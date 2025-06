“Real Madrid es el mejor sitio para ver si uno se hace crack”: la tajante frase de Sergio Ramos sobre Franco Mastantuono

Sergio Ramos, leyenda histórica del Real Madrid y actual figura de Rayados de Monterrey, se pronunció sobre la inminente llegada de Franco Mastantuono al club madrileño. La voz del defensor español, con una trayectoria repleta de títulos en la Casa Blanca, cobra relevancia para analizar el presente y el horizonte de los nuevos talentos que desembarcan en la élite europea.

En la antesala del debut de Monterrey en el Mundial de Clubes ante Inter de Milán, Ramos compartió en conferencia de prensa sus impresiones sobre el juvenil argentino, reciente fichaje del Real Madrid. Si bien admitió que no pudo seguir de cerca el rendimiento de Mastantuono por la diferencia horaria, el zaguero resaltó el optimismo que rodea al mediocampista surgido en River Plate: “Es cierto que es indudable el talento que tiene el chaval. Yo no lo he seguido sinceramente muy de cerca, pero sí me han hablado, tengo muchos compañeros argentinos, y es un fichaje que ya se ha hecho oficial por parte de Real Madrid que apunta muchísimas maneras”.

El ex capitán merengue, que conquistó 22 títulos entre 2005 y 2021, consideró que la llegada de Mastantuono representa una gran oportunidad para el joven, de sólo 17 años, que ya debutó en Primera División y tendrá su experiencia mundialista con River en la cita intercontinental. “Le deseo lo mejor, sobre todo teniendo un futuro en el Real Madrid. Y creo que el Madrid es el mejor sitio para ver si uno se hace crack o no”, expresó Ramos, que sabe de primera mano lo que implica vestir la camiseta blanca tanto desde la exigencia deportiva como desde el impacto mediático.

La transferencia del juvenil argentino se perfila como una de las noticias del mercado, no sólo por su juventud y proyección, sino también por el esfuerzo económico realizado por el club español. Mastantuono llegará a Madrid el próximo 14 de agosto, cuando cumpla la mayoría de edad. Para asegurarse la contratación, el club español pagó el valor de la cláusula de rescisión en cuotas, lo que representa un desembolso total superior a los 60 millones de euros, convirtiéndose en la venta más cara del fútbol argentino.

Durante la misma conferencia, Ramos dejó clara su filosofía respecto al desarrollo de los talentos jóvenes y la relevancia de las competencias internacionales en ese crecimiento integral: “Al final cuando te rodeas de cosas buenas se te pegan y el nivel de exigencia es bueno, ayuda a crecer. Con Monterrey, cuando empiezas a jugar estas competiciones, es positivo: te ayuda a mantener concentración y no permitir errores que sí permite nuestra liga”, apuntó el defensor, ahora líder del conjunto mexicano.

A sus 39 años, Ramos remarcó la trascendencia de torneos como el Mundial de Clubes para los futbolistas que aspiran a dar el salto a Europa. “La experiencia al final que dan estas competiciones. Los pequeños detalles marcan diferencia y es necesario el nivel de concentración del primer al último minuto. A nivel ofensivo y defensivo es determinante”, sostuvo Ramos. También subrayó el papel de la unión y la personalidad en equipos jóvenes o con elementos sin experiencia internacional: “Intento hacer hincapié en que equipos defendiendo hacen buen papel, y estar unidos, tener personalidad, aunque algunos no hayan tenido la experiencia de jugarla. Ahora sí la tienen, porque jugar el Mundial de Clubes es escaparate para cualquiera que quiere llegar a Europa y a un grande”.

El defensor aprovechó el marco de la conferencia para dejar una reflexión sobre el presente y el potencial del fútbol mexicano, al que considera con espacio de mejora en cuanto a la profesionalización: “Hay amplio margen de mejora para el futbol mexicano, pero el talento sobra en mentalidad y costumbres. Hay que profesionalizar más y el futbol mexicano tiene el nivel de talento que atesoran ligas como la Premier, La Liga y muchas más. En profesionalizar hay que hacerlo más para llegar al nivel de los equipos europeos”, analizó.

Ramos estima que, si bien los jugadores jóvenes mexicanos muestran capacidad técnica y mental, sólo un salto en términos organizativos y de entorno podría multiplicar el número de futbolistas nacionales en las principales ligas del continente europeo. “El nivel de exigencia es bueno que ayuda a crecer y, con Monterrey, cuando empiezas a jugar estas competiciones, te ayuda a mantener concentración y no permitir errores que permite nuestra liga”, enfatizó al trazar paralelismos con otras plazas futbolísticas.