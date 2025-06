El objetivo especial que tendrá Argentina durante la serie que jugará como local en la Billie Jean King Cup

Mercedes Paz es la capitana de la Selección Argentina de Tenis YPF que representa al país en la Billie Jean King Cup (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La Selección Argentina de Tenis Femenino YPF vuelve a tener una chance, por quinto año consecutivo, de pelear por el ingreso al Grupo Mundial. La capitana Mercedes Paz sabe que “luchar por ese puesto es difícil”, aunque la idea es “volcar toda la experiencia” acumulada en este ciclo de siete años, para “enfrentar con mucha alegría a nuestras rivales”. Es que este jueves, la Federación Internacional de Tenis (ITF) sorteó los grupos de los Playoffs y determinó que el combinado nacional integrará el Grupo C, junto a Suiza y Eslovaquia-. La instancia se disputará entre el 14 y 16 de noviembre próximos en el Córdoba Lawn Tenis Club, la sede postulada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Si bien el equipo no está confirmado, ya comenzaron los sondeos previos, en especial, por Solana Sierra y Lourdes Carlé. La fecha es ideal para contar con todas las jugadoras: es fin de temporada, Argentina será local y se jugará sobre polvo de ladrillo, todo lo que se podría desear en estos casos. Además, es una gran oportunidad para que las protagonistas se muestren ante su público y consigan algo que no se logra desde 2019, regresar al Grupo Mundial. Si no hay lesiones, la capitana seguramente reciba el sí de cada jugadora que sea convocada.

“Estamos muy contentas con la localía. Falta todavía, pero las chicas están bien. Solana es la que está liderando con ranking de Top 100 y tenemos a Lourdes peleando para regresar. Después está Juli Riera, que si bien perdió ranking, creo que tiene un nivel mucho más alto”, repasó la tucumana respecto con quiénes podrá contar en la citación. La ausencia, al menos por ahora, es la de Nadia Podoroska. “Se está recuperando de una lesión, ojalá que pronto pueda estar de vuelta compitiendo. También podríamos contar con Jazmín Ortenzi, a quien le tengo mucha fe para que se pueda meter mucho más arriba y Luisina Giovannini. Tiene apenas 18 años, pero está jugando bien y viene con confianza. Yo creo que tenemos un equipo competitivo”, analizó Mercedes.

Mercedes Paz lleva siete años como capitana de la Selección Argentina

¿La quinta será la vencida?<b> </b>

Evidentemente, éste no será el mejor equipo que logró conformar, al menos por posición en el ranking, aunque varios de los nombres se repiten de las anteriores oportunidades en que enfrentó siempre a equipos superiores en cuanto a ranking. Algunas de esas ocasiones se definieron por escaso margen y bien podrían haber quedado para las chicas argentinas, aún en condiciones desfavorables. Desde Kazajistán a Brasil, de Córdoba a San Pablo, el repaso de las cuatro series playoffs disputadas hasta el momento con Paz como capitana.

La primera ante Kazajistán

El 17 de abril de 2021, Argentina recibía de local al equipo asiático, que llegaba con una Top 20 y una Top 30. “Fue cuando jugamos en Córdoba -recordó Mercedes Paz-, veníamos de ganar la serie en Chile, con Podoroska jugando muy bien y era en plena pandemia. Me acuerdo que se hicieron tres torneos en Argentina, uno en Buenos Aires y dos en Córdoba y las chicas estaban con muy poca competencia encima. Y yo terminé de formar el equipo después de eso. Convoqué a Nadia (Podoroska), que era la N° 1, a Lourdes (Carlé), que todavía tenía ranking 450, a Vito Busio y a Guillermina Naya”.

A pesar de no contar con jugadoras muy arriba en el ranking, para la capitana “fue una buena convocatoria”. “Cuando le dije a Lourdes qué jugadoras venían de Kazajistán, ella me comentó que le había ganado a Rybakina en Junior. Eso me encantaba, porque demostraba tener una buena cabeza. Rybakina estaba dentro de las 20 mejores y ella 450, pero se tenía una fe ciega. Me acuerdo que, por eso, me acerqué a hablarle y le dije que las batallas de Junior son importantes y le conté una anécdota propia. Cuando jugué contra Gaby (Sabatini) en Brasil, que fue mi primer torneo profesional, le gané. Y siempre me acordaba que por más que Gaby fuera 36 del mundo y yo estuviera fuera de las 100, le había ganado siempre en junior. Así que le dije: ‘Esa rivalidad es distinta’”, rememoró Paz en diálogo con Infobae.

