Los rumores de romance entre Carlos Alcaraz y una ex ganadora del US Open que sorprenden al mundo del tenis

Alcaraz y Raducanu, ¿solo una amistad?

El mundo del tenis se vio sorprendido en las últimas horas, y el motivo de esta novedad no tiene relación al próximo inicio de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, pero sí con el último ganador del preciado trofeo sobre césped: Carlos Alcaraz. Los rumores sobre el ex número 1 y actual N° 2 del ranking ATP volvieron a salir a la superficie en torno a una posible relación amorosa con su colega, Emma Raducanu, tras la confirmación de que harán dupla en el dobles mixto del US Open.

El renovado formato que, según precisó Eurosport, se desarrollará del 19 al 20 de agosto, tendrá varios protagonistas de élite mundial, entre ellos Novak Djokovic y el N°1 Jannik Sinner, aunque la presencia de Alcaraz y Raducanu en dúo despertó más sospechas. Vale recordar que ella no pasó inadvertida dentro del público que vio la final ganada en 2024 ante Nole. “No sé si vino a la final o si vino a verme a mí. Quién sabe, habría que preguntárselo a ella”, tiró Charly en aquella oportunidad.

A pesar de que los protagonistas lo niegan, las últimas frases de la británica de 22 años para la cadena BBC aumentaron las especulaciones ante la consulta sobre si estaba al tanto del rebote producido en redes sociales por el presunto romance: “Me alegra que Internet se esté divirtiendo y que estemos entreteniendo a todos”.

El US Open 2021 es el único título WTA en la carrera de Emma Raducanu (Crédito: Reuters/Paul Childs)

La N° 38 de la WTA explicó el origen del vínculo entre ambos, que se remonta a cuatro años atrás: “Lo conozco desde hace mucho. Éramos amigos y hablábamos incluso antes de ganar nada. En Wimbledon 2021 lo empecé a conocer más. Y después llegó el US Open 2021. Él siempre jugaba un día antes que yo. Así que veía cómo ganaba y eso me daba motivación para hacer lo mismo”.

El Abierto de los Estados Unidos marcó un antes y un después en sus prometedoras carreras porque la raqueta española llegó a los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera (abandonó por lesión perdiendo 3-6 y 1-3 contra Félix Auger-Aliassime), pero la nota de ese torneo la dio Raducanu: ganó 10 partidos seguidos y levantó el trofeo proviniendo de la Qualy.

De hecho, la ganadora de aquella competición recordó con especial énfasis un triunfo del murciano: “Recuerdo que le ganó a Stef (Tsitsipas) en tercera ronda y fue un gran triunfo, su momento de eclosión en un gran torneo: fue fantástico, en cierto modo, vivir ese torneo juntos y seguir avanzando por el cuadro. Ambos nos manteníamos en contacto todo el tiempo. Fue bonito”. En esa oportunidad, venció al entonces tercer preclasificado por 6-3, 4-6, 7-6, 0-6 y 7-6 en cuatro horas y siete minutos. Por esa época, se convirtió en el jugador más joven en derrotar a un jugador del Top 3 en el US Open en la historia de la era abierta, según precisó la página oficial del US Open.

Carlos Alcaraz ganó cinco Grand Slam en su trayectoria (Crédito: Reuters/Peter Cziborra)

Sus auspiciosas presentaciones se bifurcaron con el paso de los años. Carlos Alcaraz se transformó en el heredero de un país que perdió a un símbolo como Rafael Nadal, mientras que Emma Raducanu sufrió muchas lesiones y llegó a estar afuera del Top 200.

“Todavía tenemos una buena relación, aunque está claro que él me ha superado. Creo que todos valoramos esos vínculos que creamos cuando éramos más jóvenes, porque cuando te hacés más conocido o sos más exitoso, te das cuenta de que querés volver a hablar con la gente que conocés desde pequeño, sentís que ahí hay una conexión genuina y real: los amigos a los que conocés desde hace mucho tiempo significan más para vos”, señaló la nacida en Toronto, Canadá, y nacionalizada británica.

Además, Raducanu le dejó un tierno comentario a Alcaraz relacionado a su habilidad en la disciplina: “Siempre tiene una sonrisa en la cara y lo disfruta. Por eso creo que es capaz de hacer tiros tan increíbles, de revertir puntos que quizás no le favorecen y de sacar tiros tan ridículos”.

"Vamos compañero": la historia de Emma Raducanu compartida por Carlos Alcaraz en Instagram después de confirmarse que serían dupla en el dobles mixto del US Open

En dichos recogidos por el medio británico Express, la mujer detalló cómo tomó la decisión de hacer pareja con él durante la breve competición que será anterior al inicio del cuadro de individuales (arranca el 24 de agosto): “Cuando Carlos (Alcaraz) me invitó a jugar, me sorprendió mucho y me emocioné. Por supuesto, tenía que preguntar a mi equipo si ellos querían que yo jugara el dobles. Yo iba a decir que sí, pero simplemente tenía que pasar por la formalidad de preguntarle a mi entrenador. Compartir la cancha con él va a ser especial. Voy a tener que mantenerlo a raya”.

En este sentido, Charly explicó por qué la eligió y le dejó un tremendo elogio: “Pienso que no podría jugar mejor si no fuera con Emma”. “Cuando el torneo me dijo que si quería participar, yo dije que sí, que era algo bonito y la verdad es que mi primer pensamiento para compañera fue Emma. Tenemos la misma edad, nos conocemos desde hace tiempo y nos llevamos muy, muy bien. Se lo preguntamos y no tardó mucho en decir que sí. Va a ser muy divertido. Ella va a ser la jefa en la cancha”, detalló el hombre de 22 años.

Lo cierto es que los rumores van en crecimiento, mucho más después de la presencia de Raducanu en la tribuna de Queen’s viéndolo durante el cruce de semifinales ganado contra Roberto Bautista Agut en sets corridos (venció en la final al checo Jirí Lehecka).

La aparición de ambos en Flushing Meadows será uno de los atractivos de este novedoso formato, que tendrá parejas conformadas por Jannik Sinner y Emma Navarro, Olga Danilovic y Novak Djokovic, Iga Swiatek y Casper Ruud, Naomi Osaka y Nick Kyrgios, Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas, y Aryna Sabalenka y Grigor Dimitrov, divulgó EuroSport. La fuente citada afirmó que habrá una bolsa de premios de USD 1 millón y se jugará con una modalidad distinta: al mejor de tres sets, con parciales a cuatro juegos, sin ventajas y con un ‘super tie break’ como tercer set.