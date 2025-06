Una ex figura de la NBA atravesó un trasplante de corazón y conoció a la familia del donante que le salvó la vida: “Es mi héroe”

Scot Pollard recibió un trasplante de corazón y conoció por primera vez a la familia del donante que le salvó la vida

Scot Pollard volvió a vivir. El gigante de 2.11 metros de altura, que supo brillar en la NBA durante 11 temporadas, recibió un trasplante de corazón en febrero de 2024 que le dio una nueva oportunidad, ya que sin esa intervención su vida corría serios riesgos. Con 50 años, el ex basquetbolista ganó uno de los partidos más difíciles y pudo conocer personalmente a la familia del donante del órgano que hoy late en su pecho.

“Gracias por cuidar de ese gran corazón suyo. Estamos agradecidos de saber que es amado y seguirá dando amor. Significa el mundo para nosotros. Ha inspirado a personas en su propia familia a donar y ser héroes como él”, fue el mensaje que Pamela Angell le envió a Pollard tras conocer que el corazón de su esposo, Casey Angell, seguía latiendo en el cuerpo del ex jugador que ganó un anillo de campeón en la NBA con la camiseta de Boston Celtics, en 2008.

Luego de esas hermosas palabras, el encuentro se hizo posible tras varios intentos y fue grabado para el documental que emitirá ESPN llamado Heart of Pearl (Corazón de Perla), que cuenta la historia de Pollard y su trasplante. En las emotivas imágenes que se divulgaron, se puede ver al ex jugador recibiendo a la familia de su donante, que pudo escuchar los latidos del corazón con un estetoscopio. Las lágrimas no pudieron ocultarse.

La historia del encuentro final tuvo algunos capítulos previos y todo comenzó cuando Pollard optó por escribir una carta a la familia de su donante, con la esperanza de poder conocerlos. “Mi nombre es Scot. Vivo en Indiana y escribo esta carta para expresar mi agradecimiento eterno, y el de mi familia, por el regalo de vida de su ser querido. Mi esposa, mis cuatro hijos, nuestra familia extendida y amigos estamos eternamente agradecidos”, expresó la estrella de la NBA.

Scot Pollard tras el trasplante de corazón en febrero de 2024 (Instagram)

En la misiva, Pollard manifestó su deseo de encontrarse con la familia para agradecerles en persona y les aseguró que el corazón de su ser querido sería cuidado y amado. Además, compartió en sus redes sociales que ya había comenzado a promover la concienciación sobre la donación de órganos en su comunidad y a nivel nacional, colaborando con diversas redes de donantes. “Su ser querido es nuestro héroe y vivirá para siempre a través de mí y de nuestros esfuerzos por lograr que más personas sean héroes desinteresados como él. Realmente es mi héroe”, finalizó.

La vida de Scot Pollard dio un giro cuando una condición genética provocó que su corazón latiera unas 10.000 veces adicionales cada día, lo que finalmente lo llevó a requerir un trasplante. La misma enfermedad había causado la muerte de su padre cuando Scot tenía 16 años, mientras este esperaba un órgano compatible. Tras la cirugía, Pollard declaró a ESPN: “El hecho de que pueda ser papá el mayor tiempo posible valió completamente la pena”, haciendo referencia a su rol como padre de cuatro hijos.

El proceso de donación de órganos en los Estados Unidos mantiene el anonimato entre la familia del donante y el receptor, a menos que ambas partes decidan establecer contacto. Según detalló el medio People, cinco meses después de su operación, Pollard optó por escribir una carta a la familia de su donante, con la esperanza de poder conocerlos.

Scot Pollard y su esposa (Instagram)

En noviembre de 2024, Pollard y Pamela conversaron por teléfono y acordaron reunirse en persona. El encuentro tuvo lugar el pasado 17 de marzo, más de un año después del trasplante. En esa ocasión, el ex jugador conoció a la esposa del donante, a su hijo William, de 12 años, y a la hermana de Casey, Megan. Todos se abrazaron y escucharon a William relatar historias sobre su padre. “Sentí una conexión ahí. Sé lo que se siente como niño perder a tu padre”, compartió el jugador en testimonios que recogió People.

La historia de la lucha de Pollard por su salud y su proceso de trasplante ha sido documentada para la película Corazón de Perla. El testimonio de ambas familias sirvió para inspirar a otros a considerar la donación de órganos y a valorar el impacto que un solo acto puede tener en la vida de muchas personas.