Mercedes Paz junto a sus dirigidas en la serie ante Brasil de 2024

“En la conferencia de prensa, Rybakina comentó algo sobre aquellos choques de Junior y Lourdes se me acercó para decirme: ‘¿Viste cómo me respeta, no? Habló de mí en la conferencia’. Por eso, ella entró convencida de que podía ganarle y tuvo una semana memorable, con su ranking 450 les ganó Rybakina (N° 20) y Putintseva (N° 28). Lamentablemente, terminamos perdiendo en el dobles, pero fue una digna derrota ante rivales muy superiores a nosotros, en cuanto al ranking”, destacó.

La segunda, primera con Brasil

“Otra vez fuimos locales y nos tocaba contra Brasil. El hecho de jugar en mi provincia, Tucumán, me hizo cargar de mucha ilusión y responsabilidad, pero aprendí mucho de esa serie, en la que Haddad Maia jugó impecable y perdimos muy bien”, reconoció Paz.

En esa serie, disputada el 11 y 12 de noviembre de 2022, Mercedes y Florencia Labat debieron sortear algunas dificultades internas del equipo, por roces y pedidos. La presencia de Paula Ormaechea no había sido bien llevada por alguna de sus compañeras. Pero las capitanas establecieron una táctica que desconcertó a sus rivales y que dejó la serie igualada 1-1 en la primera jornada, después de que apareciera Ormaechea a disputar el match del single 1 argentino.

La formación había sorprendido a las brasileñas que, al día siguiente, se encontraron con dos singlistas diferentes dentro de la cancha. Sin embargo, el nivel de las argentinas no estuvo como para poder forzar un quinto punto y cayeron 1-3.

La tercera no fue la vencida, pero casi

“En noviembre de 2023 llegamos a Bratislava para jugar con Eslovaquia con un equipo muy unido –comenzó a rememorar la capitana sobre aquella serie-, porque fue justo la semana siguiente a los Juegos Panamericanos, donde todas las integrantes del equipo habían tenido una gran actuación. Incluso, Lourdes consiguió la medalla de Plata; Juli (Riera), el Bronce; y Martina (Capurro Taborda), también el bronce pero en dobles mixto”.

Y agregó: “Sabíamos que Eslovaquia era más fuerte que nosotras, en cuanto a ranking, pero contábamos con Nadia Podoroska. A pesar del gran triunfo de Julia Riera (sobre Anna Schmiedlova) el primer día, terminamos perdiendo 3 a 1. Nos tocó un equipo fuerte y tuvimos que jugar en cancha rápida, después de venir de polvo de ladrillo, de todas formas, las chicas hicieron un buen papel”.

En la apertura de la segunda jornada, se dio la sorpresa de la serie, la juvenil Renata Jamrichova, de 16 años, venció en el tercer punto a Nadia Podoroska, 78 del mundo por aquel entonces. Con la necesidad de una victoria a cuestas, Julia Riera terminó cayendo ante Viktoria Hruncakova, en tres sets.

Jazmín Ortenzi estuvo a punto de dar el batacazo en la serie ante Brasil en San Pablo por la BJKC 2024

La cuarta y segunda contra Brasil

La última oportunidad fue el año pasado, cuando Argentina enfrentó nuevamente a Brasil, 15 y 16 de noviembre, por los Playoffs en San Pablo. Ante la ausencia de Nadia Podoroska -aún continúa fuera del circuito recuperándose- y de Lourdes Carlé, quien le comunicó la decisión de buscar puntos que la sostuvieran en el Top 100, la capitana conformó un equipo basado en tres jovencitas: Solana Sierra (20 años), Jazmín Ortenzi (22) y Julia Riera, que se recuperaba de una lesión. Junto a ellas fueron convocadas Melany Krywoj y Martina Capurro Taborda.

Con esta formación y teniendo en cuenta el pasar de la N°1 brasileña Beatriz Haddad Maia, la idea fue atacar a Laura Pigossi, segunda singlista del equipo anfitrión en aquella ocasión. La estrategia dio resultado y obligó a la mejor jugadora de la Verdeamarela, quien debió esforzarse para ganar sus dos puntos.

“Fue un partido épico, el que Jazmín (Ortenzi) pierde contra Haddad Maia, con match point arriba, inclusive. Estoy convencida de que hubiese sido una historia distinta si lo ganaba, porque nos poníamos 2-0. Ya Solana Sierra había hecho un tremendo partido al abrir la serie ganándole a Pigossi. Fue muy importante esa victoria, porque la brasileña estaba por delante en el ranking”, comentó Mercedes, orgullosa de sus jugadoras.

Así, con la serie igualada 2-2, el dobles volvió a definir quién se quedaría con la victoria. Por eso, el capitán local Luiz Peniza incluyó en la dupla a su mejor jugadora en pareja con Carolina Alves, y poco pudieron hacer las chicas argentinas (Riera-Ortenzi). “Nos dolió, porque estuvimos muy cerca de haber logrado la hazaña. Así que esperemos que esta quinta vez se nos pueda dar. Jugamos de locales”, cerró la capitana.