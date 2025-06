El inesperado guiño de Messi a Cristiano Ronaldo tras brillar en el Mundial de Clubes

El elogio de Messi a Cristiano Ronaldo

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominaron la escena del fútbol por más de una década. Ya en la recta final de sus carreras, ambos reconocen que fue una época dorada la que atravesaron. Esta vez fue el turno de la Pulga que, luego de la victoria del Inter Miami frente al Porto por el Mundial de Clubes, compareció ante los medios y le dedicó un guiño al portugués.

“La competencia era dentro de la cancha. Cada uno quería hacer lo mejor para su equipo, en el momento en el que le tocaba y en el lugar en el que estaba cada uno, pero obviamente todo quedaba dentro de la cancha”, comenzó Messi al ser consultado por las declaraciones de CR7, quien había expresado que tiene “cariño” por el argentino.

“Después, fuera de la cancha somos dos personas normales. No somos amigos, obviamente porque no compartimos mucho tiempo juntos, pero sí lo que compartimos siempre fue con mucho respeto”, sumó.

Luego, sentenció: “Yo tengo mucha admiración por él, por la carrera que hizo y sigue haciendo, porque sigue compitiendo al máximo nivel. No es nada raro, es como tiene que ser”.

La explicación de Messi sobre su golazo ante el Porto

“La verdad es que fuimos rivales durante muchos años, pero ya he dicho en un par de entrevistas que estamos ahí en el escenario hace 15 años. Recuerdo que antes él, ahora no sé si habla un poquito inglés, pero Messi no hablaba nada de inglés. Yo le traducía cuando nos explicaban en la gala lo que teníamos que hacer. Y yo le traducía. Tengo un cariño por él porque a mí siempre me trató bien y me respetó mucho como yo a él”, fueron las palabras que expresó el portugués con respecto a la relación con el astro rosarino.

Por otro lado, en diálogo con DSports, Messi explicó el golazo de tiro libre que le marcó al Porto: “Vi que el arquero se había parado un poco en el medio y que había dejado espacio cerca del palo de él. Estaba cerca, así que era difícil que la pelota bajara por arriba de la barrera, porque tienen gente alta. Es una pelota que sale muy rápido. Tuve la suerte de que salió de esa manera y entró justo ahí”.

La declaración de Messi sobre el récord de tiros libres

Con ese tanto de pelota parada, llegó al gol número 68 de tiro libre y superó al serbio Sinisa Mihajlović en el sexto lugar de la selecta lista que lidera el brasileño Marcelinho Carioca con 78. Por lo que comentó: “Más allá de que son estadísticas, es lindo porque es una cosa que fui mejorando a lo largo de mi carrera y fui aprendiendo y lo intenté mejorar día tras día. Es lindo estar ahí arriba, entre los que más hicieron”.

La definición de Messi sobre el presente de la selección argentina

Luego, habló sobre la actualidad que vive la selección argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América 2021 y 2024: “Hay que disfrutar el momento que estamos viviendo, ya son varios años que venimos compitiendo de esa manera, ganando cosas importantes en el medio. Es una de las virtudes que tiene este equipo”.

Finalmente, dio detalles de la dolencia que sufrió en el duelo con el elenco portugués: “Es una molestia que tengo desde ya hace tiempo en el cuádriceps. Es algo que lo vengo manejando”.

Messi habló sobre la molestia que sufrió en el duelo con el Porto