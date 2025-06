Guardiola elogió el golazo del Diablito Echeverri, reveló un detalle desconocido del ex River y confirmó por qué salió en el entretiempo

Claudio El Diablito Echeverri vivió un día especial en el Manchester City al convertir su primer gol en el equipo inglés durante su primera titularidad, en el encuentro por la segunda fecha de la Fase de Grupos del Mundial de Clubes 2025.

El juvenil argentino, proveniente de River Plate, mostró su capacidad con un tiro libre que le permitió colaborar en la contundente victoria 6-0 sobre Al Ain y aseguró el pase del conjunto dirigido por Pep Guardiola a los octavos de final.

El mediocampista chaqueño, que hasta ahora solo había disputado cinco minutos contra el Fulham en la Premier League y catorce frente al Crystal Palace en la final de la FA Cup, recibió la oportunidad de ingresar desde el arranque. A los 26 minutos del partido, jugado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Echeverri se perfiló frente al balón tras una falta al borde del área. Aunque a su lado se encontraba Bernardo Silva, uno de los jefes de experiencia del equipo, Echeverri pidió la pelota. Con una corta carrera y la mirada fija en el arco defendido por Khalid Eisa, ejecutó el tiro libre y puso la pelota en el ángulo superior izquierdo, desatando el festejo de sus compañeros y de la afición del City presente en el estadio.

La actuación del joven argentino no pasó desapercibida para su entrenador. En la conferencia de prensa posterior al partido, Pep Guardiola habló sobre el proceso de adaptación del ex River y destacó la disciplina individual que mostró en los entrenamientos: “Quiero contarles algo: la temporada pasada, cuando llegó, después de cada entrenamiento se quedaba practicando tiros libres solo. Hoy ese trabajo tuvo su recompensa”.

Guardiola también remarcó la diferencia entre Echeverri y otros futbolistas del plantel a la hora de buscar la mejora en la pelota parada: “Desde que llegó la temporada pasada, tres o cuatro meses con nosotros, al final de los entrenamientos practicaba los tiros libres solo con el portero y la barrera. Los demás no lo hacían”. El técnico catalán agregó: “Practicaba y practicaba, y el esfuerzo dio frutos, tuvo el valor y la calidad. Cuando practicas, es como en el golf o el baloncesto, cuanto más practicas, más posibilidades tienes. Fue un gol fantástico y es un jugador increíble en espacios reducidos”.

El primer gol de Echeverri se vio empañado por una molestia en el tobillo que lo obligó a retirarse en el entretiempo. Pese a ese contratiempo, Guardiola valoró su actuación: “Desafortunadamente no pudo continuar después del descanso por un problema en el tobillo, pero fue genial que en sus primeros minutos en esta competición hiciera un gol espectacular. El tiro libre fue realmente bueno”. El técnico sumó luego un mensaje de respaldo al talentoso mediocampista: “Cuando otros no entrenan, no marcan goles… Es un jugador increíble, tiene un gran talento en espacios reducidos. Estoy muy contento por él, fue un golazo”.

En el grupo G del Mundial de Clubes, Manchester City y Juventus llegan igualados con seis puntos y una diferencia de gol de +8, después de sus respectivas victorias ante Wydad Casablanca y Al Ain. El ranking del grupo se resolverá este jueves 26 de junio, cuando ambos equipos se enfrenten en el Camping World Stadium de Orlando. El primer puesto permitirá evitar un posible cruce ante Real Madrid en octavos de final, aunque el equipo español todavía debe definir su clasificación contra el Salzburgo.

Echeverri convirtió su primer gol en Manchester City (AP)

Sobre el momento del City en el certamen, Guardiola expresó: “Lo importante es que estamos en la siguiente fase”. Y añadió: “Queremos pasar y, al final, tarde o temprano, tenemos que enfrentarnos a los mejores equipos. Ves a los equipos brasileños y a los grandes europeos, no es algo que nos preocupe mucho”. Cerró su análisis con una mirada optimista: “Tenemos cuatro días para jugar contra la Juventus y luego el siguiente rival. Feliz de estar una semana más aquí en los Estados Unidos”.

El próximo partido determinará el destino del City y de Juventus en la fase de grupos del torneo. El duelo será el jueves 26 de junio a las 16 (hora de Argentina).