Cómo ver en vivo el debut de River Plate en el Mundial de Clubes 2025

Las miradas estarán posadas sobre Franco Mastantuono (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Televisación: gratuita por DAZN en su app y página web.

River Plate se prepara para enfrentar este martes a Urawa Red Diamonds en el Lumen Field de Seattle, en un partido que concentra la atención de los aficionados sudamericanos y que marca el inicio del Grupo E, donde también compiten Rayados de Monterrey e Inter de Milán. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará demostrar su potencial en un certamen que representa un desafío particular para todos los participantes.

Marcelo Gallardo ofreció una conferencia de prensa tras el reconocimiento del campo de juego, donde expresó su confianza en el estado actual del plantel. El entrenador argentino destacó: “Llegamos bien. Me gusta cómo vi al plantel en general en estas últimas semanas. El tiempo que tuvimos para prepararnos nos hizo bien. Estamos ansiosos por jugar y demostrar. La formación la voy a definir en este último entrenamiento”. Aunque no confirmó la alineación titular, se espera que repita la base que mostró un buen rendimiento en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

El rival, Urawa Red Diamonds, llega como campeón de la AFC Champions League 2022 y es considerado uno de los clubes más emblemáticos de Japón, con una fuerte tradición en la J-League y el fútbol asiático. El técnico de River Plate analizó al equipo japonés y remarcó: “Hemos evaluado muy bien al equipo que vamos a enfrentar mañana. Es un equipo japonés muy aplicado, que intenta transiciones rápidas, de pasar de defender con mucha gente a atacar con mucha gente. Es lo que hemos observado desde el análisis. Tengo muy claro cómo jugar mañana de acuerdo a lo que queremos”. El entrenador, de 49 años, subrayó la importancia de adaptarse a las características del rival y mantener la concentración en el debut.

La reciente transferencia de Franco Mastantuono al Real Madrid, considerada la operación más significativa en la historia del fútbol argentino, ha generado un impacto notable en la previa del debut de River Plate en el Mundial de Clubes. Consultado sobre cómo gestiona la situación del joven talento, Gallardo explicó: “¿Cómo lo estoy gestionando? Como hasta ahora, como un chico que tiene deseo de jugar al fútbol, muestra sus ganas de expresarse dentro de un campo de juego. No hay que desgastarse en eso. Tengo un jugador en el plantel, que si está bien, jugará, y si no está bien, no jugará. No es tan problemático, tan complejo. Lo problemático viene de afuera. Está bien, acompañado, cómodo”. El entrenador evitó profundizar en la transferencia y prefirió enfocarse en el compromiso inmediato del equipo.

En paralelo, la figura de Sergio Ramos, histórico defensor del Real Madrid y actual referente de Rayados de Monterrey, aportó su perspectiva sobre la llegada de Mastantuono al club español. Durante una conferencia de prensa previa al debut de Monterrey frente al Inter de Milán en el Mundial de Clubes, Ramos reconoció que, aunque no siguió de cerca el desempeño del juvenil argentino por cuestiones de huso horario, recibió referencias positivas de sus compañeros argentinos. El zaguero español afirmó: “Es cierto que es indudable el talento que tiene el chaval. Yo no lo he seguido sinceramente muy de cerca, pero sí me han hablado, tengo muchos compañeros argentinos, y es un fichaje que ya se ha hecho oficial por parte de Real Madrid que apunta muchísimas maneras”.

El calendario de River Plate en el Mundial de Clubes continuará el sábado 21 de junio, cuando el equipo de Marcelo Gallardo se enfrente a Rayados de Monterrey en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, en California. El partido está programado para las 22 horas (hora de Argentina), aunque existe la posibilidad de que el horario sufra modificaciones en los próximos días. El plantel dirigido por el español Domenec Torrent cuenta con Ramos como figura principal, además de los argentinos Esteban Andrada, Germán Berterame, Jorge Corcho Rodríguez y Lucas Ocampos.

La fase de grupos se cerrará con el enfrentamiento ante el Inter de Milán, reciente finalista de la Champions League. El último partido de la zona se disputará el miércoles 25 de junio a las 22 horas de Argentina, nuevamente en el Lumen Field de Seattle. El conjunto italiano, dirigido por Cristian Chivu, tiene a Lautaro Martínez como principal referente y suma entre sus convocados a los juveniles argentinos Tomás Palacios y Valentín Carboni, quien se encuentra en la etapa final de recuperación de una lesión ligamentaria.

River ya recibió 15,21 millones de dólares por su clasificación al torneo y podría sumar ingresos adicionales por el encuentro ante Urawa Red Diamonds. Si el equipo argentino logra tres victorias consecutivas en la fase de grupos, podría sumar 6 millones de dólares más. Además, el acceso a los octavos de final representaría un ingreso extra de 7,5 millones de dólares para las arcas del club de Núñez.

RIVER PLATE VS. URAWA RED DIAMONDS (Grupo E)

Estadio: Lumen Field (Seattle)

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)

VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Horarios: 16.00 (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil) / 15.00 (Chile, Bolivia y Venezuela) / 14.00 (Colombia, Perú y Ecuador) / 13.00 (México) / 12.00 (Seattle) / 21.00 (España)

Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández o Maxi Meza o Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Urawa Red Diamonds: Shusaku Nishikawa; Hirokazu Ishiihara, Danilo Boza, Marius Hoibraten, Takuya Ogiwara; Kaito Yasui, Samuel Gustafson; Takuro Kaneko, Matheus Savio, Ryoma Watanabe; Yusuke Matsuo. DT: Maciej Skorza.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO E