito complicó aún más la clasificación.

Colapinto saliendo de los boxes en el circuito Red Bull Ring (REUTERS/Jakub Porzycki)

“En general, hemos dado un buen paso desde donde estábamos ayer, pero siento que había más ahí fuera hoy. Cuando ves lo pequeños que son los márgenes, es muy estrecho, así que sin el pequeño error en la curva 3 que nos costó una décima y media, probablemente nos costó la oportunidad de avanzar a la siguiente sesión”, concluyó en declaraciones que difundió el equipo.

En el caso de Gasly, también dejó su mirada sobre ese trompo en plena recta del Red Bull Ring cuando buscaba la última vuelta rápida para subir en el clasificador. “Creo que estaba empujando mucho e hice un error. Sentía que tenía un poco de tiempo para ganar en esa última curva después de mi vuelta en la Q2 y fui a por ello. Lamentablemente, cuando giré, no logré que el auto rotara como quería. No tomé el vértice como quería, aceleré e intenté girar el auto. Al final, no salió como esperaba. No estoy contento con eso”, dijo Pierre ante los medios en Austria.