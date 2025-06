La postura que adoptaría River Plate en el mercado de pases durante el Mundial de Clubes

En River Plate aseguran que están focalizados en el Mundial de Clubes y que avanzarán con los refuerzos una vez finalizada su participación en el certamen internacional (REUTERS/Mike Blake)

Mientras River se jugará el pase a los octavos de final del Mundial de clubes mañana en el Lumen Field de Seattle ante el Inter de Milán, el otro líder del Grupo E, varias informaciones surgieron sobre los nombres que el Millonario tiene en la mira para reforzarse durante este semestre.

Producto del revuelo mediático que se originó, en el club de Núñez optaron por tomar una postura. “Hasta que no termine el Mundial de Clubes, River no va a avanzar negociaciones con ningún jugador, ni hablar con ningún presidente”, le confiaron desde el club de Núñez a Infobae.

“River está enfocado en esta competencia”, le remarcaron a este sitio. Ante este cuadro de situación, en caso que los conducidos por Marcelo Gallardo avancen a la siguiente instancia, el director técnico no tendría caras nuevas. De esta manera, la prioridad hoy pasa por cerrar el boleto a los octavos de final y llegar lo más lejos posible en esta primera edición del Mundial de Clubes.

No obstante, esto no quiere decir que River Plate no tendrá caras nuevas. La dirigencia trabajará para traer refuerzos pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores, donde chocaron contra Libertad de Paraguay (la ida será el 14 de agosto en el Estadio La Huerta de Asunción, mientras que la vuelta se disputará el 21 de agosto en el Estadio Monumental de Buenos Aires).

Uno de los nombres, como ya anticipó este medio, es Maxi Salas, una de las principales figuras de Racing. En Avellaneda no quieren saber nada con perder al delantero, a quien le ofrecieron una mejora salarial (con suba de su cláusula). Vale destacar que actualmente su tarjeta de salida ronda los 8 millones de dólares limpios, por lo que se debería desembolsar más de 9.2 millones de la moneda estadounidense.

Incluso Marcelo Gallardo ya habría mantenido contactos con el atacante para saber si estaba dispuesto a sumarse al equipo. Algo que el propio entrenador dejó entrever durante una entrevista con ESPN. “Primero tenés que tener una intención del jugador, esto es normal. Vos necesitás saber si está dispuesto a venir a un lugar, que puede o no suceder, porque después hay condiciones, hay negociaciones”, manifestó.

Otra de las variantes que asoman en Núñez es la del polifuncional zurdo Román Vega, cuyo pase pertenece a Argentinos Juniors (antes pasó por el Barcelona de España). El Millonario estaría dispuesto a ofrecer un monto cercano a los 6.3 millones de dólares por el 80 por ciento de su ficha; sin embargo, en el Bicho pretenden una cifra mayor. Vale destacar que la puja por el futbolista no será sencilla, ya que en la discusión por sus servicios también se encuentran clubes europeos como el Ajax de Países Bajos y el Zenit de Rusia. En Núñez, por expreso pedido del entrenador, también saldrán a la búsqueda de un mediocampista central y un volante ofensivo.

Se montará el “River Place” en Victory Hall, un punto de encuentro para los simpatizantes del millonario situado a metros del Lumen Field

Por otra parte, desde este martes, los hinchas de River que viajaron a Seattle para el Mundial de Clubes dispondrán de un espacio especial para reunirse antes del partido frente al Inter de Milán. Se montará el “River Place” en Victory Hall, un punto de encuentro situado a metros del Lumen Field, en 1201 First Ave. S.

Este lugar funcionará tanto el 24 de junio, a partir de las 17, como el 25 de junio, desde las 13 hasta el inicio del partido, permitiendo a los simpatizantes compartir la previa en un entorno pensado para ellos.

Victory Hall ofrecerá una variedad de opciones para los asistentes. Habrá foodtrucks con propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades recreativas para toda la familia. Además, los presentes podrán ver partidos del Mundial en pantallas distribuidas en el recinto y recibirán banderas de River como recuerdo. La convocatoria está dirigida a quienes lleguen a Seattle desde distintas partes del mundo, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes del semestre.

En caso de pasar de zona, el Millonario se mediría contra uno de los integrantes del Grupo F (los que siguen en carrera son Fluminense de Brasil, Borussia Dortmund de Alemania o Mamelodi Sundowns de Sudáfrica). Si finaliza primero, viajará a Charlotte; mientras que si es escolta de su grupo irá a Atlanta.