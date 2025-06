10 frases de Gallardo tras el empate de River: la bronca por no poder marcar el gol y las bajas para el partido con Inter

River Plate empató 0-0 con Rayados de Monterrey en la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Clubes y buscará su clasificación a octavos de final el próximo miércoles cuando se enfrente en Seattle con el Inter de Milán. Luego de la igualdad, Marcelo Gallardo analizó el encuentro y lamentó no haber podido ganar un partido que le fue favorable desde el juego.

“Podíamos haber ganado el partido, es una pena. Creo que hicimos méritos para ganarlo. Tuvimos situaciones ante un rival que hizo lo suyo en el primer tiempo, sobre todo entre los 15 y los 30 minutos. Generamos situaciones, por eso es una pena, pero estoy contento por el equipo”, dijo el Muñeco en declaraciones a DAZN desde el campo de juego.

En cuanto al trámite del partido, en el que se vio fricción en la mitad de la cancha y algunos tramos de mucha paridad, Gallardo expresó: “Era normal porque se enfrentaron dos buenos equipos que se venían estudiando. Iniciamos bien el primer tiempo, ellos retomaron el control, pero en el segundo tiempo tuvimos situaciones y mejoramos. Tuvimos mejor postura como equipo”.

Por el lado del rearmado que deberá hacer para el encuentro ante Inter debido a las suspensiones de Enzo Pérez, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño, el entrenador indicó que tendrá tiempo para pensar en los cambios y puntualizó: “En estas competencias cortas, con mucho desgaste, puede pasar y veremos cómo nos armamos para el partido que viene”.

Marcelo Gallardo da indicaciones en el duelo ante Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes (REUTERS/Mike Blake)

Luego, el DT amplió conceptos en la conferencia de prensa y destacó que prefiere enfocarse en lo realizado ante Monterrey antes de comenzar a pensar en Inter: “Lo que observé de nuestro equipo que fue una clara superioridad por muchos momentos del partido, con una postura en la cual no hay nada que reprocharse. Ellos generaron alguna contra, pero nada más que eso. Después impusimos condiciones y nos faltó el gol. En esa mala puntería fallamos y en el segundo tiempo tuvimos una postura diferente. Monterrey no nos pateó al arco y no pudimos definir el partido. Nos faltó coronar".

MÁS FRASES DE MARCELO GALLARDO:

- Las bajas para el partido con Inter: “Es una competencia corta, en la que las amarillas cuentan y que nos dejan afuera a varios jugadores. Tenemos que rearmarnos. Yo veo el vaso medio lleno, si ves la tabla de posiciones a Inter le costó ganar. Jugaremos el próximo con muchísima cabeza también”.

- El sistema de competencia y desempate en los grupos: “No es algo que pueda desarrollar y decir si es o no justo. Hay muchas cosas que son injustas y están impuestas”.

- Cómo vive Europa y Sudamérica el Mundial de Clubes: “Es una competencia mundial. Ningún equipo viene de paseo, ni de Europa, ni de Sudamérica ni de ningún otro continente. Nosotros nos emocionamos de una manera diferente. Después, todo lo demás, cada continente lo toma como quiere. Nosotros lo vivimos de esta manera”

- La chance de que Kranevitter juegue ante Inter: “Todos los futbolistas son claves de los que están en la lista. Tienen que estar preparados, no sólo él”.

- La paridad en el Mundial de Clubes: “En el fútbol es normal. Hay equipos que pueden comprar jugadores, pero hasta ahora no se ha visto esa supremacía y bienvenido sea. El fútbol se emparejó. Hoy el Inter estuvo a pocos minutos de no poder ganarle al equipo japonés, que nosotros le ganamos con holgura”.

- Su enojo por no poder ganarle a Monterrey: “Tengo que estar tranquilo, tengo que llevar serenidad, evaluar la situación. Es bueno estar con bronca, porque si no te pasa nada... Me parece perfecto que los jugadores lo hayan expresado. Pero sí estoy con bronca por no haber ganado. Tengo que pensar en el próximo con tranquilidad”.

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo fue superior en cuanto al juego a su par mexicano, pero no pudo concretar las situaciones más claras para abrir el marcador y quedó con 4 puntos en la cima de la zona junto con el elenco italiano, que en la previa se impuso en el cierre por 2 a 1 sobre Urawa Red Diamonds de Japón.

En la última jornada, el Millonario se jugará su boleto a la segunda fase del torneo internacional ante el subcampeón de la Champions League. Con un triunfo ante los italianos o un empate 2-2 o más goles avanzará de ronda, independientemente de lo que ocurra en el duelo entre Monterrey (2) y el eliminado Urawa Red Diamonds (0). Por su parte, los mexicanos deberán ganarle a los asiáticos para aspirar a tener un cupo entre los mejores 16 conjuntos del certamen.

LAS POSICIONES DEL GRUPO E DEL MUNDIAL DE CLUBES: