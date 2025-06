Estaba sentado entre el público, sorprendió al ser elegido en el Draft y abrió un debate en la NBA: el curioso caso del “Jokic chino”

La elección del chino Yang Hansen en el Draft de la NBA 2025

La edición 2025 del Draft de la NBA dejó su mayor sorpresa a mitad de la primera ronda, cuando los Portland Trail Blazers seleccionaron al pívot chino Hansen Yang con la elección número 16. La decisión tomó por sorpresa hasta al propio joven de 19 años y 2,18 metros, que había asistido como un simple espectador y no como invitado a la sala verde donde se sentaron los grandes talentos de la lotería. Ninguna proyección dentro de los especialistas lo ubicaba tan alto ya que la mayoría lo situaban al final de la primera ronda o incluso en la segunda.

Tras su selección, se hizo viral su historia. Yang es conocido en el ambiente del básquet como “el Jokic chino” por su capacidad de pase y visión de campo, cualidades que lo hicieron viral durante el Draft Combine (pruebas en cancha para los elegidos) con jugadas que generaron comparaciones con el pívot serbio de los Denver Nuggets. Vestido todo de blanco y con mucha elegancia, celebró de manera eufórica el anuncio de Adam Silver antes de bajar de las gradas del Barclays Center para estrechar la mano al comisionado de la NBA, en un gesto que rápidamente recorrió las redes sociales.

Su elección se concretó tras que los Blazers acordaron un intercambio con los Memphis Grizzlies: Portland cedió al pick 11, Cedric Coward, y recibió además de Yang la selección número 16, una primera ronda sin protección de 2028 y dos selecciones de segunda ronda. Así, la franquicia apuntaló su rotación interior, que ya cuenta con Donovan Clingan.

Yang viene de jugar para los Qingdao Eagles en la liga profesional de China, donde promedió 16,6 puntos, 10,5 rebotes y 2,6 tapones la última temporada. En sus dos campañas en la CBA, acumuló medias de 15,8 puntos, 10,7 rebotes, 3,5 asistencias y 2,4 tapones por partido en 96 encuentros. La enorme envergadura del jugador quedó en evidencia cuando, al levantar los brazos, sus dedos quedan a solo 23 centímetros del aro. Este joven chino, que está próximo a cumplir 20 años, fue elegidos en los últimos dos años al Juego de las Estrellas del básquet de su país, así como también recibió el premio de Novato del Año (2024) y de Jugador Defensivo del Año.

Cuando se escuchó su nombre promediando la primera ronda, la sorpresa fue total dentro y fuera del estadio. Hansen admitió que esperaba ser elegido al final de la ronda incial: “Esto superó mi imaginación más salvaje”, aseguró a través de su intérprete. El pívot relató que apenas se había reunido con la dirigencia de los Trail Blazers un mes atrás, con buena sintonía, pero que nunca previó ser elegido tan arriba. “Fue una gran sorpresa haber sido seleccionado en el puesto 16”, enfatizó.

Cómo juega el chino Yang Hansen, la sorpresa del Draft de la NBA 2025

El mundo de la NBA no tardó en reaccionar y su puesto en el Draft generó debate. Analistas de diversos medios catalogaron la movida de Portland como la mayor sorpresa de la noche. “Si Egor Demin se fue a Brooklyn con un 6,8 en la escala de asombro sobre 10, este jugador tiene un 9,5”, comentó Matt Norlander de la cadena CBS. Un ejecutivo de la liga sentenció sobre la jugada que llevaron adelante los ojeadores de Portland: “Es la elección más descabellada que he visto nunca. Esos puestos están en juego”. Shams Charania, periodista de ESPN y reconocido por ser el gurú de las transferencias en el mejor básquet del mundo, también marcó como “sorpresa” la apuesta de Portland. El nombre de Yang ni siquiera figuraba en el último mock draft de primera ronda del New York Post.

Hansen Yang es el primer jugador chino en ingresar al draft de la NBA desde 2016, cuando Zhou Qi y Wang Zhelin fueron seleccionados por los Rockets y los Grizzlies, respectivamente. El informe de NBA.com proyecta que Yang tiene potencial de estrella en su posición, aunque deberá sumar masa muscular para destacarse entre los pivotes del mundo.

En un análisis previo que hizo el periodista Kevin O’Connor de Yahoo, el especialista en seguir a los jóvenes talentos que desembarcaron en la NBA dio precisiones sobre el juego de Yang. “Es un enorme chino que anota con el arte de la vieja escuela, pasa bien y limpia el cristal. Pero su lentitud de pies y su falta de rango de tiro determinarán si puede llegar a ser profesional”, inició la mirada previa antes del Draft.

Yang Hansen con la gorra de los Memphis Grizzlies antes de ser cambiado a Portland (Brad Penner-Imagn Images)

En cuanto a su descripción de su trabajo en la zona pintada, O’Connor escribió: “Tiene un gran bagaje en el poste, con un juego de pies suave, movimientos primarios y la sensación de hacer contraataques. Cuando se posiciona bien en el poste, es difícil de parar. Esta habilidad para anotar cerca del aro también se traduce en lanzamientos de canasta”. En relación a los pases, también destacó su habilidad. “Gran visión de pase para un hombre grande. Toma decisiones rápidas y suele dar pases precisos. Su equipo chino incluso lo utilizaba en ataque. Puede ofrecer una buena creación de juego en los pases”. Con respecto a lo sobresaliente de su defensa, subrayó su trabajo interior: “Fue un excelente protector del aro y reboteador en China, utilizando su enorme corpulencia para disuadir a los rivales y aspirar tableros. Tendrá que demostrar que puede trasladarlo a la competición NBA sin caer en problemas de faltas, pero la capacidad está ahí”.

Entre las debilidades, el periodista de Yahoo remarcó su defensa en el perímetro, y la poca efectividad en los lanzamientos externos. “Encestó sólo el 28% de sus triples, el 29,2% de sus lanzamientos de 2 puntos y el 66,8% de sus tiros libres. No hay muchas pruebas de que sea capaz de lanzar con eficacia”.

Más allá de la sabida elección de Cooper Flagg como número 1 en la selección del Draft de parte de los Dallas Mavericks, la sorprendente aparición de un gigante chino le devolvió a la NBA aquella época en la que un tal Yao Ming revolucionó a la mejor liga de baloncesto en todo el mundo.