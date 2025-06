Preocupación por el futuro de Flavio Briatore en Alpine tras la renuncia de un director clave para el equipo en la Fórmula 1

Luca De Meo renunció como CEO de Renault. ¿Qué sucederá con Briatore? (Reuters/Thomas Coex)

Alpine atraviesa uno de los periodos más críticos desde su ingreso a la Fórmula 1 bajo su actual denominación. Después de cosechar sólo 11 puntos en las primeras 10 carreras del calendario 2025, el equipo franco-británico quedó relegado al fondo de la clasificación y ve desvanecerse el “plan de las 100 carreras”, presentado como un ambicioso camino hacia las victorias y los títulos. Ni en el Gran Premio de Canadá, que marcó la carrera número 100 de la escudería en la máxima categoría, logró cambiar la tendencia negativa.

El proyecto original contó en todo momento con el respaldo de Luca De Meo. El ahora ex CEO de Renault fue un firme impulsor del automovilismo y su apoyo resultó clave ante las continuas presiones internas y los recurrentes cambios de personal, entre ellos la salida de Laurent Rossi, reemplazado por Otmar Szafnauer, Bruno Famin y Oliver Oakes, último jefe de equipo en renunciar a su puesto.

La etapa de De Meo concluye oficialmente el próximo 15 de julio, cuando asumirá un puesto directivo en el grupo de lujo Kering. Su despedida de la estructura, anunciada durante el GP en el circuito de Montreal, deja al equipo Alpine sin uno de sus principales defensores en la estructura de Renault. En esta coyuntura, surgieron especulaciones sobre el futuro de Flavio Briatore, quien a mediados de 2024 regresó formalmente como asesor personal de De Meo para asuntos de Fórmula 1, aunque ejerce un rol determinante en las estrategias del equipo y en la toma de decisiones deportivas.

Según indicó el medio especializado alemán Auto Motor Sport, las dudas sobre la continuidad de Briatore están vinculadas a la inminente designación del sucesor de De Meo al frente de Renault. El nuevo CEO podría optar por reestructurar el liderazgo y dejar fuera al experimentado empresario italiano. “Dependiendo de quién se convierta en el nuevo CEO de Renault, Briatore podría perder su puesto rápidamente”, indicó el sitio del deporte motor.

Briatore y De Meo con los pilotos de Alpine: Colapinto, Gasly, Doohan, Hirakawa (se fue a Haas) y Aaron

La incertidumbre se amplía en un contexto donde Alpie afronta severos ajustes: en 2026 dejará de utilizar motores propios para emplear unidades Mercedes, reconvirtiéndose en equipo cliente. Por otra parte, Renault vendió una parte significativa de las acciones de la escudería y los rumores de una retirada total del proyecto siguen vigentes en el paddock.

A pesar de las versiones, Briatore mostró fortaleza y defendió su gestión en la escudería al respaldar públicamente al piloto argentino Franco Colapinto tras su buen rendimiento en la última prueba. “Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan”, en referencia a las especulaciones sobre un posible reemplazo por Paul Aron. Briatore criticó duramente a la prensa argentina por alimentar esos rumores: “La culpa es de ustedes, no de nosotros. Todas estas cosas vienen de Argentina y de la gente de allí. Se tendrían que culpar a ustedes mismos. Si siguen así, no es bueno para Franco tampoco. Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo, si son profesionales y lo quieren cuidar”.

El asesor principal también se refirió a los desafíos de Colapinto en su adaptación a la Fórmula 1 y a los numerosos cambios encarados para optimizar su rendimiento: “Los ingenieros están muy contentos y, como te dije, pasaron mucho tiempo en Inglaterra con muchísimas horas en el simulador, cambiamos el asiento, cambiamos los pedales de freno, cambiamos mucho y hoy, finalmente, tenemos los resultados”. Briatore destacó el progreso del piloto bonaerense, quien por primera vez logró avanzar a la Q2 en la clasificación de la Fórmula 1 durante el fin de semana en Montreal en el que terminó 13° en el Gran Premio de Canadá.

“Siempre he tenido una buena relación con Luca. Él me incorporó al equipo. Es una persona muy inspiradora. Así que, por supuesto, me entristece mucho que nos deje. Pero estoy seguro de que tenía buenas razones para dar este paso”, dijo Briatore tras la noticia de la próxima salida de De Meo de la estructura. Por su parte, Pierre Gasly, también habló en medio de un nuevo cambio interno. “Claro que no todo nos va bien ahora mismo, pero están sucediendo muchas cosas positivas en la fábrica. Para mí, es importante que mantengamos este impulso hasta la temporada 2026. El panorama y el rendimiento podrían ser completamente diferentes entonces. Necesito reunirme primero con la dirección del equipo para comprender mejor qué significa esto para nosotros”.